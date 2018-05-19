Расшифровка человеческого генома в Медицинском генетико-научном центре

Заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики МГНЦ Ольга Щагина держит в руках пробирку с очищенным ДНК. Дезоксирибонуклеиновую кислоту очищают от продуктов разложения клетки с помощью изопропилового и этилового спирта. Затем пробирки отправляются в центрифугу, где биологическая молекула будет отделена от спиртов.