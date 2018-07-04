Всемирно известные кутюрье показали свои коллекции на неделе высокой моды в Париже. Самые интересные образы — в фотоленте Ria.ru.
Шик, блеск, авангард: высокая мода в Париже
19:0304.07.2018
(обновлено: 19:25 04.07.2018)
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© AFP 2018 / Bertrand GuayНеделя высокой моды в Париже - наиболее авторитетная в мире. Показы во французской столице проводят дважды в год, в январе и июле, они традиционно закрывают сезон.
Неделя высокой моды в Париже - наиболее авторитетная в мире. Показы во французской столице проводят дважды в год, в январе и июле, они традиционно закрывают сезон.
© AFP 2018 / Bertrand GuayГолландец Рональд ван дер Кемп привез во французскую столицу яркую и причудливую коллекцию, взывающую к эмоциям.
Голландец Рональд ван дер Кемп привез во французскую столицу яркую и причудливую коллекцию, взывающую к эмоциям.
© AFP 2018 / Alain JocardОдним из наиболее ожидаемых событий стал показ Givenchy. Модный дом посвятил его своему основателю Юберу де Живанши, которого не стало нынешней весной.
Одним из наиболее ожидаемых событий стал показ Givenchy. Модный дом посвятил его своему основателю Юберу де Живанши, которого не стало нынешней весной.
© REUTERS / Gonzalo FuentesГолландский дизайнер Айрис ван Херпен - одна из самых своеобразных и авангардных кутюрье сегодня.
Голландский дизайнер Айрис ван Херпен - одна из самых своеобразных и авангардных кутюрье сегодня.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes Наряды Айрис ван Херпен созданы для прогрессивных модниц, готовых к любым экспериментам.
Наряды Айрис ван Херпен созданы для прогрессивных модниц, готовых к любым экспериментам.
© AP Photo / Michel EulerRalph & Russo - первый за сто лет британский модный дом, приглашенный на парижские показы.
© AP Photo / Michel Euler
Ralph & Russo - первый за сто лет британский модный дом, приглашенный на парижские показы.
© REUTERS / Gonzalo FuentesТамара Ральф и Майкл Руссо показали роскошные платья в пол и изысканные костюмы.
Тамара Ральф и Майкл Руссо показали роскошные платья в пол и изысканные костюмы.
© AFP 2018 / Francois GuillotФранцузский модельер Жюльен Фурнье уделяет особое внимание эксклюзивным тканям, часто ручной работы.
Французский модельер Жюльен Фурнье уделяет особое внимание эксклюзивным тканям, часто ручной работы.
© AFP 2018 / Alain JocardШоу Schiaparelli впечатлило зрителей ярким розовым цветом одежды и аксессуаров.
Шоу Schiaparelli впечатлило зрителей ярким розовым цветом одежды и аксессуаров.
© AFP 2018 / Alain JocardЛюбовь креативного директора дома Schiaparelli к животным получила выражение в экзотических моделях.
Любовь креативного директора дома Schiaparelli к животным получила выражение в экзотических моделях.
© REUTERS / Regis DuvignauРаботы Джорджио Армани демонстрируют торжество минимализма. Дизайнер сделал ставку на классические силуэты и элегантность.
Работы Джорджио Армани демонстрируют торжество минимализма. Дизайнер сделал ставку на классические силуэты и элегантность.
© REUTERS / Regis DuvignauНовый креативный директор Azzaro Максим Симонс показал в Париже свою первую коллекцию для модного дома.
Новый креативный директор Azzaro Максим Симонс показал в Париже свою первую коллекцию для модного дома.
© REUTERS / Regis DuvignauМария Грация Кьюри в коллекции для парижского дома Dior отдала предпочтение спокойным цветам и женственным силуэтам.
Мария Грация Кьюри в коллекции для парижского дома Dior отдала предпочтение спокойным цветам и женственным силуэтам.
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