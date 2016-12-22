Крым готов предложить ООН проект резолюции по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Крым готов предложить генеральной ассамблее ООН проект резолюции по Украине, указав на подлинные нарушения прав человека, сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

"К нам поступают по различным каналам просьбы от украинцев обратиться в ООН по вопросу вопиющего нарушения прав человека в их стране. Сами они обратиться не могут и боятся, так как на Украине подавляется на корню любая свобода, инакомыслие", — сказал Смирнов.

Он также отметил, что на Украине укрепляются радикальные религиозные и националистические группировки, процветают идеи фашизма и антисемитизма.

ООН также нельзя оставлять без внимания водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма со стороны Украины, а также отправку на территорию полуострова диверсионных групп, считает депутат.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится об "ущемлении прав человека, дискриминационных мерах и практике в отношении жителей Крыма", включая "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". Автором проекта резолюции выступила Украина.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>