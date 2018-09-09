Самые красивые. Российские модели на мировых подиумах

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Анну Вьялицыну за рубежом называют "русской принцессой". Она привлекла внимание дизайнеров, как только появилась на подиуме. Девушка впервые выступила на показе в Париже всего через месяц после заключения контракта с модельным агентством. Вьялицына входит в так называемую "группу трех V" — самых успешных в начале 2000-х годов российских моделей (две другие — Наталья Водянова и Евгения Володина).