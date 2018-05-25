Власти Северной Кореи заявили об уничтожении ядерного полигона в Пхунгери. За разрушением построек наблюдали журналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи. Как проходил демонтаж — в фотоленте Ria.ru.
Ликвидация ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее
17:4125.05.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСеверокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.
Северокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.
Журналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.
Во время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.
Журналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.
В вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.
Сразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗатем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.
Затем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.
Все три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.
Вслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
В конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.
Оставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
На ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.
Журналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".
В официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКак заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.
Как заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.
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