Страна великой степи. Древние традиции современного Казахстана

Как дерево укрепляется корнями в земле, так традиции укрепляют народ во времени. Традиции народов Казахстана берут свое начало в глубине веков, в обычаях кочевых племен. В наблюдении за птицами и зверями, ростом травы и движением звезд.

Переход к оседлой жизни, развитие технологий, смешение с другими народами и потеря независимости ослабили связь казахов с прошлым. Но сейчас их традиции возрождаются и снова входят в повседневную жизнь. Их возвращение отметил известный казахский художник, этнограф и историк Ералы Оспанулы.

Ералы Оспанулы: Вообще казахская жизнь пронизана обычаями, традициями… Я не могу сказать, что по всему Казахстану люди следуют старинным обычаям, потому что не все до нас дошло. Местечково сохранилось. Сейчас это где-то возвращается. Что-то возвращается, что-то, конечно, возвращается специфически. Это было с моего детства, это я видел. Какие-то обычаи были связаны с бытом: ковроткачество или когда катали войлок. Это я тоже застал. Сейчас, конечно, ковры не ткут, войлок тоже не катают – их нет. Но что-то из забытого возрождается.

Те обряды и ритуалы Казахстана, которые дошли до наших дней, сохранились в своем первозданном виде – такими, как их проводили деды дедов много столетий назад.

Ералы Оспанулы: О самих обычаях можно сказать, что они очень древние, они уходят корнями в кочевое общество, когда казахи кочевали. Эта форма существования – она такая консервативная, она веками практически не менялась. Не менялись орнаменты, не менялись маршруты кочёвок, не менялись взаимоотношения между сообществами и кочевыми родами и так далее.

Главная традиция казахов – принимать гостей с открытым сердцем и распростертыми объятиями. Гость – самый важный и самый желанный человек в доме. Его положено накормить самой вкусной едой и сделать всё, чтобы он чувствовал себя в безопасности и комфорте. Ради дорогого гостя казахи устраивают праздник, закатывают пир. Режут барана или даже лошадь. Гостя кормят изобильно, до отвала. И если он не съест свою часть угощений за время визита, то ему обязательно отдадут их с собой в дорогу.

Ералы Оспанулы: В этом доме есть моя доля, кусок мяса, который я обязательно должен съесть. Если я являюсь им зятем, то они обязательно грудинку варят. Они могут держать эту грудинку, зная, что я приеду, или купить ее. Если барана резали – то отложить в морозильник, вдруг зять приедет. Сейчас, конечно, баранов не все держат, но там рубашку какую-нибудь, одежду, или могут деньгами дать.

Самое большое, самое важное торжество, на которое собирается больше всего гостей, — это свадьба. По словам Ералы, женитьба – главный праздник в жизни казаха. На свадьбу собираются все друзья и родственники с обоих аулов – жениха и невесты.

Ералы Оспанулы: Аул обычно представляет из себя членов одного рода. В нем все родственники: двоюродные, троюродные, пятиюродные – не важно, они все одного рода, одного колена.

Если молодые родом из одного аула, то между ними должно быть не меньше семи колен. Это правило называется Жеты ата – "Семь дедов". Если окажется, что жениха и невесту разделяет меньше, чем семиюродное родство, — браку не бывать. Эту традицию в Казахстане соблюдают с давних времен и до сих пор. Об этом случае рассказано в известном эпосе "Калкаман-Мамыр", когда батыру Калкаману запретили жениться на возлюбленной по имени Мамыр. Им пришлось покинуть родные места и откочевать далеко на юг. Так что юноши и девушки при знакомстве первым делом выясняют, какого они рода и какого колена.

Ералы Оспанулы: Я лично знаю, что в 70-х годах мой знакомый художник должен был жениться. И он был вынужден бежать с любимой девушкой, потому что прошло шесть колен, а седьмое, последнее, еще не прошло. И старики запретили. Тогда они бежали просто.

Но уж если свадьбе быть – то с размахом! Все начинается со сватовства: друзья и мужчины из семьи жениха приходят в дом к родственникам со стороны невесты. Те готовят гостям щедрые угощения, накрывают праздничный дастархан. По традиции, сватов испытывают. Проверяют их ловкость, смекалку и терпение, а также знание традиций и обрядов.

