Испанская Галисия известна на весь мир своими карнавалами, самые яркие из которых проходят в провинции Оренсе незадолго до начала Великого поста. Один из них — мучной фестиваль Domingo Fareleiro, который каждый год организуется в муниципалитете Синцо-де-Лимия. Как отметили "мучное воскресенье" — в фотоленте Ria.ru.
Мучной фестиваль в Испании
16:2522.01.2018
(обновлено: 16:31 22.01.2018)
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© AFP 2018 / Miguel RiopaШесть из восьми крупнейших карнавалов Галисии проходят в провинции Оренсе в так называемом "волшебном треугольнике", который образуют мунициапалитеты Синцо-де-Лимия, Ласа и Верин.
Шесть из восьми крупнейших карнавалов Галисии проходят в провинции Оренсе в так называемом "волшебном треугольнике", который образуют мунициапалитеты Синцо-де-Лимия, Ласа и Верин.
© AFP 2018 / Miguel RiopaГотовится к сезону карнавалов местные жители начинают сразу после окончания рождественских гуляний.
Готовится к сезону карнавалов местные жители начинают сразу после окончания рождественских гуляний.
© AFP 2018 / Miguel RiopaФестиваль в муниципалитете Хинсо-де-Лимия считается самым длинным в Европе - он проходит в течение пяти уикендов, на протяжении которых одни праздничные мероприятия сменяются другими.
Фестиваль в муниципалитете Хинсо-де-Лимия считается самым длинным в Европе - он проходит в течение пяти уикендов, на протяжении которых одни праздничные мероприятия сменяются другими.
© AFP 2018 / Miguel RiopaПервый из карнавальной серии праздников - фестиваль "Domingo Fareleiro", который называют "Мучным воскресеньем в Галисии".
Первый из карнавальной серии праздников - фестиваль "Domingo Fareleiro", который называют "Мучным воскресеньем в Галисии".
© AFP 2018 / Miguel RiopaСуть праздника заключается в том, чтобы осыпать друзей, соседей, а также случайных прохожих мукой и отрубями.
Суть праздника заключается в том, чтобы осыпать друзей, соседей, а также случайных прохожих мукой и отрубями.
© AFP 2018 / Miguel RiopaСогласно легенде, Domingo Fareleiro символизирует ритуал очищения и является необходимой частью подготовки к Великому посту.
Согласно легенде, Domingo Fareleiro символизирует ритуал очищения и является необходимой частью подготовки к Великому посту.
© AFP 2018 / Miguel RiopaВ организации карнавала участвуют местные власти. Именно они обеспечивают всех желающих праздничным "вооружением".
В организации карнавала участвуют местные власти. Именно они обеспечивают всех желающих праздничным "вооружением".
© AFP 2018 / Miguel RiopaНа центральную площадь города к началу торжества привезли мешки, в которых было порядка 200 килограмм пшеничной муки и ржаных отрубей. Многие участники веселья принесли "боеприпасы" с собой из дома.
На центральную площадь города к началу торжества привезли мешки, в которых было порядка 200 килограмм пшеничной муки и ржаных отрубей. Многие участники веселья принесли "боеприпасы" с собой из дома.
© AFP 2018 / Miguel RiopaРовно в 17.00 на главной площади началась "великая фарелада" - центральная битва фестиваля.
Ровно в 17.00 на главной площади началась "великая фарелада" - центральная битва фестиваля.
© AFP 2018 / Miguel RiopaПосле окончания основного сражения его участники расходятся по близлежащим улицам, где "атакуют" всех зазевавшихся прохожих.
После окончания основного сражения его участники расходятся по близлежащим улицам, где "атакуют" всех зазевавшихся прохожих.
© AFP 2018 / Miguel RiopaВо время фестиваля запрещено кидать муку "противнику" в глаза, а также нельзя засыпать лобовые стекла машин и витрины магазинов.
Во время фестиваля запрещено кидать муку "противнику" в глаза, а также нельзя засыпать лобовые стекла машин и витрины магазинов.
© AFP 2018 / Miguel RiopaВ этом году в мучном фестивале Domingo Fareleiro приняли участие несколько сотен человек.
В этом году в мучном фестивале Domingo Fareleiro приняли участие несколько сотен человек.
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