Рогозин рассказал, что мешает нормализации отношений России и Молдавии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полная нормализация отношений Москвы и Кишинева невозможна, пока действует Соглашение об ассоциации между Молдавией и ЕС, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин."Комсомольской правде".
Рогозин также указал, что в Молдавии есть политические деятели, которые продолжают нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья.
"Им я хочу сказать: путь, пролегающий через гражданскую войну, ради того чтобы "без виз красиво тусоваться" в Европах, не идиотский, а преступный. Правильнее и патриотичнее молдавскому правительству было бы вернуться в экономический союз с Россией и другими странами, где традиционные рынки для молдавского продукта", — подчеркнул он.
В ноябре этого года в республике прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Среди своих целей на посту главы государства он назвал, в том числе, пересмотр или аннулирование Соглашения об ассоциации с ЕС и полное восстановление отношений с Россией.