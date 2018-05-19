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Расшифровка человеческого генома в Медицинском генетико-научном центре

10:0019.05.2018
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Сотрудница лаборатории молекулярно-генетической диагностики МГНЦ показывает образцы с выделенным ДНК
Заведующая лабораторией Ольга Щагина держит в руках пробирку с очищенным ДНК
Амплификаторы – приборы, позволяющие размножить ДНК методом полимеразной цепной реакции
Образцы ДНК в морозильной камере
Приборы для проведения секвенирования по Сэнгеру
Научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ Ольга Миронович запускает секвенатор нового поколения
Заведующий лабораторией функциональной геномики МГНЦ Михаил Скоблов
© РИА Новости / Альфия ЕникееваСначала из клеток крови выделяется ДНК при помощи веществ, разрушающих клеточную оболочку (ДНК содержится в ядре). Сотрудница Лаборатории молекулярно-генетической диагностики МГНЦ показывает образцы с выделенным ДНК. В осадке – продукты распада клеточной оболочки.Сотрудница лаборатории молекулярно-генетической диагностики МГНЦ показывает образцы с выделенным ДНК
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Сначала из клеток крови выделяется ДНК при помощи веществ, разрушающих клеточную оболочку (ДНК содержится в ядре). Сотрудница Лаборатории молекулярно-генетической диагностики МГНЦ показывает образцы с выделенным ДНК. В осадке – продукты распада клеточной оболочки.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваЗаведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики МГНЦ Ольга Щагина держит в руках пробирку с очищенным ДНК. Дезоксирибонуклеиновую кислоту очищают от продуктов разложения клетки с помощью изопропилового и этилового спирта. Затем пробирки отправляются в центрифугу, где биологическая молекула будет отделена от спиртов.Заведующая лабораторией Ольга Щагина держит в руках пробирку с очищенным ДНК
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики МГНЦ Ольга Щагина держит в руках пробирку с очищенным ДНК. Дезоксирибонуклеиновую кислоту очищают от продуктов разложения клетки с помощью изопропилового и этилового спирта. Затем пробирки отправляются в центрифугу, где биологическая молекула будет отделена от спиртов.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваАмплификаторы – приборы, позволяющие размножить ДНК методом полимеразной цепной реакции. Для проведения качественного секвенирования необходимо много копий ДНК.Амплификаторы – приборы, позволяющие размножить ДНК методом полимеразной цепной реакции
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Амплификаторы – приборы, позволяющие размножить ДНК методом полимеразной цепной реакции. Для проведения качественного секвенирования необходимо много копий ДНК.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваОбразцы ДНК могут храниться несколько лет в обычных морозильниках при температуре -20 градусов Цельсия. Это очень важно для людей, имеющих в семейном анамнезе подтверждённые случаи генетических заболеваний.Образцы ДНК в морозильной камере
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Образцы ДНК могут храниться несколько лет в обычных морозильниках при температуре -20 градусов Цельсия. Это очень важно для людей, имеющих в семейном анамнезе подтверждённые случаи генетических заболеваний.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваПриборы для проведения секвенирования по Сэнгеру. Этот метод используется для расшифровки небольших фрагментов гена, в котором предполагается найти мутацию. Именно таким способом в 2003 году впервые было выполнено полное секвенирование человеческого генома.Приборы для проведения секвенирования по Сэнгеру
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Приборы для проведения секвенирования по Сэнгеру. Этот метод используется для расшифровки небольших фрагментов гена, в котором предполагается найти мутацию. Именно таким способом в 2003 году впервые было выполнено полное секвенирование человеческого генома.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваНаучный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ Ольга Миронович запускает секвенатор нового поколения. Такие машины позволяют провести расшифровку полного генома человека.Научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ Ольга Миронович запускает секвенатор нового поколения
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ Ольга Миронович запускает секвенатор нового поколения. Такие машины позволяют провести расшифровку полного генома человека.
© РИА Новости / Альфия ЕникееваЗаведующий лабораторией функциональной геномики МГНЦ Михаил Скоблов. Его исследовательская команда, моделируя различные варианты мутаций на живых организмах, чтобы узнать, какой именно ген спровоцировал развитие болезни. За последние годы ученые МГНЦ в первые в мире экспериментально доказали патогенность некоторых мутаций для генов SPTB, PALB2, MYH7, COL6A3, PAX6.Заведующий лабораторией функциональной геномики МГНЦ Михаил Скоблов
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Заведующий лабораторией функциональной геномики МГНЦ Михаил Скоблов. Его исследовательская команда, моделируя различные варианты мутаций на живых организмах, чтобы узнать, какой именно ген спровоцировал развитие болезни. За последние годы ученые МГНЦ в первые в мире экспериментально доказали патогенность некоторых мутаций для генов SPTB, PALB2, MYH7, COL6A3, PAX6.
Заведующая Лаборатории молекулярно-генетической диагностики (МГНЦ) Ольга Щагина держит в руках пробирку с очищенным ДНКРасшифровка человеческого генома в Медицинском генетико-научном центре10:0019.05.2018
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В Медицинском генетико-научном центре (МГНЦ) секвенируют геномы россиян, чтобы отыскать в них мутации, вызывающие болезни. Семьи наблюдаются здесь, чтобы избежать передачи патогенной мутации потомству.
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