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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Сюжет:
Международный культурный форум в Петербурге
(обновлено: 13:56 20.11.2018)
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Гости перед началом гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене государственного академического Мариинского театра
Пианист Денис Мацуев выступает на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене государственного академического Мариинского театра
Президент РФ Владимир Путин выступает на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене государственного академического Мариинского театра
Гости VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Алексей Учитель, Рудольф Фурманов и Валерий Фокин
Режиссер, продюсер Федор Бондарчук перед Гала-открытием Международного Культурного форума в Мариинском театре в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец перед Гала-открытием Международного Культурного форума в Мариинском театре в Санкт-Петербурге
Директор Мультимедиа арт музея музея Московский дом фотографии Ольга Свиблова перед началом гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Перед началом лекции министра культуры РФ Владимира Мединского в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Начальник управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки Нина Авдеева
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступает в Главном штабе Эрмитажа в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Статуэтки премии имени Анатолия Луначарского в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Министр культуры РФ Владимир Мединский передал символ Русских сезонов - статуэтку в виде птицы кинорежиссеру и сценаристу Андрею Кончаловскому
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Творческая встреча Паоло Дженовезе и Квартета И
Музыкант Игорь Бутман выступает на концерте «Jazz Across Borders»
Американская певица Патти Остин выступает на концерте «Jazz Across Borders»
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФорум ежегодно собирает в Петербурге звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей академического сообщества, власти и бизнеса.Гости перед началом гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене государственного академического Мариинского театра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Форум ежегодно собирает в Петербурге звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей академического сообщества, власти и бизнеса.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПианист Денис Мацуев на гала-открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Пианист Денис Мацуев выступает на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене государственного академического Мариинского театра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пианист Денис Мацуев на гала-открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа гала-открытии форума выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что культура рассматривается как стратегический потенциал России.Президент РФ Владимир Путин выступает на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене государственного академического Мариинского театра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На гала-открытии форума выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что культура рассматривается как стратегический потенциал России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ рамках форума традиционно проходила фестивальная программа.Гости VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В рамках форума традиционно проходила фестивальная программа.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРежиссер и продюсер Алексей Учитель, художественный руководитель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, режиссер Рудольф Фурманов и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин на Международном культурном форуме.Алексей Учитель, Рудольф Фурманов и Валерий Фокин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Режиссер и продюсер Алексей Учитель, художественный руководитель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, режиссер Рудольф Фурманов и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин на Международном культурном форуме.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРежиссер и продюсер Федор Бондарчук.Режиссер, продюсер Федор Бондарчук перед Гала-открытием Международного Культурного форума в Мариинском театре в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВице-премьер правительства России Ольга Голодец перед открытием Международного культурного форума.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец перед Гала-открытием Международного Культурного форума в Мариинском театре в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вице-премьер правительства России Ольга Голодец перед открытием Международного культурного форума.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДиректор "Мультимедиа арт музея" музея "Московский дом фотографии" Ольга Свиблова.Директор Мультимедиа арт музея музея Московский дом фотографии Ольга Свиблова перед началом гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Директор "Мультимедиа арт музея" музея "Московский дом фотографии" Ольга Свиблова.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНародный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевГенеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума выступает РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня".Перед началом лекции министра культуры РФ Владимира Мединского в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума выступает РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПочетный статус страны-гостя форума в 2018 году получили Италия и Катар.Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Почетный статус страны-гостя форума в 2018 году получили Италия и Катар.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПодписано несколько десятков документов о совместной деятельности российских и зарубежных театров, музеев, библиотек, учебных заведений.Начальник управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки Нина Авдеева
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подписано несколько десятков документов о совместной деятельности российских и зарубежных театров, музеев, библиотек, учебных заведений.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОрганизаторы форума — правительство Российской Федерации, Министерство культуры России и правительство Санкт-Петербурга.Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступает в Главном штабе Эрмитажа в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Организаторы форума — правительство Российской Федерации, Министерство культуры России и правительство Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНа форуме вручили премию имени Анатолия Васильевича Луначарского. Победителями стали 10 работников сферы культуры из Арсеньева, Приморского края, Томской, Тульской и Тамбовской областей, республики Крым, Владимирской и Волгоградской области, республики Мордовия и Москвы.Статуэтки премии имени Анатолия Луначарского в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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На форуме вручили премию имени Анатолия Васильевича Луначарского. Победителями стали 10 работников сферы культуры из Арсеньева, Приморского края, Томской, Тульской и Тамбовской областей, республики Крым, Владимирской и Волгоградской области, республики Мордовия и Москвы.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Петербурге подписали несколько соглашений по реализации международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. Министр культуры Владимир Мединский передал символ "Русских сезонов", статуэтку в виде птицы, Андрею Кончаловскому — кинорежиссер и сценарист стал послом "Русских сезонов".Министр культуры РФ Владимир Мединский передал символ Русских сезонов - статуэтку в виде птицы кинорежиссеру и сценаристу Андрею Кончаловскому
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Петербурге подписали несколько соглашений по реализации международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. Министр культуры Владимир Мединский передал символ "Русских сезонов", статуэтку в виде птицы, Андрею Кончаловскому — кинорежиссер и сценарист стал послом "Русских сезонов".
© РИА НовостиРИА Новости представило свой новый мультимедийный проект "Подкасты" в оригинальном формате. Специально к форуму агентство выпустило лимитированную серию почтовых открыток с тематической подборкой эпизодов: интересные музейные истории в подкасте "Экспонат" и подкаст "Как это по-русски" о любопытных тонкостях языка.VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
© РИА Новости
РИА Новости представило свой новый мультимедийный проект "Подкасты" в оригинальном формате. Специально к форуму агентство выпустило лимитированную серию почтовых открыток с тематической подборкой эпизодов: интересные музейные истории в подкасте "Экспонат" и подкаст "Как это по-русски" о любопытных тонкостях языка.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМеждународный культурный форум принял в этом году более 30 тысяч участников из 150 стран мира.
На фото: творческая встреча итальянского кинорежиссера Паоло Дженовезе и "Квартета И".Творческая встреча Паоло Дженовезе и Квартета И
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Международный культурный форум принял в этом году более 30 тысяч участников из 150 стран мира.
На фото: творческая встреча итальянского кинорежиссера Паоло Дженовезе и "Квартета И".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИгорь Бутман на концерте Jazz Across Borders на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.Музыкант Игорь Бутман выступает на концерте «Jazz Across Borders»
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Игорь Бутман на концерте Jazz Across Borders на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАмериканская певица Патти Остин выступает на концерте Jazz Across Borders.Американская певица Патти Остин выступает на концерте «Jazz Across Borders»
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Американская певица Патти Остин выступает на концерте Jazz Across Borders.
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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел в Северной столице с 15 по 17 ноября. Организаторами форма выступают правительство Российской Федерации, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. В форуме приняли участие представители более 100 стран мира, странами-гостями в этом году стали Италия и Катар. Традиционно на культурном форуме работали 14 тематических секций, посвященные разным видам искусства, а наиболее актуальной темой стало использование современных технологий. Мероприятия, в которых приняли ведущими специалистами и деятелями культуры, проходили на трех основных площадках Форума: Главном штабе Эрмитажа, ЦВЗ "Манеж" и Российском этнографическом музее (Деловая программа). Всего Форум принял около 35 тысяч участников. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером СПбМКФ-2018. Специально к форуму агентство выпустило лимитированную серию почтовых открыток с тематической подборкой эпизодов.

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