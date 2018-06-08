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Лучшие фото недели: старт "Союза", марш медсестер и шутка Далай-ламы

11:3008.06.2018
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Эль Колачо — фестиваль прыжков через детей в деревне Кастрильо-де-Мурсия, Испания
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
Участники карнавального шествия по улицам Геленджика в честь открытия нового курортного сезона
Котенок и рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае
Ким Кардашян на церемонии вручения премии CFDA Fashion awards в Нью-Йорке
Индийская сборщица мусора в Гувахати
Далай-лама держит монаха на нос во время визита в Дхармсале
Выступление артистов на XII Международном фестивале Великое русское слово в Крыму
Заброшенные деревенские дома в Хутууване на острове Шэншань, Китай
Участник протеста против правительства Хуана Орландо Эрнандеса в Тегусигальпе, Гондурас
Последствия взрыва в районе Садр-Сити в Багдаде, Ирак. 7 июня 2018
Медсестры итальянского Красного Креста принимают участие в военном параде во время празднования Дня Республики в Риме
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на церемонии передачи десяти старинных икон патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Морской вокзал в Сочи
Женский почетный караул во время церемонии приветствия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Пекине
Девушки фотографируются в парке искусств Музеон в Москве
Участницы демонстрации против сексизма и гендерного насилия в Сантьяго, Чили
Пассажиры прогулочного катера наблюдают извержение вулкана Килауэа на Гавайях
Пассажиры автобуса в Нью-Дели, Индия
Репетиция парада ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. 2 июня 2018 года
Во время открытия летнего сезона Aquafest 2018 в Хабаровске
Пилотажная группа ВВС Италии во время Гран-при Moto GP. 3 июня 2018 года
Пожарные держат спасенных животных в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале. 5 июня 2018 года
Участники всеармейского конкурса Отличники войсковой разведки преодолевают препятствие во время этапа Тропа разведчика на полигоне учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища в Новосибирской области
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки Полотна старых мастеров из Эрмитажа в Венском музее истории искусств
Жители Австрии держат плакат с изображением президента РФ Владимира Путина во время его встречи с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене
Индийские фермеры в деревне Burha Mayong, Индия
Бурлеск шоу по Звездным войнам
Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 5 июня 2018 года
© AFP 2018 / Cesar MansoУчастники "Фестиваля прыжков Эль Колачо" в деревне Кастрильо-де-Мурсия, Испания.Эль Колачо — фестиваль прыжков через детей в деревне Кастрильо-де-Мурсия, Испания
© AFP 2018 / Cesar Manso
Участники "Фестиваля прыжков Эль Колачо" в деревне Кастрильо-де-Мурсия, Испания.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" и экипажем из трех человек 6 мая стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" и экипажем из трех человек 6 мая стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент 7 мая ответил на вопросы россиян во время ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент 7 мая ответил на вопросы россиян во время ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКарнавальное шествие в центре Геленджика в честь открытия нового курортного сезона.Участники карнавального шествия по улицам Геленджика в честь открытия нового курортного сезона
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Карнавальное шествие в центре Геленджика в честь открытия нового курортного сезона.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае.Котенок и рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае.
© AFP 2018 / Angela WeissКим Кардашян на церемонии вручения премии CFDA Fashion awards в Нью-Йорке.Ким Кардашян на церемонии вручения премии CFDA Fashion awards в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Angela Weiss
Ким Кардашян на церемонии вручения премии CFDA Fashion awards в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Biju BoroСборщица мусора на полигоне в индийском городе Гувахати.Индийская сборщица мусора в Гувахати
© AFP 2018 / Biju Boro
Сборщица мусора на полигоне в индийском городе Гувахати.
© AP Photo / Ashwini BhatiaДалай-лама на встрече с тибетской молодежью в индийском городе Дармсала.Далай-лама держит монаха на нос во время визита в Дхармсале
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Далай-лама на встрече с тибетской молодежью в индийском городе Дармсала.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.Выступление артистов на XII Международном фестивале Великое русское слово в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Выступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
© AFP 2018 / Johannes EiseleЗаброшенные деревенские дома в рыбацкой общине Хутууван на острове Шэншань, Китай.Заброшенные деревенские дома в Хутууване на острове Шэншань, Китай
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Заброшенные деревенские дома в рыбацкой общине Хутууван на острове Шэншань, Китай.
© AP Photo / Fernando AntonioУчастник акции протеста против правительства Хуана Орландо Эрнандеса в Тегусигальпе, Гондурас.Участник протеста против правительства Хуана Орландо Эрнандеса в Тегусигальпе, Гондурас
© AP Photo / Fernando Antonio
Участник акции протеста против правительства Хуана Орландо Эрнандеса в Тегусигальпе, Гондурас.
