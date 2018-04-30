Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018"

Международный конкурс красоты "Mrs&Ms Earth" проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов красоты. Россия принимает в нем участие впервые.

На фото: почетные судьи конкурса (слева направо на первом плане): телеведущая Надежда Заборская (Миссис Россия Земля) и заслуженная артистка Надежда Лысенко (Миссис Россия) во время финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".