Акция журналистов в поддержку Кирилла Вышинского

На акцию поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.