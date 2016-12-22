Памфилова назвала домыслами информацию об отмене единого дня голосования

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сейчас рано говорить о каких-либо изменениях законодательства, касающихся проведения единого дня голосования, по этому поводу существуют разные предложения, их ещё предстоит рассмотреть рабочей группе с участием представителей ЦИК, правительства и парламента, заявила РИА Новости председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Я не знаю, кто даёт эти всякие домыслы. Рано вообще обо всем этом говорить. Это внутреннее совещание, и мы обсуждаем наши вопросы, позицию по целому ряду вопросов. Вообще рано говорить сейчас о каких-то изменениях законодательства", — сказала Памфилова.
Она напомнила, что пока есть поручение президента о создании рабочей группы, которая призвана рассмотреть весь комплекс предложений, высказанных и в ЦИК, и экспертным сообществом.
"Они часто бывают прямо противоположные. Мы обобщили эти предложения, а теперь надо, чтобы рабочая группа довела их до того состояния, которые могут быть рассмотрены законодателями", — добавила глава ЦИК.
"Когда будет рабочая группа, тогда будут рассмотрены и наши предложения, будет взаимодействие с Государственной Думой, с Советом Федерации, администрацией президента, правительством, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном. Сейчас это только наши предположения. Это наше внутреннее совещание, я считаю некорректным в прессу выдавать информацию, которая идёт на стадии обсуждения", — подчеркнула Памфилова.