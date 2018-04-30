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Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018"

13:3930.04.2018
(обновлено: 13:40 30.04.2018)
06530
Почетные судьи конкурса: телеведущая Надежда Заборская и заслуженная артистка Надежда Лысенко во время финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Участница финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Победительница конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 Алиса Комарова
Участница финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 перед началом конкурса
Участница финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Посетительницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
Победительница конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 Валентина Колесникова
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный конкурс красоты "Mrs&Ms Earth" проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов красоты. Россия принимает в нем участие впервые.
На фото: почетные судьи конкурса (слева направо на первом плане): телеведущая Надежда Заборская (Миссис Россия Земля) и заслуженная артистка Надежда Лысенко (Миссис Россия) во время финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".Почетные судьи конкурса: телеведущая Надежда Заборская и заслуженная артистка Надежда Лысенко во время финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Международный конкурс красоты "Mrs&Ms Earth" проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов красоты. Россия принимает в нем участие впервые.
На фото: почетные судьи конкурса (слева направо на первом плане): телеведущая Надежда Заборская (Миссис Россия Земля) и заслуженная артистка Надежда Лысенко (Миссис Россия) во время финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году всероссийский конкурс "Mrs&Ms Russia Earth 2018" проходил в Москве с 25 по 29 апреля. В состав жюри вошли Миссис Россия 2016 Надежда Лысенко, Миссис Вселенная 2016 Ольга Торнер, Миссис Европа 2016 Элина Бутенко.
На фото: участницы финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018".Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В этом году всероссийский конкурс "Mrs&Ms Russia Earth 2018" проходил в Москве с 25 по 29 апреля. В состав жюри вошли Миссис Россия 2016 Надежда Лысенко, Миссис Вселенная 2016 Ольга Торнер, Миссис Европа 2016 Элина Бутенко.
На фото: участницы финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПобедительницы всероссийского конкурса в июне представят страну на международном уровне в Лас-Вегасе.
На фото: участница финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".Участница финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Победительницы всероссийского конкурса в июне представят страну на международном уровне в Лас-Вегасе.
На фото: участница финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПо словам организаторов, основное отличие этого конкурса красоты от других - привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды и продвижению семейных ценностей.
На фото: участницы финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" во время дефиле в купальниках.Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
По словам организаторов, основное отличие этого конкурса красоты от других - привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды и продвижению семейных ценностей.
На фото: участницы финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" во время дефиле в купальниках.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПо результатам конкурса были присуждены две главные номинации - Миссис Россия Земля 2018 и Мисс Россия Земля 2018.
На фото: победительница конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018", обладательница титула Миссис Россия Земля Алиса Комарова (в центре) в банкетном зале "Мир".Победительница конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 Алиса Комарова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По результатам конкурса были присуждены две главные номинации - Миссис Россия Земля 2018 и Мисс Россия Земля 2018.
На фото: победительница конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018", обладательница титула Миссис Россия Земля Алиса Комарова (в центре) в банкетном зале "Мир".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТакже среди конкурсанток были выбраны Первая и Вторая Вице-Мисс и Вице-Миссис, а также Миссис и Мисс зрительских симпатий Россия Земля.
На фото: участница финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".Участница финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Также среди конкурсанток были выбраны Первая и Вторая Вице-Мисс и Вице-Миссис, а также Миссис и Мисс зрительских симпатий Россия Земля.
На фото: участница финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди этапов конкурса, которые должны были пройти участницы - "Визитка", "Спортивная подготовка", "Дефиле в купальниках", "Творчество и хобби", "Дефиле в вечернем платье".Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди этапов конкурса, которые должны были пройти участницы - "Визитка", "Спортивная подготовка", "Дефиле в купальниках", "Творчество и хобби", "Дефиле в вечернем платье".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо основных номинаций, среди участниц конкурса были выбраны Мама года, Миссис и Мисс благотворительность, Миссис и Мисс Спорт, Миссис и Мисс Стиль, , Миссис и Мисс Очарование, Миссис и Мисс Талант, Миссис и Мисс Грация, и другие.Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Помимо основных номинаций, среди участниц конкурса были выбраны Мама года, Миссис и Мисс благотворительность, Миссис и Мисс Спорт, Миссис и Мисс Стиль, , Миссис и Мисс Очарование, Миссис и Мисс Талант, Миссис и Мисс Грация, и другие.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПодать заявку на участие в конкурсе могла любая россиянка в возрасте от 18 до 47 лет и ростом выше 163 сантиметров. Выполнившие требования организаторов участницы допускались к отборочному этапу, после чего проводилось интернет-голосование.Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 перед началом конкурса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Подать заявку на участие в конкурсе могла любая россиянка в возрасте от 18 до 47 лет и ростом выше 163 сантиметров. Выполнившие требования организаторов участницы допускались к отборочному этапу, после чего проводилось интернет-голосование.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВышедшие в финальный этап конкурсантки приняли участие в шоу-программе, в которой от них требовалось продемонстрировать обаяние, общую эрудицию, пластику, сценическую культуру, хореографические данные,
эстетический вкус, чувство юмора.Участница финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вышедшие в финальный этап конкурсантки приняли участие в шоу-программе, в которой от них требовалось продемонстрировать обаяние, общую эрудицию, пластику, сценическую культуру, хореографические данные,
эстетический вкус, чувство юмора.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетительницы финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".Посетительницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посетительницы финала конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" в банкетном зале "Мир".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПобедительницы конкурса получили корону, ценные подарки от спонсоров и возможность представлять Россию в Лас-Вегасе в июне.
На фото: обладательница титула Мисс Россия Земля Валентина Колесникова (вторая слева).Победительница конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 Валентина Колесникова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Победительницы конкурса получили корону, ценные подарки от спонсоров и возможность представлять Россию в Лас-Вегасе в июне.
На фото: обладательница титула Мисс Россия Земля Валентина Колесникова (вторая слева).
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Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" прошел 29 апреля в Москве. Претендентки на звание Миссис и Мисс Земля Россия — в фотоленте Ria.ru.

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