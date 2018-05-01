Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Множество людей вышли на улицы на демонстрации и шествия. Как проходит празднование Первомая — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны.
На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.
На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.
Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны.
На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.
На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВозникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от работодателей введения восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации в Киеве.
На фото: участники первомайской демонстрации в Киеве.
Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от работодателей введения восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации в Киеве.
На фото: участники первомайской демонстрации в Киеве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАкция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкШестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
На фото: участники первомайской демонстрации несут плакат "Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития" на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации несут плакат "Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития" на Красной площади в Москве.
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
На фото: участники первомайской демонстрации несут плакат "Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития" на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации несут плакат "Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая.
На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая.
На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде. Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде. Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ 1917 году праздник впервые свободно отмечался в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
В 1917 году праздник впервые свободно отмечался в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
С 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк30 июля 1928 года постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР выходные советских граждан стали длиннее, Дней Интернационала стало два — 1 и 2 мая.
На фото: участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге.
На фото: участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге.
30 июля 1928 года постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР выходные советских граждан стали длиннее, Дней Интернационала стало два — 1 и 2 мая.
На фото: участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге.
На фото: участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировалась центральными телеканалами.
1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировалась центральными телеканалами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
На фото: участница первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участница первомайской демонстрации в Симферополе.
В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
На фото: участница первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участница первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день — 1 мая.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день — 1 мая.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
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