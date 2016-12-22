Рогозин рассказал, что мешает нормализации отношений России и Молдавии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полная нормализация отношений Москвы и Кишинева невозможна, пока действует Соглашение об ассоциации между Молдавией и ЕС, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин.

"Надеюсь, что отношения с Молдовой будут теплеть. Хотя они не могут потеплеть до конца, пока Молдова остается в рамках ассоциации с Евросоюзом", — сказал он в интервью "Комсомольской правде"

Рогозин также указал, что в Молдавии есть политические деятели, которые продолжают нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья.

"Им я хочу сказать: путь, пролегающий через гражданскую войну, ради того чтобы "без виз красиво тусоваться" в Европах, не идиотский, а преступный. Правильнее и патриотичнее молдавскому правительству было бы вернуться в экономический союз с Россией и другими странами, где традиционные рынки для молдавского продукта", — подчеркнул он.

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Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

В ноябре этого года в республике прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Среди своих целей на посту главы государства он назвал, в том числе, пересмотр или аннулирование Соглашения об ассоциации с ЕС и полное восстановление отношений с Россией.