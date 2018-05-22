Подготовка к ПМЭФ-2018
15:4222.05.2018
(обновлено: 15:46 22.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанкт-Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ эти дни Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей из более чем 100 стран мира.
В эти дни Северная столица готовится принять около 15 тысяч гостей из более чем 100 стран мира.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018.
Аккредитация участников перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2018.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ пленарном заседании форума примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
В пленарном заседании форума примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд банка ВТБ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Стенд банка ВТБ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкШахматная гостиная накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Шахматная гостиная накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавная тема форума — "Создавая экономику доверия" — объединяет экономическую проблематику, вопросы цифровых технологий и человеческого капитала.
Главная тема форума — "Создавая экономику доверия" — объединяет экономическую проблематику, вопросы цифровых технологий и человеческого капитала.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио "Спутник".
Стенд международного информационного агентства и радио "Спутник".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Мерседес" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Стенд компании "Мерседес" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники форума обсудят ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность.
Участники форума обсудят ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форуме медиагруппа "Россия сегодня" представит новый сервис — профессиональную версию мобильного приложения "Динамика дня" от РИА Новости. Подписчики получат доступ к новостным лентам, смогут создавать собственные ленты, искать информацию по ключевым темам дня, устанавливать персональные уведомления и читать полные тексты интересующих новостей.
На форуме медиагруппа "Россия сегодня" представит новый сервис — профессиональную версию мобильного приложения "Динамика дня" от РИА Новости. Подписчики получат доступ к новостным лентам, смогут создавать собственные ленты, искать информацию по ключевым темам дня, устанавливать персональные уведомления и читать полные тексты интересующих новостей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Алмаз-Антей" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Стенд компании "Алмаз-Антей" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ-2018 примут участие руководители 40 инвестиционных фондов из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Это рекорд за все время проведения подобных встреч.
В работе ПМЭФ-2018 примут участие руководители 40 инвестиционных фондов из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше 13,5 триллиона долларов. Это рекорд за все время проведения подобных встреч.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форум приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран.
На форум приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ пройдет сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад: холодная война против глобализации". Ее участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
В рамках ПМЭФ пройдет сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад: холодная война против глобализации". Ее участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк"Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
"Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 24–26 мая под девизом "Создавая экономику доверия". Подготовка к ПМЭФ — в фотоленте Ria.ru.
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