Ералы Оспанулы: Я перед глазами помню, мама моя. Приходили сваты, и она более молодых просила сделать обряд кемпір өлді, когда "старушка умерла". Какая-то женщина ложится на пол, и кричат, что старушка умерла. Тогда сторона жениха дает ей денежки, какой-то подарок делают, и та "оживает". Это очень древний обычай, связанный с тем, что, когда приходили сваты, кто-то мог в ауле умереть. И поэтому, естественно, праздник может омрачиться. И чтоб таких вещей не было, заранее, чтобы не сглазить события, происходили такие псевдотрагические события.

На самой свадьбе гостей щедро угощают, им дарят подарки, для них устраивают дружеские состязания. Играет музыка. Для молодоженов ставят отдельную юрту – отау yй. Для строительства используют кайын – березу. В прошлом береза была выражением рода: ствол – основа рода, сок ее – кровное родство, ветви – отдельные семьи, а корни, уходящие глубоко в землю, — связь с предками, обитающими в подземном мире.

Новую юрту покрывают белой кошмой – валяной шерстью барана или верблюда, — украшают красочными лентами и шнурами. Кто-то из старших родственниц берет горящие угли из своего очага и переносит их в отау yй. Кладет их под казан молодоженов и разжигает огонь. "Вы – часть большого дома, — говорит этот обряд. – Малый казан – часть большого казана".

Невеста выливает в огонь толику растопленного жира из ковша, принося ее в жертву Духу домашнего очага. Это – обязательная часть свадебного обряда. Огонь – хозяин дома, и его надо задобрить, чтобы он принял нового члена в семью. "Там, где огонь, там и душа", — говорят казахи. Огонь нельзя обижать: запрещалось лить воду в очаг, касаться огня ножом или другими острыми предметами – так можно "ранить" дух очага. А оскорбить очаг – все равно, что пожелать зла самому дому и его хозяевам.

Через год у молодой пары рождается сын или дочь. Появление ребенка – большая радость и праздник для всего аула. И, как любой праздник, он сопровождается большим количеством обрядов.

Ералы Оспанулы: Причем первый обряд не с рождением проводился, а до рождения! Вот когда молодая девушка вышла замуж, зачала ребенка, то начинается обычно токсикоз. И вот когда токсикоз начинается, то проводили обряд курсак той. "Курсак" — это утроба, "той" — это праздник. Еще не видно, еще никто не знает из соседей, даже в семье даже не все, наверное, знают. Резали барана, собирались женщины, старушки, и они все поздравляли ее. За ней ухаживали всем аулом, и все передавали вкусные вещи ей.

Год рождения ребенка имел большое значение. Календарь казахов делится на мушели – двенадцатилетние циклы, где у каждого года свое животное-покровитель. Например, год мыши считается по традиционному казахскому календарю считается прибыльным, благостным и спокойным; в год кабана стоит ждать бед и неприятностей; а год улитки принесет высокий травостой и щедрый урожай.

Календарь-мушель был запрещен в Советском Союзе в 1926 году. Но многие старики так и не научились пользоваться новым летоисчислением: они не знают свой день рождения, но помнят животное, в год которого родились.

В возрасте примерно года, когда малыш начинал ходить, проводили и проводят тусау кесер — обряд "разрезания пут", чтобы малыш быстро встал на ноги. Без этого ритуала будущее ребенка будет плохим, он будет часто спотыкаться. Ноги малыша связывают веревкой, а затем торжественно, в присутствии гостей, с играми и подарками путы разрезают.

Есть несколько традиционных способов провести тусау кесер. Чаще всего путы сплетают из двух веревок, черной и белой. Это символизирует жизнь, которая состоит из черных и белых полос – поэтому белой нити обычно вплетают чуть больше.

Ералы Оспанулы: А есть другие способы. Есть когда жирную кишку барана варят-перевязывают-обрезают. Это обычно делали в тяжелые годы, когда голод был, чтобы эти дети сытно жили, вот с таким пожеланием. А есть еще более тяжелый вариант, когда просто из травы плели бечевку и потом обрезали. Этот обряд делался в том случае, когда в семье несколько поколений был один сын, один ребенок, один мальчик. Хотели, чтобы род вырос как трава, было много людей-потомков. Вот с таким пожеланием резали именно из травы бечевку.

С детства ребенок учится помогать по хозяйству, пасти скот, ездить верхом и стрелять из лука. Это касается и мальчиков, и девочек. Учатся они и наукам: счету, грамоте, знанию легенд и сказаний.

