Всемирный день красоты отмечают во многих странах девятого сентября. Как бы ни менялись стандарты, русские модели популярны во все времена. Самые успешные красавицы – в фотоленте Ria.ru.
Самые красивые. Российские модели на мировых подиумах
12:0009.09.2018
(обновлено: 12:06 09.09.2018)
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaДарья Строкоус родилась в семье дипломата и училась на журналиста. "Как настоящий журналист, я сделала исследование рынка модельных агентств и сама пришла в лучшее", — говорит девушка.
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Дарья Строкоус родилась в семье дипломата и училась на журналиста. "Как настоящий журналист, я сделала исследование рынка модельных агентств и сама пришла в лучшее", — говорит девушка.
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaНаталья Водянова — главная Золушка мирового подиума. Родилась в Нижнем Новгороде, с раннего возраста вынуждена была помогать семье и работать на рынке. Там ее увидел представитель модельного агентства. Так началась звездная карьера девушки. Сегодня Водянова — всемирно известная модель, меценат и мама пятерых детей.
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Наталья Водянова — главная Золушка мирового подиума. Родилась в Нижнем Новгороде, с раннего возраста вынуждена была помогать семье и работать на рынке. Там ее увидел представитель модельного агентства. Так началась звездная карьера девушки. Сегодня Водянова — всемирно известная модель, меценат и мама пятерых детей.
© AFP 2018 / Patrick KovarikСаша Пивоварова не собиралась работать индустрии красоты и по окончании школы поступила в вуз. Ее снимки отправил в агентство знакомый фотограф. С тех пор Саша сотрудничает с самыми известными брендами, она одна из самых востребованных моделей в мире.
Саша Пивоварова не собиралась работать индустрии красоты и по окончании школы поступила в вуз. Ее снимки отправил в агентство знакомый фотограф. С тех пор Саша сотрудничает с самыми известными брендами, она одна из самых востребованных моделей в мире.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаташа Поли (Полевщикова) сделала стремительную карьеру в мире моды. Обычная девочка из Перми однажды попала на конкурс в Москву, где ее заметили и предложили работу в Милане. Школу девушка заканчивала в перерывах между съемками. С Наташей любят работать многие дизайнеры, они считают ее королевой подиума.
Наташа Поли (Полевщикова) сделала стремительную карьеру в мире моды. Обычная девочка из Перми однажды попала на конкурс в Москву, где ее заметили и предложили работу в Милане. Школу девушка заканчивала в перерывах между съемками. С Наташей любят работать многие дизайнеры, они считают ее королевой подиума.
© AFP 2018 / Bertrand GuayПропуском в мир высокой моды для Саши Лусс стал показ коллекции Алены Ахмадуллиной в 2007 году. Еще через год модель снялась для каталога Bohemique, ее фото увидел Карл Лагерфельд и пригласил участвовать в показе Chanel.
Пропуском в мир высокой моды для Саши Лусс стал показ коллекции Алены Ахмадуллиной в 2007 году. Еще через год модель снялась для каталога Bohemique, ее фото увидел Карл Лагерфельд и пригласил участвовать в показе Chanel.
© AFP 2018 / Pierre VerdyХрупкая блондина Татьяна Дягилева покорила дизайнеров и фотографов сказочной внешностью. Фотогеничная голубоглазая девушка быстро попала в число избранных, участвовала в самых престижных показах, рекламных кампаниях и фотосессиях.
Хрупкая блондина Татьяна Дягилева покорила дизайнеров и фотографов сказочной внешностью. Фотогеничная голубоглазая девушка быстро попала в число избранных, участвовала в самых престижных показах, рекламных кампаниях и фотосессиях.
© AP Photo / Invision/ Scott RothГлавный секрет успеха Валентины Зеляевой — в том, что она занимается любимым делом. Валентине нравится все, что связано с красотой и уходом за собой. Модель ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его.
© AP Photo / Invision/ Scott Roth
Главный секрет успеха Валентины Зеляевой — в том, что она занимается любимым делом. Валентине нравится все, что связано с красотой и уходом за собой. Модель ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryТатьяна Ковылина была очень успешной моделью, дважды участвовала в шоу Victoria's Secret, а потом распрощалась с модными показами и съемками и ушла в бизнес — занялась производством одежды.
Татьяна Ковылина была очень успешной моделью, дважды участвовала в шоу Victoria's Secret, а потом распрощалась с модными показами и съемками и ушла в бизнес — занялась производством одежды.
© AFP 2018 / Pierre-Philippe MarcouНаталью Семанову открыл для индустрии моды Вячеслав Зайцев. Именно в его агентство юная Наташа пришла на кастинг за компанию с подругой. В 14 лет девушка победила в финале Elite Model Look, а к 16 годам стала востребованной моделью. Участвовала в показах всех самых известных дизайнеров, появлялась на страницах американского, французского, итальянского, немецкого, испанского и российского Vogue.
Наталью Семанову открыл для индустрии моды Вячеслав Зайцев. Именно в его агентство юная Наташа пришла на кастинг за компанию с подругой. В 14 лет девушка победила в финале Elite Model Look, а к 16 годам стала востребованной моделью. Участвовала в показах всех самых известных дизайнеров, появлялась на страницах американского, французского, итальянского, немецкого, испанского и российского Vogue.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesАнну Вьялицыну за рубежом называют "русской принцессой". Она привлекла внимание дизайнеров, как только появилась на подиуме. Девушка впервые выступила на показе в Париже всего через месяц после заключения контракта с модельным агентством. Вьялицына входит в так называемую "группу трех V" — самых успешных в начале 2000-х годов российских моделей (две другие — Наталья Водянова и Евгения Володина).
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Анну Вьялицыну за рубежом называют "русской принцессой". Она привлекла внимание дизайнеров, как только появилась на подиуме. Девушка впервые выступила на показе в Париже всего через месяц после заключения контракта с модельным агентством. Вьялицына входит в так называемую "группу трех V" — самых успешных в начале 2000-х годов российских моделей (две другие — Наталья Водянова и Евгения Володина).
© AFP 2018 / Francois GuillotВладу Рослякову дизайнеры ценят не только за идеальную фигуру, но и за ответственный подход к делу и прекрасный характер. Девушка не планировала карьеру модели, все решил случай. По совету знакомой Влада решила попытать себя в модельном бизнесе и... сделала головокружительную карьеру.
Владу Рослякову дизайнеры ценят не только за идеальную фигуру, но и за ответственный подход к делу и прекрасный характер. Девушка не планировала карьеру модели, все решил случай. По совету знакомой Влада решила попытать себя в модельном бизнесе и... сделала головокружительную карьеру.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМодельная карьера Ирины Шейк началась с победы на конкурсе красоты в Челябинске в 2014 году. Уже через год она начала работать моделью в Европе, а затем и в США. Появлялась на обложках самых известных журналов, представляла многие бренды.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Модельная карьера Ирины Шейк началась с победы на конкурсе красоты в Челябинске в 2014 году. Уже через год она начала работать моделью в Европе, а затем и в США. Появлялась на обложках самых известных журналов, представляла многие бренды.
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