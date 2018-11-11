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Визит Владимира Путина во Францию

Сюжет:
Празднование столетия окончания Первой мировой войны
(обновлено: 19:14 11.11.2018)
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Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже
У Триумфальной арки в Париже перед началом мемориального мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны
Владимир Путин на церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны
Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
Эммануэль Макрон выступает на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
Владимир Путин во время встречи с потомками участников Первой мировой войны
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже
Автомобиль Aurus кортежа президента России Владимира Путина у Елисейского дворца
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны.Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВ торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны приняли участие более 70 глав государств и правительств, а также представителей международных организаций.У Триумфальной арки в Париже перед началом мемориального мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
В торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны приняли участие более 70 глав государств и правительств, а также представителей международных организаций.
© AFP 2018 / Benoit Tessier / PoolВладимир Путин принял участие в церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже.Владимир Путин на церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны
© AFP 2018 / Benoit Tessier / Pool
Владимир Путин принял участие в церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВозведение трибун, где разместились мировые лидеры, началось за несколько дней до церемонии. Прозрачные навесы защищали гостей от дождя и ветра.Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Возведение трибун, где разместились мировые лидеры, началось за несколько дней до церемонии. Прозрачные навесы защищали гостей от дождя и ветра.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступил на мемориальной церемонии у Триумфальной арки.Эммануэль Макрон выступает на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на мемориальной церемонии у Триумфальной арки.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПеред иностранными гостями выступил оркестр молодежи ЕС, исполнив "Болеро" Мориса Равеля.Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Перед иностранными гостями выступил оркестр молодежи ЕС, исполнив "Болеро" Мориса Равеля.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкМировые лидеры и гости церемонии почтили память погибших во время Первой мировой войны минутой молчания.Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Мировые лидеры и гости церемонии почтили память погибших во время Первой мировой войны минутой молчания.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкРоссийский лидер пообщался с потомками участников Первой мировой войны.Владимир Путин во время встречи с потомками участников Первой мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Российский лидер пообщался с потомками участников Первой мировой войны.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПосле церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса президент ответил на вопросы журналистов.Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
После церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса президент ответил на вопросы журналистов.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВ стенах Елисейского дворца состоялся рабочий завтрак глав государств и правительств, приглашенных на мемориальные мероприятия.Автомобиль Aurus кортежа президента России Владимира Путина у Елисейского дворца
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
В стенах Елисейского дворца состоялся рабочий завтрак глав государств и правительств, приглашенных на мемориальные мероприятия.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВо время завтрака Владимр Путин сидел рядом с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Во время завтрака Владимр Путин сидел рядом с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
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Владимир Путин 11 ноября прилетел в Париж для участия в торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Подробнее о визите — в фотоленте Ria.ru.

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