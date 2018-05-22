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Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина

11:0422.05.2018
(обновлено: 11:05 22.05.2018)
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Анас Камаль. Белая гора
Себнем Коскун. Завтрак на привале
Мария Плотникова. Красная корова
Шива Хадеми. Близнецы
Федор Телков. Уральские марийцы. Народный костюм
Машрук Ахмед. В убежище любой ценой
Алексей Филиппов. Раскаленный грунт
Луис Тато. Школа бокса для девочек в Кении
Мария Плотникова. Уличный футбол
Луис Тато. Беспорядки в Кении после выборов
Сергей Гапон. Косичка
© Фото : Анас Камаль, StenincontestАнас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".Анас Камаль. Белая гора
© Фото : Анас Камаль, Stenincontest
Анас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".
© Фото : Себнем Коскун, StenincontestСебнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии".Себнем Коскун. Завтрак на привале
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
Себнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии".
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии".Мария Плотникова. Красная корова
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Мария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии".
© Фото : Шива Хадеми, StenincontestШива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".Шива Хадеми. Близнецы
© Фото : Шива Хадеми, Stenincontest
Шива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".
© Фото : Федор Телков, StenincontestФедор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".Федор Телков. Уральские марийцы. Народный костюм
© Фото : Федор Телков, Stenincontest
Федор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".
© Фото : Машрук Ахмед, StenincontestМашрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии".Машрук Ахмед. В убежище любой ценой
© Фото : Машрук Ахмед, Stenincontest
Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии".
© Фото : Алексей Филиппов, StenincontestАлексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии".Алексей Филиппов. Раскаленный грунт
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
Алексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии".
© Фото : Луис Тато, StenincontestЛуис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".Луис Тато. Школа бокса для девочек в Кении
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Луис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии".Мария Плотникова. Уличный футбол
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Мария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии".
© Фото : Луис Тато, StenincontestЛуис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии".Луис Тато. Беспорядки в Кении после выборов
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Луис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии".
© Фото : Сергей Гапон, StenincontestСергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии".Сергей Гапон. Косичка
© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
Сергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии".
Себнем Коскун. Завтрак на привалеФиналисты фотоконкурса имени Андрея Стенина11:0422.05.2018
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Все фотоленты

Жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина выбрало лауреатов этого года. В число победителей вошли представители 14 стран. Некоторые из работ финалистов конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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