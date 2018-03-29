Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда
16:4429.03.2018
(обновлено: 16:47 29.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкCемимесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Эльза, живущая в зоопарке "Садгород" во Владивостоке, взяла шефство над маленькой леопардессой Милашей.
Cемимесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Эльза, живущая в зоопарке "Садгород" во Владивостоке, взяла шефство над маленькой леопардессой Милашей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМилаша родилась в октябре 2017 года. Мать отказалась ее кормить. Чтобы спасти котенка в администрации "Садгорода" нашли кормилицу - золотистого ретривера Тесси, у которой в этот момент было четыре щенка. Сейчас Тэсси и Милаша живут отдельно, но котенок все еще помнит свою приемную маму и каждый раз радуется, когда собака приезжает в гости.
Милаша родилась в октябре 2017 года. Мать отказалась ее кормить. Чтобы спасти котенка в администрации "Садгорода" нашли кормилицу - золотистого ретривера Тесси, у которой в этот момент было четыре щенка. Сейчас Тэсси и Милаша живут отдельно, но котенок все еще помнит свою приемную маму и каждый раз радуется, когда собака приезжает в гости.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДля Эльзы эта необычная дружба - уже не первый опыт общения с большими кошками. Среднеазиатскую овчарку завели в зоопарке для того, чтобы она составила компанию появившейся там двухмесячной львице Астре. Животные быстро нашли общий язык и Эльза до сих пор живет в одной вольере с подросшей львицей, однако теперь много внимания уделяет и воспитанию детеныша леопарда.
Для Эльзы эта необычная дружба - уже не первый опыт общения с большими кошками. Среднеазиатскую овчарку завели в зоопарке для того, чтобы она составила компанию появившейся там двухмесячной львице Астре. Животные быстро нашли общий язык и Эльза до сих пор живет в одной вольере с подросшей львицей, однако теперь много внимания уделяет и воспитанию детеныша леопарда.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНесмотря на довольно разные темпераменты животных, им удалось поладить.
Несмотря на довольно разные темпераменты животных, им удалось поладить.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭльза - умная, спокойная и ласковая собака, она терпит все хищные повадки Милаши, которая, по словам ветеринара Виктора Агафонова, очень любит кусаться.
Эльза - умная, спокойная и ласковая собака, она терпит все хищные повадки Милаши, которая, по словам ветеринара Виктора Агафонова, очень любит кусаться.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМилаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке "Садгород".
Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке "Садгород".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСобака, несмотря на свои размеры и внушительную физическую силу, очень бережно обходится с леопардом.
Собака, несмотря на свои размеры и внушительную физическую силу, очень бережно обходится с леопардом.
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