Ералы Оспанулы: У казахов не было школ. Приглашали муллу или какого-то образованного человека, и он обучал детей в ауле. И это было не с сентября по июль – это было обычно в летние месяцы, когда тепло. И дети были абсолютно разного возраста: и малые, и большие, и девочки, и девушки там сидели.

Уже в 13 лет, после первого мушеля, юноши и девушки становятся отау иесi – хозяевами своего дома. В возрасте 18 лет они достигают совершеннолетия – камелет – и становятся полноправными членами общества. Юноши брали в руки оружие, учились сражаться и защищать род. Третий мушель, с 25-ти лет, — расцвет славы джигита: он – муж, воин, жауынгер. В 37 лет мужчина становится аул иесi – "главой рода". В 49 он – елдiн азаматы, "гордость рода", или жiгiт агасы, "боевой вождь". После пятого мушеля, в 61 год, муж достигает статуса караксакала – "старейшины рода". А в 73 года — мудрецом-аксакалом.

Дожить до возраста аксакала – большое счастье. Считается, что стариков охраняют аруахи – духи предков и покровители рода. Аксакалы в степи пользовались большим почетом, могли проводить бата беру – обряд благословения, — и встречали на этом свете новорожденных.

Ералы Оспанулы: Есть обряд, когда у тебя рождается правнук, и этому человеку – бабушке, дедушке – правнука приносили, обмазывали руку жиром или воду наливали, и он с ладошки пил. Считалось за огромное счастье, что ты увидел правнука – долго прожил, понимаете?

Пожилые казахи опасаются сглаза, и потому на вопрос "Сколько вам лет?" никогда не назовут свой настоящий мушель. У казахов не принято отмечать дни рождения: аксакалы не считали своих годов – и потому жили долго!

К сожалению, долго – не значит "вечно". Жизнь полна бед и в 21-м веке, а в кочевые времена смертельные трудности и опасности встречались намного чаще.

В Казахстане издревле принято хоронить покойников на одном и том же родовом кладбище. Иногда ради этого тело приходится везти за сотни километров. Раньше, по словам Ералы, такие захоронения служили границей между аулами.

В последний путь умершего провожают всем аулом. Похоронную процессию казахов описал в 19-м веке русский писатель и художник Николай Каразин:

"Впереди едет всадник, наследник покойного, едет в созерцательном молчании; за плечами ружье, сбоку болтается сабля, на голове островерхий косматый малахай; за ним на верблюжьей спине колышется, покрытый ковром, длинный сигарообразный сверток с телом; сзади вереницею тащатся верхом родственники, друзья и знакомые – гонят с собою жертвенных, продовольственных баранов"

Как и любое важное торжественное событие, похороны сопровождаются обязательными обрядами и ритуалами.

Ералы Оспанулы: У нас перед тем, как отпевать, спрашивают: "Кто отвечает за этого покойного и берет ли на себя его долги, если они есть?". Кто ему одалживал, тот может официально заявить прилюдно, что он должен мне столько-то. И тот должен возместить. Большое значение уделялось тому, чтобы человек умирал и за собой не уносил долги перед кем-то.

До погребения выполняют обряд раздачи вещей покойного. Если умерший был старым человеком, то вещи, которые он носил, раздают сперва суйекши, затем близким родственникам. Суйекши – те, кто проводят обряд омовения. По обычаю, они должны быть ровесниками или старше умершего. И ни в коем случае нельзя, чтобы их было четное количество – иначе, согласно поверью, следом обязательно умрет кто-то еще.

Над могилой строится склеп, обычно из кирпича. Поэтому казахские кладбища похожи на большие аулы-некрополи. Казахи относятся к этим кладбищам с большим почтением. Проезжая мимо, водитель обычно выключает в машине радио, и люди беззвучно молятся, глядя по мусульманскому обычаю на сложенные ладони.

Ислам начал широко распространяться в Казахстане после его включения в состав Российской империи. Заветы и законы ислама повлияли на традиции казахов не меньше, чем советские репрессии. Какие-то обычаи со временем исказились. Что-то — ушло навсегда.

Ералы Оспанулы: Наши традиции и обряды – они все своеобразной Конституцией были. На уровне закона они существовали. Очень много таких вещей, которые просто поражают своей мудростью.

Сегодня Казахстан – развитое и процветающее государство. С современной Конституцией и современными нормами права. Но наравне с законами казахи чтут и соблюдают свои традиции – правила и обычаи, по которым десятки мушелей назад жили их предки, кочевники Великой степи.