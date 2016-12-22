Памфилова назвала домыслами информацию об отмене единого дня голосования

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сейчас рано говорить о каких-либо изменениях законодательства, касающихся проведения единого дня голосования, по этому поводу существуют разные предложения, их ещё предстоит рассмотреть рабочей группе с участием представителей ЦИК, правительства и парламента, заявила РИА Новости председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на одного из участников совещания глав региональных избиркомов написал, что глава ЦИК в ходе совещания допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату.

"Я не знаю, кто даёт эти всякие домыслы. Рано вообще обо всем этом говорить. Это внутреннее совещание, и мы обсуждаем наши вопросы, позицию по целому ряду вопросов. Вообще рано говорить сейчас о каких-то изменениях законодательства", — сказала Памфилова.

Она напомнила, что пока есть поручение президента о создании рабочей группы, которая призвана рассмотреть весь комплекс предложений, высказанных и в ЦИК, и экспертным сообществом.

"Они часто бывают прямо противоположные. Мы обобщили эти предложения, а теперь надо, чтобы рабочая группа довела их до того состояния, которые могут быть рассмотрены законодателями", — добавила глава ЦИК.

"Когда будет рабочая группа, тогда будут рассмотрены и наши предложения, будет взаимодействие с Государственной Думой, с Советом Федерации, администрацией президента, правительством, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном. Сейчас это только наши предположения. Это наше внутреннее совещание, я считаю некорректным в прессу выдавать информацию, которая идёт на стадии обсуждения", — подчеркнула Памфилова.