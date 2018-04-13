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Лучшие фото недели: растерянный Цукерберг и забавы "Мокрого понедельника"

13:3013.04.2018
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Марк Цукерберг во время слушания в сенате США
Дроны для опыления деревьев в Цанчжоу, Китай
Сухогруз врезался в прибрежное здание в проливе Босфор в Стамбуле, Турция
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
Участницы парада возле дома Винни Манделы, бывшей жены Нельсона Манделы в Соуэто, Йоханнесбург
Столкновение протестующих с полицией во время операции по принудительному выселению стихийного городка в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланды, Франция
Женщины на избирательном участке в Вересегихазе, Венгрия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (скульптор Айвор Роберт-Джонс) на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен) во время ремонта
Женщины на границе Китая и Северной Кореи
Прокат велосипедов в Ухане, Китай
Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове
Байкеры во время мотопробега по случаю открытия мотосезона-2018 в Краснодаре
Сирийская молодежь занимается паркуром в Алеппо
Изах Амзам из Малайзии выполняет упражнения с мячом во время квалификационных соревнований по художественной гимнастике на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия
Девушка со своим питомцем наблюдает за демонстрацией в поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Лиссабоне
Последователи Харе Кришны во время празднования Ратха-ятра в Дурбане
Цветущие крокусы в долине Хохоловска, Польша
Девушка с ребенком на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
Скворцы в частном саду города Бобруйск, Белоруссия
Игроки ФК Спартак Никола Максимович, Илья Кутепов и Луис Адриано
Экипаж БМП-2 во время финального этапа соревнований Суворовский натиск в Челябинской области
Акция протеста против университетской реформы президента Макрона у Сорбонны в Париже
Актриса Николь Рошель, пытавшаяся напасть на 80-летнего комика Билла Косби перед зданием суда в Норристауне по дело о его сексуальных домогательствах
Инспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, Австралия
Дети купаются в Манильском заливе во время жаркой погоды на Филиппинах
Пожилая женщина в Гондурасе
Религиозный фестиваль Bisket в городе Бхактапур, Непал
© AFP 2018 / Brendan SmialowskiГлава Facebook Inc. Марк Цукерберг на этой неделе выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США. Он дает показания после масштабной утечки персональных данных около 87 миллионов пользователей социальной сети.Марк Цукерберг во время слушания в сенате США
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Глава Facebook Inc. Марк Цукерберг на этой неделе выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США. Он дает показания после масштабной утечки персональных данных около 87 миллионов пользователей социальной сети.
© REUTERS / StringerВ китайском городском округе Цанчжоу дроны используются для опыления цветов груши на ферме.Дроны для опыления деревьев в Цанчжоу, Китай
© REUTERS / Stringer
В китайском городском округе Цанчжоу дроны используются для опыления цветов груши на ферме.
© AP Photo / DHA-Depo PhotosВ историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула сухогруз, проходя пролив Босфор, из-за неполадок с рулем врезался в стоящий на берегу особняк XVIII века.Сухогруз врезался в прибрежное здание в проливе Босфор в Стамбуле, Турция
© AP Photo / DHA-Depo Photos
В историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула сухогруз, проходя пролив Босфор, из-за неполадок с рулем врезался в стоящий на берегу особняк XVIII века.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа минувшей неделе прошли первые репетиции воздушной части парада Победы. Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" тренировались в воздухе над военным полигоном "Алабино".Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На минувшей неделе прошли первые репетиции воздушной части парада Победы. Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" тренировались в воздухе над военным полигоном "Алабино".
© AFP 2018 / Marco LongariУчастницы парада в честь бывшей жены Нельсона Манделы Винни в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.Участницы парада возле дома Винни Манделы, бывшей жены Нельсона Манделы в Соуэто, Йоханнесбург
© AFP 2018 / Marco Longari
Участницы парада в честь бывшей жены Нельсона Манделы Винни в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.
© AFP 2018 / Loic VenanceСтолкновение протестующих с полицией во время операции по принудительному выселению стихийного лагеря активистов, борющихся со строительством аэропорта в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд, Франция.Столкновение протестующих с полицией во время операции по принудительному выселению стихийного городка в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланды, Франция
© AFP 2018 / Loic Venance
Столкновение протестующих с полицией во время операции по принудительному выселению стихийного лагеря активистов, борющихся со строительством аэропорта в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд, Франция.
© REUTERS / Bernadett SzaboГолосование на избирательном участке в городе Верешедьхаз во время парламентских выборов в Венгрии.Женщины на избирательном участке в Вересегихазе, Венгрия
© REUTERS / Bernadett Szabo
Голосование на избирательном участке в городе Верешедьхаз во время парламентских выборов в Венгрии.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Богородицы совершил торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля и по традиции выпустил несколько голубей в небо с крыльца храма.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Богородицы совершил торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля и по традиции выпустил несколько голубей в небо с крыльца храма.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСев семян сахарной свеклы в станице Ладожской, Краснодарский край.Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской, Краснодарский край.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПамятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (скульптор Айвор Роберт-Джонс) на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен) во время ремонта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.
© REUTERS / Damir SagoljЖенщины пересекают мост, связывающий северокорейский пограничный пункт Намян и китайский город Тумэнь.Женщины на границе Китая и Северной Кореи
© REUTERS / Damir Sagolj
Женщины пересекают мост, связывающий северокорейский пограничный пункт Намян и китайский город Тумэнь.
