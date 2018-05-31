Полотна знаменитых авангардистов, написанных в импрессионистской манере, увидят посетители московского Музея русского импрессионизма. Открытие выставки — в фотоленте Ria.ru.
Открытие выставки "Импрессионизм в авангарде"
12:1931.05.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВыставка "Импрессионизм в авангарде" произведения мастеров русского авангарда, написанные под влиянием импрессионизма и постимпрессионизма.
Выставка "Импрессионизм в авангарде" произведения мастеров русского авангарда, написанные под влиянием импрессионизма и постимпрессионизма.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВыставка "Импрессионизм в авангарде" готовилась чуть более 10 месяцев.
Выставка "Импрессионизм в авангарде" готовилась чуть более 10 месяцев.
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаИгорь Гуляев, Юлия Петрова, Валерия и Иосиф Пригожин на выставке "Импрессионизм в авангарде" в Музее русского импрессионизма.
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма
Игорь Гуляев, Юлия Петрова, Валерия и Иосиф Пригожин на выставке "Импрессионизм в авангарде" в Музее русского импрессионизма.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЭкспозиция включает в себя работы таких художников, как Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Казимир Малевич, Алексей Явленский, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов.
Экспозиция включает в себя работы таких художников, как Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Казимир Малевич, Алексей Явленский, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПосетители выставки "Импрессионизм в авангарде" у картин Николая Кульбина "Цветы" (слева) и "Крымский базар".
Посетители выставки "Импрессионизм в авангарде" у картин Николая Кульбина "Цветы" (слева) и "Крымский базар".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаГлавный редактор журнала Interview Алена Долецкая на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма
Главный редактор журнала Interview Алена Долецкая на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСенатор Людмила Нарусова на выставке "Импрессионизм в авангарде".
Сенатор Людмила Нарусова на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаАктриса Ксения Кутепова на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма
Актриса Ксения Кутепова на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКартины, собранные на выставке, были предоставлены государственными музеями и частными коллекционерами.
Картины, собранные на выставке, были предоставлены государственными музеями и частными коллекционерами.
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаМузыкант Валерий Сюткин с женой Виолой на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма
Музыкант Валерий Сюткин с женой Виолой на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПосетитель рассматривает картину Александра Богомазова "Портрет Ванды".
Посетитель рассматривает картину Александра Богомазова "Портрет Ванды".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаТелеведущая Марианна Максимовская на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма
Телеведущая Марианна Максимовская на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкГости экспозиции смогут проследить, как в начале XX века воспринимался термин "импрессионизм" в России.
Гости экспозиции смогут проследить, как в начале XX века воспринимался термин "импрессионизм" в России.
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизмаШоумен Михаил Грушевский с женой на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© Фото : пресс-служба Музея русского импрессионизма
Шоумен Михаил Грушевский с женой на выставке "Импрессионизм в авангарде".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка "Импрессионизм в авангарде".
Здание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка "Импрессионизм в авангарде".
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