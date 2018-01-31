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Космические новости в фотографиях, январь 2018 года

09:1331.01.2018
(обновлено: 09:14 31.01.2018)
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Сверхмассивная черная дыра в центре галактики SDSS J1354 + 1327 дважды выплюнула падающий на нее газ
Снимок Юпитера с зонда Juno
Спиральная галактика NGC 7331 в созвездии Пегас
Дельта Миссисипи снятая с борта Международной космической станции Антоном Шкаплеровым
Селфи марсохода Curiosity. 23 января 2018 года
Звезды в центре нашей галактики
Южное побережье Персидского залива в объективе космонавта Антона Шкаплерова
Спиральная галактика UGC 6093
Сэлфи астронавта NASA Марка Ванде Хей во время выхода в открытый космос. 23 января 2018 года
Снимок Юпитера с зонда Juno
Снимок космического телескопа Хаббл древнего шарообразного кластера под названием NGC 3201
Рассвет на Международной космической станции снятый космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным
Снимок снега в пустыне Сахара со спутника НАСА. 7 января 2018 года
Улучшенное изображение галактики Колесо телеги
Окаменелости, найденные на Марсе
© X-ray NASA/CXC/University of Colorado/J. Comerford et al.; Optical: NASA/STScРентгеновская обсерватория "Чандра" и телескоп "Хаббл" обнаружили во Вселенной сверхмассивную черную дыру, которая поглощает галактику SDSS J1354 + 1327. При этом дыра оказалась не в состоянии пропустить через себя весь звездный материал и дважды отторгла "еду". Ученые считают, что между двумя космическими "отрыжками" прошло порядка 100 тысяч лет. Этот объект находится на расстоянии в 900 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волопаса.Сверхмассивная черная дыра в центре галактики SDSS J1354 + 1327 дважды выплюнула падающий на нее газ
© X-ray NASA/CXC/University of Colorado/J. Comerford et al.; Optical: NASA/STSc
Рентгеновская обсерватория "Чандра" и телескоп "Хаббл" обнаружили во Вселенной сверхмассивную черную дыру, которая поглощает галактику SDSS J1354 + 1327. При этом дыра оказалась не в состоянии пропустить через себя весь звездный материал и дважды отторгла "еду". Ученые считают, что между двумя космическими "отрыжками" прошло порядка 100 тысяч лет. Этот объект находится на расстоянии в 900 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волопаса.
© Фото : Björn Jónsson/NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSSАмериканское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии бури, бушующей на северном полюсе Юпитера. Снимок сделан межпланетной станцией Juno в декабре.Снимок Юпитера с зонда Juno
© Фото : Björn Jónsson/NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии бури, бушующей на северном полюсе Юпитера. Снимок сделан межпланетной станцией Juno в декабре.
© ESA/Hubble & NASA/D. Milisavljevic (Purdue University)Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 7331, которая находится созвездии Пегаса. Вблизи ее ядра есть сверхновая SN2014C, которая быстро эволюционировала и стала богата водородом всего за один год. Галактика NGC 7331 очень похожа на Млечный Путь по размеру, форме, массе и скорости звездообразования. Однако в отличие от Млечного Пути она лишена перемычки из звезд, газа и пыли, прорезающей ядро. Кроме того, ее центральная выпуклость демонстрирует необычный и пока необъяснимый характер вращения – противоположный направлению вращения галактического диска.Спиральная галактика NGC 7331 в созвездии Пегас
© ESA/Hubble & NASA/D. Milisavljevic (Purdue University)
Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 7331, которая находится созвездии Пегаса. Вблизи ее ядра есть сверхновая SN2014C, которая быстро эволюционировала и стала богата водородом всего за один год. Галактика NGC 7331 очень похожа на Млечный Путь по размеру, форме, массе и скорости звездообразования. Однако в отличие от Млечного Пути она лишена перемычки из звезд, газа и пыли, прорезающей ядро. Кроме того, ее центральная выпуклость демонстрирует необычный и пока необъяснимый характер вращения – противоположный направлению вращения галактического диска.