© REUTERS / StringerПустырь в китайском городе Ухань, где хранятся велосипеды, сдающиеся на прокат.Прокат велосипедов в Ухане, Китай
© REUTERS / Stringer
Пустырь в китайском городе Ухань, где хранятся велосипеды, сдающиеся на прокат.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". По традиции в этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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В первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". По традиции в этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкОткрытие мотосезона 2018 года в Краснодаре.Байкеры во время мотопробега по случаю открытия мотосезона-2018 в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Открытие мотосезона 2018 года в Краснодаре.
© AFP 2018 / George OurfalianСирийские подростки занимаются паркуром в восточном Алеппо.Сирийская молодежь занимается паркуром в Алеппо
© AFP 2018 / George Ourfalian
Сирийские подростки занимаются паркуром в восточном Алеппо.
© REUTERS / David GrayСпортсменка из Малайзии Изах Амзам выполняет упражнения с мячом во время квалификационных соревнований по художественной гимнастике на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия.Изах Амзам из Малайзии выполняет упражнения с мячом во время квалификационных соревнований по художественной гимнастике на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия
© REUTERS / David Gray
Спортсменка из Малайзии Изах Амзам выполняет упражнения с мячом во время квалификационных соревнований по художественной гимнастике на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия.
© AP Photo / Armando FrancaДевушка остановилась понаблюдать за участниками демонстрации в поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Лиссабоне.Девушка со своим питомцем наблюдает за демонстрацией в поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Лиссабоне
© AP Photo / Armando Franca
Девушка остановилась понаблюдать за участниками демонстрации в поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Лиссабоне.
© AFP 2018 / Rajesh JantilaПоследователи культа поклонения Кришне во время Шествия колесниц Ратха-ятра в Дурбане.Последователи Харе Кришны во время празднования Ратха-ятра в Дурбане
© AFP 2018 / Rajesh Jantila
Последователи культа поклонения Кришне во время Шествия колесниц Ратха-ятра в Дурбане.
© REUTERS / Agencja Gazeta/Marek PodmoklyЦветущие крокусы в долине Хохоловска на юге Польши.Цветущие крокусы в долине Хохоловска, Польша
© REUTERS / Agencja Gazeta/Marek Podmokly
Цветущие крокусы в долине Хохоловска на юге Польши.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.Девушка с ребенком на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Туристы на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© REUTERS / Vasily Fedosenko Скворцы в частном саду города Бобруйск, Белоруссия.Скворцы в частном саду города Бобруйск, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Скворцы в частном саду города Бобруйск, Белоруссия.
© РИА Новости / NewsTeamПерейти в фотобанкИгроки "Спартака" Никола Максимович, Илья Кутепов и Луис Адриано радуются победе в матче 25-го тура чемпионата России по футболу над командой "Анжи".Игроки ФК Спартак Никола Максимович, Илья Кутепов и Луис Адриано
© РИА Новости / NewsTeam
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Игроки "Спартака" Никола Максимович, Илья Кутепов и Луис Адриано радуются победе в матче 25-го тура чемпионата России по футболу над командой "Анжи".
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкЭкипаж БМП-2 проходит финальный этап соревнований "Суворовский натиск" среди подразделений Центрального военного округа на полигоне "Чебаркуль" в Челябинской области.Экипаж БМП-2 во время финального этапа соревнований Суворовский натиск в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Экипаж БМП-2 проходит финальный этап соревнований "Суворовский натиск" среди подразделений Центрального военного округа на полигоне "Чебаркуль" в Челябинской области.
© REUTERS / Benoit Tessier Акция протеста студентов против университетской реформы президента Эммануэля Макрона у Сорбонны в Париже.Акция протеста против университетской реформы президента Макрона у Сорбонны в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Акция протеста студентов против университетской реформы президента Эммануэля Макрона у Сорбонны в Париже.
© AP Photo / Corey PerrineАктриса Николь Рошель попыталась напасть на 80-летнего комика Билла Косби перед зданием суда в Норристауне, куда он прибыл, чтобы давать показания по делу о сексуальных домогательствах.Актриса Николь Рошель, пытавшаяся напасть на 80-летнего комика Билла Косби перед зданием суда в Норристауне по дело о его сексуальных домогательствах
© AP Photo / Corey Perrine
Актриса Николь Рошель попыталась напасть на 80-летнего комика Билла Косби перед зданием суда в Норристауне, куда он прибыл, чтобы давать показания по делу о сексуальных домогательствах.
© AFP 2018 / Saeed KhanИнспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, Австралия.Инспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, Австралия
© AFP 2018 / Saeed Khan
Инспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, Австралия.
© REUTERS / Romeo RanocoДети из трущоб купаются в Манильском заливе, чтобы охладиться во время сильной жары на Филиппинах.Дети купаются в Манильском заливе во время жаркой погоды на Филиппинах
© REUTERS / Romeo Ranoco
Дети из трущоб купаются в Манильском заливе, чтобы охладиться во время сильной жары на Филиппинах.
© AFP 2018 / Orlando SierraНа одной из улиц муниципалитета Валле-де-Анхелес в столице Гондураса.Пожилая женщина в Гондурасе
© AFP 2018 / Orlando Sierra
На одной из улиц муниципалитета Валле-де-Анхелес в столице Гондураса.
© REUTERS / Navesh Chitrakar Религиозный фестиваль, посвященный богу Бхайрабу - одному из воплощений Шивы, в городе Бхактапур, Непал.Религиозный фестиваль Bisket в городе Бхактапур, Непал
© REUTERS / Navesh Chitrakar
Религиозный фестиваль, посвященный богу Бхайрабу - одному из воплощений Шивы, в городе Бхактапур, Непал.
Инспекторы платных парковок осматривают пляж Surfers Paradise в городе Голд-Кост, АвстралияЛучшие фото недели: растерянный Цукерберг и забавы "Мокрого понедельника"13:3013.04.2018
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