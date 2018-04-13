Лучшие фото недели: растерянный Цукерберг и забавы "Мокрого понедельника"
13:3013.04.2018
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiГлава Facebook Inc. Марк Цукерберг на этой неделе выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США. Он дает показания после масштабной утечки персональных данных около 87 миллионов пользователей социальной сети.
Глава Facebook Inc. Марк Цукерберг на этой неделе выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США. Он дает показания после масштабной утечки персональных данных около 87 миллионов пользователей социальной сети.
© REUTERS / StringerВ китайском городском округе Цанчжоу дроны используются для опыления цветов груши на ферме.
В китайском городском округе Цанчжоу дроны используются для опыления цветов груши на ферме.
© AP Photo / DHA-Depo PhotosВ историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула сухогруз, проходя пролив Босфор, из-за неполадок с рулем врезался в стоящий на берегу особняк XVIII века.
© AP Photo / DHA-Depo Photos
В историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула сухогруз, проходя пролив Босфор, из-за неполадок с рулем врезался в стоящий на берегу особняк XVIII века.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа минувшей неделе прошли первые репетиции воздушной части парада Победы. Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" тренировались в воздухе над военным полигоном "Алабино".
На минувшей неделе прошли первые репетиции воздушной части парада Победы. Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" тренировались в воздухе над военным полигоном "Алабино".
© AFP 2018 / Marco LongariУчастницы парада в честь бывшей жены Нельсона Манделы Винни в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.
Участницы парада в честь бывшей жены Нельсона Манделы Винни в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.
© AFP 2018 / Loic VenanceСтолкновение протестующих с полицией во время операции по принудительному выселению стихийного лагеря активистов, борющихся со строительством аэропорта в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд, Франция.
Столкновение протестующих с полицией во время операции по принудительному выселению стихийного лагеря активистов, борющихся со строительством аэропорта в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд, Франция.
© REUTERS / Bernadett SzaboГолосование на избирательном участке в городе Верешедьхаз во время парламентских выборов в Венгрии.
Голосование на избирательном участке в городе Верешедьхаз во время парламентских выборов в Венгрии.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Богородицы совершил торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля и по традиции выпустил несколько голубей в небо с крыльца храма.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Богородицы совершил торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля и по традиции выпустил несколько голубей в небо с крыльца храма.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСев семян сахарной свеклы в станице Ладожской, Краснодарский край.
Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской, Краснодарский край.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПамятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.
© REUTERS / Damir SagoljЖенщины пересекают мост, связывающий северокорейский пограничный пункт Намян и китайский город Тумэнь.
Женщины пересекают мост, связывающий северокорейский пограничный пункт Намян и китайский город Тумэнь.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". По традиции в этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.
В первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". По традиции в этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.
© REUTERS / David GrayСпортсменка из Малайзии Изах Амзам выполняет упражнения с мячом во время квалификационных соревнований по художественной гимнастике на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия.
Спортсменка из Малайзии Изах Амзам выполняет упражнения с мячом во время квалификационных соревнований по художественной гимнастике на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия.
© AP Photo / Armando FrancaДевушка остановилась понаблюдать за участниками демонстрации в поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Лиссабоне.
© AP Photo / Armando Franca
Девушка остановилась понаблюдать за участниками демонстрации в поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Лиссабоне.
© AFP 2018 / Rajesh JantilaПоследователи культа поклонения Кришне во время Шествия колесниц Ратха-ятра в Дурбане.
Последователи культа поклонения Кришне во время Шествия колесниц Ратха-ятра в Дурбане.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.
Туристы на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / NewsTeamПерейти в фотобанкИгроки "Спартака" Никола Максимович, Илья Кутепов и Луис Адриано радуются победе в матче 25-го тура чемпионата России по футболу над командой "Анжи".
Игроки "Спартака" Никола Максимович, Илья Кутепов и Луис Адриано радуются победе в матче 25-го тура чемпионата России по футболу над командой "Анжи".
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкЭкипаж БМП-2 проходит финальный этап соревнований "Суворовский натиск" среди подразделений Центрального военного округа на полигоне "Чебаркуль" в Челябинской области.
Экипаж БМП-2 проходит финальный этап соревнований "Суворовский натиск" среди подразделений Центрального военного округа на полигоне "Чебаркуль" в Челябинской области.
© REUTERS / Benoit Tessier Акция протеста студентов против университетской реформы президента Эммануэля Макрона у Сорбонны в Париже.
Акция протеста студентов против университетской реформы президента Эммануэля Макрона у Сорбонны в Париже.
© AP Photo / Corey PerrineАктриса Николь Рошель попыталась напасть на 80-летнего комика Билла Косби перед зданием суда в Норристауне, куда он прибыл, чтобы давать показания по делу о сексуальных домогательствах.
© AP Photo / Corey Perrine
Актриса Николь Рошель попыталась напасть на 80-летнего комика Билла Косби перед зданием суда в Норристауне, куда он прибыл, чтобы давать показания по делу о сексуальных домогательствах.
© AFP 2018 / Saeed KhanИнспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, Австралия.
Инспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, Австралия.
© REUTERS / Romeo RanocoДети из трущоб купаются в Манильском заливе, чтобы охладиться во время сильной жары на Филиппинах.
Дети из трущоб купаются в Манильском заливе, чтобы охладиться во время сильной жары на Филиппинах.
© REUTERS / Navesh Chitrakar Религиозный фестиваль, посвященный богу Бхайрабу - одному из воплощений Шивы, в городе Бхактапур, Непал.
Религиозный фестиваль, посвященный богу Бхайрабу - одному из воплощений Шивы, в городе Бхактапур, Непал.
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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