© REUTERS / Wissm al-OkiliПоследствия взрыва в багдадском районе Садр-Сити, Ирак.Последствия взрыва в районе Садр-Сити в Багдаде, Ирак. 7 июня 2018
© REUTERS / Wissm al-Okili
Последствия взрыва в багдадском районе Садр-Сити, Ирак.
© REUTERS / Tony GentileМедсестры итальянского Красного Креста принимают участие в военном параде во время празднования Дня Республики в Риме.Медсестры итальянского Красного Креста принимают участие в военном параде во время празднования Дня Республики в Риме
© REUTERS / Tony Gentile
Медсестры итальянского Красного Креста принимают участие в военном параде во время празднования Дня Республики в Риме.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев передает десять старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на церемонии передачи десяти старинных икон патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев передает десять старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМорской вокзал в Сочи.Морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Морской вокзал в Сочи.
© AP Photo / Andy WongЖенский почетный караул приветствует президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Пекине.Женский почетный караул во время церемонии приветствия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Женский почетный караул приветствует президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Пекине.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств "Музеон" в Москве.Девушки фотографируются в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Отдыхающие в парке искусств "Музеон" в Москве.
© REUTERS / Ivan AlvaradoУчастницы демонстрации против сексизма и гендерного насилия в Сантьяго, Чили.Участницы демонстрации против сексизма и гендерного насилия в Сантьяго, Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
Участницы демонстрации против сексизма и гендерного насилия в Сантьяго, Чили.
© REUTERS / Terray SylvesterПассажиры прогулочного катера наблюдают за тем, как лава вулкана Килауэа стекает в Тихий океан в районе поселка Капохо, Гавайи.Пассажиры прогулочного катера наблюдают извержение вулкана Килауэа на Гавайях
© REUTERS / Terray Sylvester
Пассажиры прогулочного катера наблюдают за тем, как лава вулкана Килауэа стекает в Тихий океан в районе поселка Капохо, Гавайи.
© REUTERS / Saumya KhandelwalПассажиры автобуса в Нью-Дели, Индия.Пассажиры автобуса в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Saumya Khandelwal
Пассажиры автобуса в Нью-Дели, Индия.
© REUTERS / Henry NichollsРепетиция парада ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне.Репетиция парада ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. 2 июня 2018 года
© REUTERS / Henry Nicholls
Репетиция парада ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкОткрытие летнего сезона Aquafest-2018 в Хабаровске.Во время открытия летнего сезона Aquafest 2018 в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Открытие летнего сезона Aquafest-2018 в Хабаровске.
© AFP 2018 / Filippo Monteforte Пилотажная группа ВВС Италии "Трехцветные стрелки" во время Гран-при MotoGP в Тоскане.Пилотажная группа ВВС Италии во время Гран-при Moto GP. 3 июня 2018 года
© AFP 2018 / Filippo Monteforte 
Пилотажная группа ВВС Италии "Трехцветные стрелки" во время Гран-при MotoGP в Тоскане.
© REUTERS / Luis EcheverriaПожарные держат спасенных животных в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале.Пожарные держат спасенных животных в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале. 5 июня 2018 года
© REUTERS / Luis Echeverria
Пожарные держат спасенных животных в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" на полигоне учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.Участники всеармейского конкурса Отличники войсковой разведки преодолевают препятствие во время этапа Тропа разведчика на полигоне учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" на полигоне учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки Полотна старых мастеров из Эрмитажа в Венском музее истории искусств
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПлакат с изображением Владимира Путина развернули у дворца Хофбург в Вене во время встречи президента России с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.Жители Австрии держат плакат с изображением президента РФ Владимира Путина во время его встречи с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Плакат с изображением Владимира Путина развернули у дворца Хофбург в Вене во время встречи президента России с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
© AFP 2018 / Biju BoroИндийские фермеры собирают рис в округе Моригаон штата Ассам.Индийские фермеры в деревне Burha Mayong, Индия
© AFP 2018 / Biju Boro
Индийские фермеры собирают рис в округе Моригаон штата Ассам.
© REUTERS / Mario AnzuoniАктрисы бурлеск-шоу по "Звездным войнам" в Лос-Анджелесе, США.Бурлеск шоу по Звездным войнам
© REUTERS / Mario Anzuoni
Актрисы бурлеск-шоу по "Звездным войнам" в Лос-Анджелесе, США.
© REUTERS / Jorge CabreraУчастник акции протеста против правительства Даниэля Ортеги в Ниндири, Никарагуа.Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 5 июня 2018 года
© REUTERS / Jorge Cabrera
Участник акции протеста против правительства Даниэля Ортеги в Ниндири, Никарагуа.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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