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Дог-шоу "Евразия-2018" в Москве

10:0006.05.2018
(обновлено: 10:03 06.05.2018)
0800
Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Собака породы тайский рич бэк на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
Показательные выступление росгвардии на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
Собаки породы Норвич-терьер на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
Интернациональная выставка собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
На Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
Собака породы ши-тцу на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
На Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
Стенд с наградами для собак на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей МамонтовВыставка "Евразия" впервые прошла в 1992 году. Изначально она была Всесоюзной выставкой собак всех пород, но со временем стала одной из крупнейших международных выставок собак.

На фото: участники выставки собак "Евразия-2018"в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Выставка "Евразия" впервые прошла в 1992 году. Изначально она была Всесоюзной выставкой собак всех пород, но со временем стала одной из крупнейших международных выставок собак.

На фото: участники выставки собак "Евразия-2018"в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
© Фото : Сергей МамонтовГости дог-шоу могут увидеть не только ринги собак, но и показательные выступления с участием хозяев по различным видам спорта.Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© Фото : Сергей Мамонтов
Гости дог-шоу могут увидеть не только ринги собак, но и показательные выступления с участием хозяев по различным видам спорта.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ рамках выставки проводятся официальный чемпионат Российской кинологической федерации по флайболу (отборочный тур на Первый Кубок Мира FCI) и чемпионат РКФ по танцам с собаками (отборочный тур на участие в Чемпионате Мира-2018 и Чемпионате Европы-2018).

На фото: собака породы тайский рич бэк на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".Собака породы тайский рич бэк на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В рамках выставки проводятся официальный чемпионат Российской кинологической федерации по флайболу (отборочный тур на Первый Кубок Мира FCI) и чемпионат РКФ по танцам с собаками (отборочный тур на участие в Чемпионате Мира-2018 и Чемпионате Европы-2018).

На фото: собака породы тайский рич бэк на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПроведение конкурсов "Костюм для собаки" и "Юный хендлер" уже стало традицией мероприятия.Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Проведение конкурсов "Костюм для собаки" и "Юный хендлер" уже стало традицией мероприятия.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПобедители конкурсов "Юный хендлер" и конкурса костюма получат сертификаты на продукцию популярной компании по производству кормов и десертов для собак.

На фото: победители на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Победители конкурсов "Юный хендлер" и конкурса костюма получат сертификаты на продукцию популярной компании по производству кормов и десертов для собак.

На фото: победители на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".
© РИА Новости / Сергей МамонтовВ этом году выставка совпала с праздником Победы. Поэтому в рамках мероприятия своих питомцев показали силовые ведомства и погранслужба.Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
В этом году выставка совпала с праздником Победы. Поэтому в рамках мероприятия своих питомцев показали силовые ведомства и погранслужба.
© РИА Новости / Сергей МамонтовНа выставке также проходит благотворительная акция "Подари собаке дом". В ней принимают участие звезды шоу-бизнеса.Участники выставки собак Евразия-2018в МВЦ Крокус Экспо в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
На выставке также проходит благотворительная акция "Подари собаке дом". В ней принимают участие звезды шоу-бизнеса.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ этом году на мероприятии работает Образовательный военный лекторий, где можно узнать секреты дрессировки служебных собак.

На фото: показательные выступление Росгвардии на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".Показательные выступление росгвардии на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В этом году на мероприятии работает Образовательный военный лекторий, где можно узнать секреты дрессировки служебных собак.

На фото: показательные выступление Росгвардии на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ рамках выставки прошел и конкурс фотографий, победители которого получат сертификаты на годовой запас корма и прицеп, оборудованный для перевозки собак.

На фото: собаки породы Норвич-терьер на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.Собаки породы Норвич-терьер на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В рамках выставки прошел и конкурс фотографий, победители которого получат сертификаты на годовой запас корма и прицеп, оборудованный для перевозки собак.

На фото: собаки породы Норвич-терьер на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ этом году оргкомитет выставки разработал новый формат наград, которые впервые изготовили из камня, а на кубки нанесена символика Дня Победы.Интернациональная выставка собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В этом году оргкомитет выставки разработал новый формат наград, которые впервые изготовили из камня, а на кубки нанесена символика Дня Победы.
© РИА Новости / Сергей МамонтовХодить на шоу полезно не только владельцам собак и их питомцам, но и их болельщикам, ведь лучшие команды болельщиков получат билеты на предпремьерный показ фильма "Пес Рыжий".На Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ходить на шоу полезно не только владельцам собак и их питомцам, но и их болельщикам, ведь лучшие команды болельщиков получат билеты на предпремьерный показ фильма "Пес Рыжий".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ дни проведения выставки в интернете осуществляется бесплатная прямая трансляция с главного ринга крупнейшего зоотехнического мероприятия весны.

На фото: собака породы ши-тцу на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".Собака породы ши-тцу на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В дни проведения выставки в интернете осуществляется бесплатная прямая трансляция с главного ринга крупнейшего зоотехнического мероприятия весны.

На фото: собака породы ши-тцу на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018".
© РИА Новости / Сергей МамонтовШоу на главном ринге в этом году ведут Григорий Манев и Елена Шкатулова. Григорий Манев - автор программы "Планета собак" на телеканале "Моя планета". Елена Шкатулова - бессменная ведущая спортивно-дрессировочных мероприятий РКФ с 2016 года. Также она занимается танцами с собаками.На Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Шоу на главном ринге в этом году ведут Григорий Манев и Елена Шкатулова. Григорий Манев - автор программы "Планета собак" на телеканале "Моя планета". Елена Шкатулова - бессменная ведущая спортивно-дрессировочных мероприятий РКФ с 2016 года. Также она занимается танцами с собаками.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЖелаем всем участникам выставки заслуженных побед и кинологической удачи!

На фото: стенд с наградами для собак на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.Стенд с наградами для собак на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Желаем всем участникам выставки заслуженных побед и кинологической удачи!

На фото: стенд с наградами для собак на Интернациональной выставке собак "Евразия-2018" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
Собаки породы Норвич-терьер на Интернациональной выставке собак Евразия-2018 в МВЦ Крокус Экспо в МосквеОт йоркширских терьеров до немецких овчарок: дог-шоу "Евразия-2018" в Москве10:0006.05.2018
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В Москве проходит Интернациональная выставка собак "Евразия-2018". На одном из крупнейших в России кинологическом смотре будут представлены более десяти тысяч собак почти 300 пород. Участники выставки — в фотоленте РИА Новости >>

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