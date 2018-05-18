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Акция журналистов в поддержку Кирилла Вышинского

Сюжет:
Задержание главы портала РИА Новости Украина
16:0918.05.2018
(обновлено: 16:17 18.05.2018)
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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского и координатора движения Волонтеры победы Елены Одновол. 18 мая 2018
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа акцию поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На акцию поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Акция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПикет был согласован властями Москвы.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского и координатора движения Волонтеры победы Елены Одновол. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пикет был согласован властями Москвы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖурналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Антон Денисов
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Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкХерсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Херсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУкраинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУчастница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла ВышинскогоАкция журналистов в поддержку Кирилла Вышинского16:0918.05.2018
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У здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку арестованного журналиста Кирилла Вышинского, которого СБУ подозревает в госизмене. Участники пикета — в фотоленте Ria.ru.

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