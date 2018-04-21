Народная артистка России Нина Дорошина, прославившаяся главной ролью в фильме "Любовь и голуби", умерла в ночь на 21 апреля. Кадры из фильмов и спектаклей с ее участием — в фотоленте Ria.ru.
"Людк, а Людк!". Нина Дорошина и ее героини
14:1921.04.2018
(обновлено: 14:20 21.04.2018)
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© Мосфильм (1984)Наибольшую известность актрисе принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Режиссер решил снять картину после того, как увидел актрису на сцене в одноименном спектакле.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Наибольшую известность актрисе принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Режиссер решил снять картину после того, как увидел актрису на сцене в одноименном спектакле.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкНина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиностровске. Еще во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, а в 1956 году окончила Театральное училище имени Щукина. В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера.
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиностровске. Еще во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, а в 1956 году окончила Театральное училище имени Щукина. В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера.
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
© Студия Горького / Одесская киностудия (1964)В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, будучи студенткой Щукинского училища. Актриса почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
© Студия Горького / Одесская киностудия (1964)
В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, будучи студенткой Щукинского училища. Актриса почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
© Ленфильм (1958)К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре "Современник", в труппу которого ее приняли в 1959 году.
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
© Ленфильм (1958)
К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре "Современник", в труппу которого ее приняли в 1959 году.
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
© Мосфильм (1984)После невероятного успеха картины "Любовь и голуби", вышедшей на экраны в 1984 году, Дорошина вновь отошла от съемок кино и выступала на сцене театра "Современник", параллельно с этим преподавая в Театральном институте имени Щукина.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
После невероятного успеха картины "Любовь и голуби", вышедшей на экраны в 1984 году, Дорошина вновь отошла от съемок кино и выступала на сцене театра "Современник", параллельно с этим преподавая в Театральном институте имени Щукина.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Гостелерадио / Мосфильм (1978)В 1985 году актрисе было присвоено звание Народной артистки РСФСР, в 2006 году ее наградили орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
© Гостелерадио / Мосфильм (1978)
В 1985 году актрисе было присвоено звание Народной артистки РСФСР, в 2006 году ее наградили орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
© РИА Новости / И. РыбаковПерейти в фотобанкОколо шестидесяти лет Дорошина была одной из ведущих актрис театра "Современник". Среди ее ролей — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя.
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
Около шестидесяти лет Дорошина была одной из ведущих актрис театра "Современник". Среди ее ролей — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя.
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" Николая Коляды и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".
В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" Николая Коляды и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".
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