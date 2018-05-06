В рамках выставки проводятся официальный чемпионат Российской кинологической федерации по флайболу (отборочный тур на Первый Кубок Мира FCI) и чемпионат РКФ по танцам с собаками (отборочный тур на участие в Чемпионате Мира-2018 и Чемпионате Европы-2018).



На фото: собака породы тайский рич бэк на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".