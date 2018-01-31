© ESA/Hubble & NASA/D. Milisavljevic (Purdue University)

Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 7331, которая находится созвездии Пегаса. Вблизи ее ядра есть сверхновая SN2014C, которая быстро эволюционировала и стала богата водородом всего за один год. Галактика NGC 7331 очень похожа на Млечный Путь по размеру, форме, массе и скорости звездообразования. Однако в отличие от Млечного Пути она лишена перемычки из звезд, газа и пыли, прорезающей ядро. Кроме того, ее центральная выпуклость демонстрирует необычный и пока необъяснимый характер вращения – противоположный направлению вращения галактического диска.