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Первый взгляд на ЧМ-2022 по футболу: визитная карточка Катара в Москве

(обновлено: 14:00 09.07.2018)
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Участники на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Волонтер с табличкой #@roadto2022 на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Участник мастерит сувенир на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Гости на открытии музея Qatar Elements на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Посетители на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Открытие музея Qatar Elements на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Посол Ростова-на-Дону, города-организатора Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, телеведущая Виктория Лопырева на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Продажа специй на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Волонтер на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Посетители на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
Макет стадиона Ras Abu Aboud Stadium, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
Бутсы Фабио Каннаваро (Италия) с Чемпионата УЕФА 2004 года, представленные на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
Макет стадиона Khalifa International Stadium, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
Посетители возле витрины с формой и бутсами футболиста сборной команды Аргентины Лионеля Месси, представленные на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
Талисман Нараньито с Кубка Мира ФИФА 1982 года, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЭкспозиции, посвященные главному футбольному событию следующего четырехлетия, работают в Парке Горького и ГУМе.Участники на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Экспозиции, посвященные главному футбольному событию следующего четырехлетия, работают в Парке Горького и ГУМе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа Пушкинской набережной в Парке Горького появилась визитная карточка Катара – "Мажлис Катар".Волонтер с табличкой #@roadto2022 на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На Пушкинской набережной в Парке Горького появилась визитная карточка Катара – "Мажлис Катар".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПавильон выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива.Участник мастерит сувенир на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Павильон выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВнимание зрителей привлекает современная мультимедийная экспозиция.Гости на открытии музея Qatar Elements на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Внимание зрителей привлекает современная мультимедийная экспозиция.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа церемонии открытия можно было опробовать восточные сладости, примерить национальную одежду и послушать фольклорные группы.Посетители на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия можно было опробовать восточные сладости, примерить национальную одежду и послушать фольклорные группы.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПавильон открыт для каждого, кто хочет соприкоснуться с культурой Катара.Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Павильон открыт для каждого, кто хочет соприкоснуться с культурой Катара.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа Пушкинской набережной в Парке Горького представлена концепция катарского музея на воде. Она знакомит посетителей с искусством современной Дохи.Открытие музея Qatar Elements на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На Пушкинской набережной в Парке Горького представлена концепция катарского музея на воде. Она знакомит посетителей с искусством современной Дохи.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: посол Ростова-на-Дону, города-организатора Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, телеведущая Виктория Лопырева на открытии павильона "Мажлис Катар".Посол Ростова-на-Дону, города-организатора Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, телеведущая Виктория Лопырева на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото: посол Ростова-на-Дону, города-организатора Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, телеведущая Виктория Лопырева на открытии павильона "Мажлис Катар".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМажлис - важный элемент национальной культуры арабских стран. Здесь члены семьи, общины и гости обмениваются новостями, обсуждают важные события и организуют торжества. Такое особое помещение есть в каждом доме.Продажа специй на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мажлис - важный элемент национальной культуры арабских стран. Здесь члены семьи, общины и гости обмениваются новостями, обсуждают важные события и организуют торжества. Такое особое помещение есть в каждом доме.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Мы рады показать зрителям частичку культуры и традиций будущей страны-хозяйки мундиаля", - отметил генеральный секретарь верховного комитета по проведению в 2022 году чемпионата мира в Катаре Хасан аль-Тавади.Волонтер на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Мы рады показать зрителям частичку культуры и традиций будущей страны-хозяйки мундиаля", - отметил генеральный секретарь верховного комитета по проведению в 2022 году чемпионата мира в Катаре Хасан аль-Тавади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: Гости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького.Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото: Гости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставку футбольной атрибутики в ГУМ привезли большую коллекцию билетов на матчи со всех чемпионатов мира, проводимых с 1930 года.Посетители на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На выставку футбольной атрибутики в ГУМ привезли большую коллекцию билетов на матчи со всех чемпионатов мира, проводимых с 1930 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдесь можно в подробностях рассмотреть макеты стадионов, которые возведут к следующему мундиалю.Макет стадиона Ras Abu Aboud Stadium, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здесь можно в подробностях рассмотреть макеты стадионов, которые возведут к следующему мундиалю.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозицию дополняют футбольные сувениры, бутсы и мячи.Бутсы Фабио Каннаваро (Италия) с Чемпионата УЕФА 2004 года, представленные на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экспозицию дополняют футбольные сувениры, бутсы и мячи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКатарский инженер и болельщик Мохаммед Абделатиф начал коллекционировать билеты на матчи чемпионатов мира в 2014 году. В его собрании - почти 900 билетов.
На фото: Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия.Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Катарский инженер и болельщик Мохаммед Абделатиф начал коллекционировать билеты на матчи чемпионатов мира в 2014 году. В его собрании - почти 900 билетов.
На фото: Vip-билет на финальный матч Кубка Мира ФИФА 1938-го года Италия-Венгрия.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставке установлен интерактивный дисплей, при помощи которого посетителям предлагают проголосовать за понравившийся стадион и отправить пожелания организаторам ЧМ-2022.Макет стадиона Khalifa International Stadium, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На выставке установлен интерактивный дисплей, при помощи которого посетителям предлагают проголосовать за понравившийся стадион и отправить пожелания организаторам ЧМ-2022.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фото: посетители выставки Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе.Посетители возле витрины с формой и бутсами футболиста сборной команды Аргентины Лионеля Месси, представленные на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фото: посетители выставки Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставку в ГУМе организовал Верховный комитет по проведению и наследию Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.Талисман Нараньито с Кубка Мира ФИФА 1982 года, представленный на выставке футбольной атрибутики Qatar @RoadTo2022 Exhibition в ГУМе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выставку в ГУМе организовал Верховный комитет по проведению и наследию Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
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У москвичей и гостей города появилась возможность поближе познакомиться с обычаями и культурой Катара, который примет у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году. Как ближневосточная страна готовится к мундиалю – в фотоленте Ria.ru.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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