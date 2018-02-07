Поработали на рекорд: российские космонавты заменили на МКС модуль связи

Мисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.