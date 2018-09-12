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Шпицберген очень быстро теплеет

(обновлено: 08:24 12.09.2018)
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Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом
На подходе к ледникам Восточный и Западный Гренфьорды на Шпицбергене
Ледник Норденшельда, Шпицберген
Талая вода прокладывает себе пусть в виде колодцев. Еще в середине лета они представляют опасность - незаметно прикрыты снегом
Многочисленные озера на морене под ледником
Фронт ледника Норденшельда. Лодка направилась к белому медведю на берегу
Частая находка на берегу — кости кита. Окрестности поселка Колсбей
Отбор проб бентоса на озерах. Шпицберген
Отбор дендрохронологических образцов в окрестностях поселка Баренцбург
Отпечатки древней растительности на Шпицбергене
Николай Осокин изучает многолетнюю мерзлоту
Замер выбросов CO2 из почв
Шурф в прошлое Шпицбергена
И на камнях растут цветы
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАНФронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом.Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН
Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом.
© Фото : Нелли Елагина, Отдел гляциологии ИГРАННа подходе к ледникам Восточный и Западный Гренфьорды. В начале прошлого века они были выводными и спускались в море. За последние 20 лет отступили на 1,5 километра вглубь острова.На подходе к ледникам Восточный и Западный Гренфьорды на Шпицбергене
© Фото : Нелли Елагина, Отдел гляциологии ИГРАН
На подходе к ледникам Восточный и Западный Гренфьорды. В начале прошлого века они были выводными и спускались в море. За последние 20 лет отступили на 1,5 километра вглубь острова.
© РИА Новости / В. ЧистяковПерейти в фотобанкЛедник Норденшельда.Ледник Норденшельда, Шпицберген
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
Ледник Норденшельда.
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАНТалая вода прокладывает себе путь в виде колодцев. Еще в середине лета они представляют опасность — незаметно прикрыты снегомТалая вода прокладывает себе пусть в виде колодцев. Еще в середине лета они представляют опасность - незаметно прикрыты снегом
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН
Талая вода прокладывает себе путь в виде колодцев. Еще в середине лета они представляют опасность — незаметно прикрыты снегом
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАНМногочисленные озера на морене под ледником.Многочисленные озера на морене под ледником
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН
Многочисленные озера на морене под ледником.
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАФронт ледника Норденшельда. Лодка направилась к белому медведю на берегу.Фронт ледника Норденшельда. Лодка направилась к белому медведю на берегу
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРА
Фронт ледника Норденшельда. Лодка направилась к белому медведю на берегу.
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАНЧастая находка на берегу — кости кита. Окрестности поселка Колсбей.Частая находка на берегу — кости кита. Окрестности поселка Колсбей
© Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН
Частая находка на берегу — кости кита. Окрестности поселка Колсбей.
© Фото : Елена Чертопруд/МГУОтбор проб бентоса на озерах.Отбор проб бентоса на озерах. Шпицберген
© Фото : Елена Чертопруд/МГУ
Отбор проб бентоса на озерах.
© Фото : Вероника Кузнецова, отдел гляциологии ИГРАНОтбор дендрохронологических образцов в окрестностях поселка Баренцбург.Отбор дендрохронологических образцов в окрестностях поселка Баренцбург
© Фото : Вероника Кузнецова, отдел гляциологии ИГРАН
Отбор дендрохронологических образцов в окрестностях поселка Баренцбург.
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАНОтпечатки древней растительности на ШпицбергенеОтпечатки древней растительности на Шпицбергене
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН
Отпечатки древней растительности на Шпицбергене
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАННиколай Осокин изучает многолетнюю мерзлотуНиколай Осокин изучает многолетнюю мерзлоту
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН
Николай Осокин изучает многолетнюю мерзлоту
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАНЗамер выбросов углекислого газа из почвЗамер выбросов CO2 из почв
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН
Замер выбросов углекислого газа из почв
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАНШурф в прошлое ШпицбергенаШурф в прошлое Шпицбергена
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН
Шурф в прошлое Шпицбергена
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАНИ на камнях растут цветыИ на камнях растут цветы
© Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН
И на камнях растут цветы
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Каждый год на самый северный архипелаг российской Арктики отправляются научные экспедиции. Ученые наблюдают за ледниками, вечной мерзлотой, изменениями в животном и растительном мире. Шпицберген очень чутко реагирует на изменение климата планеты.

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