© Фото : Роскосмос/ Антон ШкаплеровКосмонавт Антон Шкаплеров с борта Международной космической станции сфотографировал дельту Миссисипи. Ее общая площадь больше 28 тысяч квадратных метров.Дельта Миссисипи снятая с борта Международной космической станции Антоном Шкаплеровым
© Фото : Роскосмос/ Антон Шкаплеров
Космонавт Антон Шкаплеров с борта Международной космической станции сфотографировал дельту Миссисипи. Ее общая площадь больше 28 тысяч квадратных метров.
© NASA/JPL-Caltech/MSSS Марсоход Curiosity сделал селфи на южном краю хребта имени Веры Рубин на 1943 сол своего путешествия по поверхности красной планеты.Селфи марсохода Curiosity. 23 января 2018 года
© NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity сделал селфи на южном краю хребта имени Веры Рубин на 1943 сол своего путешествия по поверхности красной планеты.
© NASA, ESA, and T. Brown (STScI)Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть "сердце" галактики Млечный путь. Оказалось, что это динамичная среда, состоящая из звезд разных возрастов, движущихся на разных скоростях. Ученые проанализировали перемещение порядка десяти тысяч солнцеобразных звезд, находящихся в центральной выпуклости, и пришли к выводу, что их движение зависит от химического состава светила. Звезды, содержащие в основном элементы тяжелее водорода и гелия, перемещаются хаотично и вращаются быстрее, чем более древние объекты.Звезды в центре нашей галактики
© NASA, ESA, and T. Brown (STScI)
Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть "сердце" галактики Млечный путь. Оказалось, что это динамичная среда, состоящая из звезд разных возрастов, движущихся на разных скоростях. Ученые проанализировали перемещение порядка десяти тысяч солнцеобразных звезд, находящихся в центральной выпуклости, и пришли к выводу, что их движение зависит от химического состава светила. Звезды, содержащие в основном элементы тяжелее водорода и гелия, перемещаются хаотично и вращаются быстрее, чем более древние объекты.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровКосмонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал Южное побережье Персидского залива. "
А вы заметили на фотографии знаменитые искусственные острова Дубая? 🔎", - спросил он у читателей официальной страницы Роскосмоса в Facebook.Южное побережье Персидского залива в объективе космонавта Антона Шкаплерова
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал Южное побережье Персидского залива. "
А вы заметили на фотографии знаменитые искусственные острова Дубая? 🔎", - спросил он у читателей официальной страницы Роскосмоса в Facebook.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с "перемычкой" UGC 6093, которая находится в созвездии Льва на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли. У образований данного типа есть ряд ярких звезд, который пересекает галактику посередине. В центре этого звездного скопления - сверхмассивная черная дыра, которая, поглощая огромное количество звездного материала, испускает интенсивное излучение. Кроме того, UGC 6093 - это галактика-мегамазер: она излучает не видимый свет, а микроволновое излучение.Спиральная галактика UGC 6093
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с "перемычкой" UGC 6093, которая находится в созвездии Льва на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли. У образований данного типа есть ряд ярких звезд, который пересекает галактику посередине. В центре этого звездного скопления - сверхмассивная черная дыра, которая, поглощая огромное количество звездного материала, испускает интенсивное излучение. Кроме того, UGC 6093 - это галактика-мегамазер: она излучает не видимый свет, а микроволновое излучение.
© NASAАстронавты НАСА Марк Ванде Хай и Скотт Тингл 23 января вышли в открытый космос. Они заменили один из двух захватов канадского манипулятора.Сэлфи астронавта NASA Марка Ванде Хей во время выхода в открытый космос. 23 января 2018 года
© NASA
Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Скотт Тингл 23 января вышли в открытый космос. Они заменили один из двух захватов канадского манипулятора.
