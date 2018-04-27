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Открытие фотовыставки "Москва музыкальная"

13:1227.04.2018
(обновлено: 13:13 27.04.2018)
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Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
Участники парада в честь Александра Пушкина на Тверском бульваре в рамках фестиваля Московская весна, 2016 год
Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
Музыканты оркестра волынок и барабанов из Ирландии в Парке искусств Музеон в рамках фестиваля Спасская башня 2015
Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
Артисты мюзикла Девушка без адреса в уличном спектакле на Пушкинской площади на фестивале Московская весна a cappella. Москва, 2017 год
Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевЛучшие архивные кадры, посвященные музыкальному прошлому и настоящему российской столицы, с сегодняшнего дня можно увидеть на Тверском бульваре Москвы.Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
Лучшие архивные кадры, посвященные музыкальному прошлому и настоящему российской столицы, с сегодняшнего дня можно увидеть на Тверском бульваре Москвы.
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевВыставка, организованная МИА "Россия сегодня", состоит из работ ведущих фоторепортеров агентства и лауреатов международных конкурсов.Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
Выставка, организованная МИА "Россия сегодня", состоит из работ ведущих фоторепортеров агентства и лауреатов международных конкурсов.
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевНа Тверском бульваре можно увидеть снимки Владимира Вяткина, Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Владимира Астапковича и Григория Сысоева.Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
На Тверском бульваре можно увидеть снимки Владимира Вяткина, Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Владимира Астапковича и Григория Сысоева.
© МИА "Россия сегодня" / Кирилл КаллиниковОдин из снимков, вошедших в экспозицию выставки. "Участники парада в честь Александра Пушкина на Тверском бульваре во время фестиваля "Московская весна", 2016 год".Участники парада в честь Александра Пушкина на Тверском бульваре в рамках фестиваля Московская весна, 2016 год
© МИА "Россия сегодня" / Кирилл Каллиников
Один из снимков, вошедших в экспозицию выставки. "Участники парада в честь Александра Пушкина на Тверском бульваре во время фестиваля "Московская весна", 2016 год".
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевСреди архивных кадров на выставке можно увидеть работы мастеров отечественной фотографии — Юрия Абрамочкина, Михаила Озерского, Рудольфа Алфимова, Дмитрия Донского, — легендарных репортеров Агентства Печати "Новости".Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
Среди архивных кадров на выставке можно увидеть работы мастеров отечественной фотографии — Юрия Абрамочкина, Михаила Озерского, Рудольфа Алфимова, Дмитрия Донского, — легендарных репортеров Агентства Печати "Новости".
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевВыставка включает в себя более полусотни цветных и черно-белых снимков.Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
Выставка включает в себя более полусотни цветных и черно-белых снимков.
© МИА "Россия сегодня" / Владимир ВяткинСнимок, вошедший в экспозицию выставки. "Музыканты оркестра волынок и барабанов из Ирландии в Парке искусств "Музеон", 2015 год".Музыканты оркестра волынок и барабанов из Ирландии в Парке искусств Музеон в рамках фестиваля Спасская башня 2015
© МИА "Россия сегодня" / Владимир Вяткин
Снимок, вошедший в экспозицию выставки. "Музыканты оркестра волынок и барабанов из Ирландии в Парке искусств "Музеон", 2015 год".
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевНа фотографиях можно увидеть городские праздники, выступления великих музыкантов, уроки пения в школах и шествия музыкальных фестивалей.Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
На фотографиях можно увидеть городские праздники, выступления великих музыкантов, уроки пения в школах и шествия музыкальных фестивалей.
© МИА "Россия сегодня" / Максим БлиновФотография, вошедшая в экспозицию выставки. "Артисты мюзикла "Девушка без адреса" на Пушкинской площади во время фестиваля "Московская весна a cappella", 2017 год".Артисты мюзикла Девушка без адреса в уличном спектакле на Пушкинской площади на фестивале Московская весна a cappella. Москва, 2017 год
© МИА "Россия сегодня" / Максим Блинов
Фотография, вошедшая в экспозицию выставки. "Артисты мюзикла "Девушка без адреса" на Пушкинской площади во время фестиваля "Московская весна a cappella", 2017 год".
© МИА "Россия сегодня" / Григорий СысоевФотовыставка МИА "Россия сегодня" организована совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы и приурочена к проведению Открытого музыкального международного конкурса исполнителей "Московская весна А Cappella", который пройдет с 27 апреля по 9 мая в Москве.Открытие фотовыставки Москва Музыкальная на Тверском бульваре
© МИА "Россия сегодня" / Григорий Сысоев
Фотовыставка МИА "Россия сегодня" организована совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы и приурочена к проведению Открытого музыкального международного конкурса исполнителей "Московская весна А Cappella", который пройдет с 27 апреля по 9 мая в Москве.
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В преддверии майских праздников на Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка, на которой представлены уникальные кадры о музыкальном наследии и современности российской столицы из фотобанка МИА "Россия сегодня". "Москва музыкальная" — в фотоленте Ria.ru.

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