В начале апреля на Солнце были зафиксированы сразу три крупные "корональные дыры" - области, где условные линии магнитного поля звезды выходят от поверхности, но обратно не замыкаются. Вдоль этих линий солнечный ветер распространяется в открытый космос без особых помех. Солнце вращается с периодом 27 дней и с этой же периодичностью "обдувает" Землю солнечным ветром из "корональных дыр".