© NASA / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillЗонд Juno получил снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера. Снимок был сделан в декабре во время десятого сближения автоматической станции с планетой. Устройство находилось на расстоянии более 13 тысяч километров от пиков облаков.Снимок Юпитера с зонда Juno
© NASA / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
Зонд Juno получил снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера. Снимок был сделан в декабре во время десятого сближения автоматической станции с планетой. Устройство находилось на расстоянии более 13 тысяч километров от пиков облаков.
© ESA/Hubble & NASAОрбитальный телескоп Хаббл получил снимок звездного скопления NGC 3201, которое расположено на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в направлении южного созвездия Парус. В центре NGC 3201 находится скрытая черная дыра. Это шаровое скопление обладает некоторыми удивительными характеристиками: оно имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита является ретроградной.Снимок космического телескопа Хаббл древнего шарообразного кластера под названием NGC 3201
© ESA/Hubble & NASA
Орбитальный телескоп Хаббл получил снимок звездного скопления NGC 3201, которое расположено на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в направлении южного созвездия Парус. В центре NGC 3201 находится скрытая черная дыра. Это шаровое скопление обладает некоторыми удивительными характеристиками: оно имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита является ретроградной.
© Фото : Роскосмос/Александр МисуркинРассвет, снятый с борта Международной космической станции российским космонавтом Александром Мисуркиным.Рассвет на Международной космической станции снятый космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин
Рассвет, снятый с борта Международной космической станции российским космонавтом Александром Мисуркиным.
CC BY-SA 3.0 IGO / Contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ESA / Sahara snowПески Сахары второй год подряд покрываются снегом. В районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни 7 января выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.Снимок снега в пустыне Сахара со спутника НАСА. 7 января 2018 года
CC BY-SA 3.0 IGO / Contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ESA / Sahara snow
Пески Сахары второй год подряд покрываются снегом. В районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни 7 января выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.
© ESA/Hubble & NASAУченые NASA показали результат столкновения двух галактик, после которого сформировалась галактика "Колесо телеги", которая находится на расстоянии примерно в 500 миллионов световых лет от Земли в созвездии Скульптора. "Колесо" образовалось в тот момент, когда небольшая галактика прошла сквозь диск значительно более крупного скопления звезд. Ударные волны, возникшие при столкновении, рассеяли космическую материю, пыль и газ. Внешнее кольцо галактики в полтора раза больше Млечного Пути.Улучшенное изображение галактики Колесо телеги
© ESA/Hubble & NASA
Ученые NASA показали результат столкновения двух галактик, после которого сформировалась галактика "Колесо телеги", которая находится на расстоянии примерно в 500 миллионов световых лет от Земли в созвездии Скульптора. "Колесо" образовалось в тот момент, когда небольшая галактика прошла сквозь диск значительно более крупного скопления звезд. Ударные волны, возникшие при столкновении, рассеяли космическую материю, пыль и газ. Внешнее кольцо галактики в полтора раза больше Млечного Пути.
© NASA / JPL/MSSSМарсоход Curiosity обнаружил на поверхности красной планеты необычные микроскопические структуры, похожие по форме на окаменевших микробов или тоннели микроскопических червей. Ширина этих структур - всего 1-2 миллиметра, а длина - около 5 миллиметров. С подобными образованиями на Марсе ученые еще не сталкивались.Окаменелости, найденные на Марсе
© NASA / JPL/MSSS
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности красной планеты необычные микроскопические структуры, похожие по форме на окаменевших микробов или тоннели микроскопических червей. Ширина этих структур - всего 1-2 миллиметра, а длина - около 5 миллиметров. С подобными образованиями на Марсе ученые еще не сталкивались.
Спиральная галактика NGC 7331 в созвездии ПегасЛучшие январские снимки из космоса09:1331.01.2018
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия января.

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