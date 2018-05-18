У здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку арестованного журналиста Кирилла Вышинского, которого СБУ подозревает в госизмене. Участники пикета — в фотоленте Ria.ru.
Акция журналистов в поддержку Кирилла Вышинского
16:0918.05.2018
(обновлено: 16:17 18.05.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа акцию поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
На акцию поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.
Акция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖурналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкХерсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
Херсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУкраинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.
Украинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.
Акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУчастница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.
Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.
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