Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия апреля.
Космические новости в фотографиях, апрель 2018 года
08:0030.04.2018
(обновлено: 08:41 30.04.2018)
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© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt /Seán DoranNASA опубликовало новое изображение Большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой. Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt /Seán Doran
NASA опубликовало новое изображение Большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой. Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаллеровКосмонавт Роскосмоса Антон Шкаллеров с борта МКС снял остров необычной формы. "Как думаете, что за остров в виде пони? 😉 Ладно, не буду вас мучить, это райский остров Гуам. С пони его роднит не только форма (как мне кажется), но и миниатюрный размер — остров можно объехать всего за несколько часов: с севера на юг он вытянут на 50 км, ширина — 12 км", - написал космонавт на своей странице в Twitter.
Космонавт Роскосмоса Антон Шкаллеров с борта МКС снял остров необычной формы. "Как думаете, что за остров в виде пони? 😉 Ладно, не буду вас мучить, это райский остров Гуам. С пони его роднит не только форма (как мне кажется), но и миниатюрный размер — остров можно объехать всего за несколько часов: с севера на юг он вытянут на 50 км, ширина — 12 км", - написал космонавт на своей странице в Twitter.
© ESA/Hubble & NASA // Judy SchmidtОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии причудливого "космического глаза". Его зрачок и радужная оболочка сложены из нескольких скоплений галактик. Структура, получившая имя SDSSJ0146-0929, расположена в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Притяжение, вырабатываемое "зрачком", настолько велико, что оно искривляет свет этого скопления звезд и заставляет его образовать яркий светящийся ореол на некотором расстоянии от себя.
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии причудливого "космического глаза". Его зрачок и радужная оболочка сложены из нескольких скоплений галактик. Структура, получившая имя SDSSJ0146-0929, расположена в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Притяжение, вырабатываемое "зрачком", настолько велико, что оно искривляет свет этого скопления звезд и заставляет его образовать яркий светящийся ореол на некотором расстоянии от себя.
© NASA / Jet Propulsion LaboratoryЛаборатория реактивного движения NASA опубликовала новый снимок марсианского ландшафта. В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. Как отмечают ученые, под воздействием ветра песчаные дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.
Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала новый снимок марсианского ландшафта. В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. Как отмечают ученые, под воздействием ветра песчаные дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.
© ESO/NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/F. Vogt et al.Внутри остатков сверхновой звезды 1E 0102.2−7219, расположенной в ближайшей к нам галактике Малое Магелланово Облако, астрономы обнаружили мощный источник радиации. Эти данные позволили астрономам выявить невидимую до сих пор изолированную нейтронную звезду со слабым магнитным полем, которая была погребена во фрагментах углеродных волокон космического газа, образовавшихся после взрыва сверхновой около 2000 лет назад.
Внутри остатков сверхновой звезды 1E 0102.2−7219, расположенной в ближайшей к нам галактике Малое Магелланово Облако, астрономы обнаружили мощный источник радиации. Эти данные позволили астрономам выявить невидимую до сих пор изолированную нейтронную звезду со слабым магнитным полем, которая была погребена во фрагментах углеродных волокон космического газа, образовавшихся после взрыва сверхновой около 2000 лет назад.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаллеровРоссийский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на МКС, опубликовал в своем Instagram сделанные с орбиты фотографии Крыма и строящегося моста через Керченский пролив. "Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаллеров
Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на МКС, опубликовал в своем Instagram сделанные с орбиты фотографии Крыма и строящегося моста через Керченский пролив. "Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.
© ESO/H. Avenhaus et al./DARTT-S collaborationОптические телескопы VLT получили изображение пыльного диска вокруг молодой звезды IM Lupi в мельчайших деталях. Инструмент "СФЕРА" (SPHERE), благодаря которому оно было получено, позволяет астрономам подавлять яркий свет близлежащих к объекту исследования звезд, чтобы получить лучший обзор окружающих его областей. В данном случае сама звезда скрыта внутри серого круга в центре, и показан только существующий вокруг нее диск.
