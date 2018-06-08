Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: старт "Союза", марш медсестер и шутка Далай-ламы
11:3008.06.2018
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© AFP 2018 / Cesar MansoУчастники "Фестиваля прыжков Эль Колачо" в деревне Кастрильо-де-Мурсия, Испания.
Участники "Фестиваля прыжков Эль Колачо" в деревне Кастрильо-де-Мурсия, Испания.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" и экипажем из трех человек 6 мая стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" и экипажем из трех человек 6 мая стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент 7 мая ответил на вопросы россиян во время ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Президент 7 мая ответил на вопросы россиян во время ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКарнавальное шествие в центре Геленджика в честь открытия нового курортного сезона.
Карнавальное шествие в центре Геленджика в честь открытия нового курортного сезона.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае.
Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае.
© AP Photo / Ashwini BhatiaДалай-лама на встрече с тибетской молодежью в индийском городе Дармсала.
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Далай-лама на встрече с тибетской молодежью в индийском городе Дармсала.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
Выступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
© AFP 2018 / Johannes EiseleЗаброшенные деревенские дома в рыбацкой общине Хутууван на острове Шэншань, Китай.
Заброшенные деревенские дома в рыбацкой общине Хутууван на острове Шэншань, Китай.
© AP Photo / Fernando AntonioУчастник акции протеста против правительства Хуана Орландо Эрнандеса в Тегусигальпе, Гондурас.
© AP Photo / Fernando Antonio
Участник акции протеста против правительства Хуана Орландо Эрнандеса в Тегусигальпе, Гондурас.
© REUTERS / Tony GentileМедсестры итальянского Красного Креста принимают участие в военном параде во время празднования Дня Республики в Риме.
Медсестры итальянского Красного Креста принимают участие в военном параде во время празднования Дня Республики в Риме.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев передает десять старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев передает десять старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
© AP Photo / Andy WongЖенский почетный караул приветствует президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Пекине.
© AP Photo / Andy Wong
Женский почетный караул приветствует президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Пекине.
© REUTERS / Ivan AlvaradoУчастницы демонстрации против сексизма и гендерного насилия в Сантьяго, Чили.
Участницы демонстрации против сексизма и гендерного насилия в Сантьяго, Чили.
© REUTERS / Terray SylvesterПассажиры прогулочного катера наблюдают за тем, как лава вулкана Килауэа стекает в Тихий океан в районе поселка Капохо, Гавайи.
Пассажиры прогулочного катера наблюдают за тем, как лава вулкана Килауэа стекает в Тихий океан в районе поселка Капохо, Гавайи.
© REUTERS / Henry NichollsРепетиция парада ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне.
Репетиция парада ко дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне.
© AFP 2018 / Filippo Monteforte Пилотажная группа ВВС Италии "Трехцветные стрелки" во время Гран-при MotoGP в Тоскане.
Пилотажная группа ВВС Италии "Трехцветные стрелки" во время Гран-при MotoGP в Тоскане.
© REUTERS / Luis EcheverriaПожарные держат спасенных животных в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
Пожарные держат спасенных животных в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" на полигоне учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" на полигоне учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.
Президент России Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПлакат с изображением Владимира Путина развернули у дворца Хофбург в Вене во время встречи президента России с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
Плакат с изображением Владимира Путина развернули у дворца Хофбург в Вене во время встречи президента России с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
© REUTERS / Jorge CabreraУчастник акции протеста против правительства Даниэля Ортеги в Ниндири, Никарагуа.
Участник акции протеста против правительства Даниэля Ортеги в Ниндири, Никарагуа.
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