"Людк, а Людк!". Нина Дорошина и ее героини

Около шестидесяти лет Дорошина была одной из ведущих актрис театра "Современник". Среди ее ролей — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя.

На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.