Оптические телескопы VLT получили изображение пыльного диска вокруг молодой звезды IM Lupi в мельчайших деталях. Инструмент "СФЕРА" (SPHERE), благодаря которому оно было получено, позволяет астрономам подавлять яркий свет близлежащих к объекту исследования звезд, чтобы получить лучший обзор окружающих его областей. В данном случае сама звезда скрыта внутри серого круга в центре, и показан только существующий вокруг нее диск.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, RELICSОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии скопления галактик PLCK G308.3-20.2 в созвездии Райской Птицы, одного из самых крупных объектов в обозримой Вселенной. Наблюдения за движением этого и прочих крупнейших скоплений галактик уже помогли астрономам найти две самых крупных структуры во Вселенной, влияющие на движение Млечного Пути и всех остальных близлежащих галактик.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, RELICS
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии скопления галактик PLCK G308.3-20.2 в созвездии Райской Птицы, одного из самых крупных объектов в обозримой Вселенной. Наблюдения за движением этого и прочих крупнейших скоплений галактик уже помогли астрономам найти две самых крупных структуры во Вселенной, влияющие на движение Млечного Пути и всех остальных близлежащих галактик.
© Фото : ESA/Roscosmos/CaSSISКамера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса. На первых снимках запечатлен кратер Королева — гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса планеты.
© Фото : ESA/Roscosmos/CaSSIS
Камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса. На первых снимках запечатлен кратер Королева — гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса планеты.
© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции 4 апреля в 16.00 мск. Он доставил в орбитальную лабораторию более двух с половиной тонн научной техники и грузов.
Космический корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции 4 апреля в 16.00 мск. Он доставил в орбитальную лабораторию более двух с половиной тонн научной техники и грузов.
CC BY-SA 4.0 / NASA, ESA, STScI / Hubble's 28th birthday picture: The Lagoon Nebula (cropped a photo)Европейское космическое агентство опубликовало фотографию туманности Лагуна. Изображение было опубликовано в Twitter в честь 28-летней годовщины запуска космического телескопа Hubble. Туманность Лагуна находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли. Ее ширина - 55 световых лет, а высота — 22. На фото показана лишь небольшая часть этого огромного межзвездного облака.
Европейское космическое агентство опубликовало фотографию туманности Лагуна. Изображение было опубликовано в Twitter в честь 28-летней годовщины запуска космического телескопа Hubble. Туманность Лагуна находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли. Ее ширина - 55 световых лет, а высота — 22. На фото показана лишь небольшая часть этого огромного межзвездного облака.
© NASA/JPL-Caltech/Univ. of ArizonaЭтот снимок поверхности Красной планеты был получен камерой HiRISE, установленной на борту Марсианского разведывательного спутника. На нем видны странные образования, похожие на воронки, образовавшиеся в результате удара, с высокими центральными пиками и глубокими впадинами по бокам.
© NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Этот снимок поверхности Красной планеты был получен камерой HiRISE, установленной на борту Марсианского разведывательного спутника. На нем видны странные образования, похожие на воронки, образовавшиеся в результате удара, с высокими центральными пиками и глубокими впадинами по бокам.
© NASA/Ricky ArnoldАстронавт НАСА Рики Арнольд с борта Международной космической станции снял полярное сияние над Южным полушарием Земли.
© NASA/Ricky Arnold
Астронавт НАСА Рики Арнольд с борта Международной космической станции снял полярное сияние над Южным полушарием Земли.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryВ начале апреля на Солнце были зафиксированы сразу три крупные "корональные дыры" - области, где условные линии магнитного поля звезды выходят от поверхности, но обратно не замыкаются. Вдоль этих линий солнечный ветер распространяется в открытый космос без особых помех. Солнце вращается с периодом 27 дней и с этой же периодичностью "обдувает" Землю солнечным ветром из "корональных дыр".
В начале апреля на Солнце были зафиксированы сразу три крупные "корональные дыры" - области, где условные линии магнитного поля звезды выходят от поверхности, но обратно не замыкаются. Вдоль этих линий солнечный ветер распространяется в открытый космос без особых помех. Солнце вращается с периодом 27 дней и с этой же периодичностью "обдувает" Землю солнечным ветром из "корональных дыр".
© ESA/Hubble & NASANASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. На снимке галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. В 2003 году в спиральной галактике зафиксировали вспышку сверхновой звезды SN 2003dr, в спектре которой обнаружено значительное содержание кальция.
© ESA/Hubble & NASA
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. На снимке галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской. В 2003 году в спиральной галактике зафиксировали вспышку сверхновой звезды SN 2003dr, в спектре которой обнаружено значительное содержание кальция.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
И кто-то ещё реально думает, что мы одни во всей этой бескрайней куче звёздной пыли...
08:50
30.04.2018
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