У москвичей и гостей города появилась возможность поближе познакомиться с обычаями и культурой Катара, который примет у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году. Как ближневосточная страна готовится к мундиалю – в фотоленте Ria.ru.
Первый взгляд на ЧМ-2022 по футболу: визитная карточка Катара в Москве
13:3809.07.2018
(обновлено: 14:00 09.07.2018)
09100
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЭкспозиции, посвященные главному футбольному событию следующего четырехлетия, работают в Парке Горького и ГУМе.
Экспозиции, посвященные главному футбольному событию следующего четырехлетия, работают в Парке Горького и ГУМе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа Пушкинской набережной в Парке Горького появилась визитная карточка Катара – "Мажлис Катар".
На Пушкинской набережной в Парке Горького появилась визитная карточка Катара – "Мажлис Катар".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПавильон выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива.
Павильон выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВнимание зрителей привлекает современная мультимедийная экспозиция.
Внимание зрителей привлекает современная мультимедийная экспозиция.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа церемонии открытия можно было опробовать восточные сладости, примерить национальную одежду и послушать фольклорные группы.
На церемонии открытия можно было опробовать восточные сладости, примерить национальную одежду и послушать фольклорные группы.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПавильон открыт для каждого, кто хочет соприкоснуться с культурой Катара.
Павильон открыт для каждого, кто хочет соприкоснуться с культурой Катара.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа Пушкинской набережной в Парке Горького представлена концепция катарского музея на воде. Она знакомит посетителей с искусством современной Дохи.
На Пушкинской набережной в Парке Горького представлена концепция катарского музея на воде. Она знакомит посетителей с искусством современной Дохи.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: посол Ростова-на-Дону, города-организатора Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, телеведущая Виктория Лопырева на открытии павильона "Мажлис Катар".
На фото: посол Ростова-на-Дону, города-организатора Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, телеведущая Виктория Лопырева на открытии павильона "Мажлис Катар".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМажлис - важный элемент национальной культуры арабских стран. Здесь члены семьи, общины и гости обмениваются новостями, обсуждают важные события и организуют торжества. Такое особое помещение есть в каждом доме.
Мажлис - важный элемент национальной культуры арабских стран. Здесь члены семьи, общины и гости обмениваются новостями, обсуждают важные события и организуют торжества. Такое особое помещение есть в каждом доме.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Мы рады показать зрителям частичку культуры и традиций будущей страны-хозяйки мундиаля", - отметил генеральный секретарь верховного комитета по проведению в 2022 году чемпионата мира в Катаре Хасан аль-Тавади.
"Мы рады показать зрителям частичку культуры и традиций будущей страны-хозяйки мундиаля", - отметил генеральный секретарь верховного комитета по проведению в 2022 году чемпионата мира в Катаре Хасан аль-Тавади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: Гости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького.
На фото: Гости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставку футбольной атрибутики в ГУМ привезли большую коллекцию билетов на матчи со всех чемпионатов мира, проводимых с 1930 года.
На выставку футбольной атрибутики в ГУМ привезли большую коллекцию билетов на матчи со всех чемпионатов мира, проводимых с 1930 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдесь можно в подробностях рассмотреть макеты стадионов, которые возведут к следующему мундиалю.
Здесь можно в подробностях рассмотреть макеты стадионов, которые возведут к следующему мундиалю.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозицию дополняют футбольные сувениры, бутсы и мячи.
Экспозицию дополняют футбольные сувениры, бутсы и мячи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКатарский инженер и болельщик Мохаммед Абделатиф начал коллекционировать билеты на матчи чемпионатов мира в 2014 году. В его собрании - почти 900 билетов.
На фото: Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия.
На фото: Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия.
Катарский инженер и болельщик Мохаммед Абделатиф начал коллекционировать билеты на матчи чемпионатов мира в 2014 году. В его собрании - почти 900 билетов.
На фото: Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия.
На фото: Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставке установлен интерактивный дисплей, при помощи которого посетителям предлагают проголосовать за понравившийся стадион и отправить пожелания организаторам ЧМ-2022.
На выставке установлен интерактивный дисплей, при помощи которого посетителям предлагают проголосовать за понравившийся стадион и отправить пожелания организаторам ЧМ-2022.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фото: посетители выставки Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе.
На фото: посетители выставки Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставку в ГУМе организовал Верховный комитет по проведению и наследию Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Выставку в ГУМе организовал Верховный комитет по проведению и наследию Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+