Празднование Первомая

Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны.

На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.