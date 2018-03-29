Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда

Милаша родилась в октябре 2017 года. Мать отказалась ее кормить. Чтобы спасти котенка в администрации "Садгорода" нашли кормилицу - золотистого ретривера Тесси, у которой в этот момент было четыре щенка. Сейчас Тэсси и Милаша живут отдельно, но котенок все еще помнит свою приемную маму и каждый раз радуется, когда собака приезжает в гости.