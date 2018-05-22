Подготовка к ПМЭФ-2018

В рамках ПМЭФ пройдет сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Время назад: холодная война против глобализации". Ее участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.