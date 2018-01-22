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Мучной фестиваль в Испании

16:2522.01.2018
(обновлено: 16:31 22.01.2018)
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Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Мучной фестиваль Domingo Fareleiro в Испании
Участник мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Мужчина играет на волынке во время мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
Участник мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel RiopaШесть из восьми крупнейших карнавалов Галисии проходят в провинции Оренсе в так называемом "волшебном треугольнике", который образуют мунициапалитеты Синцо-де-Лимия, Ласа и Верин.Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Шесть из восьми крупнейших карнавалов Галисии проходят в провинции Оренсе в так называемом "волшебном треугольнике", который образуют мунициапалитеты Синцо-де-Лимия, Ласа и Верин.
© AFP 2018 / Miguel RiopaГотовится к сезону карнавалов местные жители начинают сразу после окончания рождественских гуляний.Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Готовится к сезону карнавалов местные жители начинают сразу после окончания рождественских гуляний.
© AFP 2018 / Miguel RiopaФестиваль в муниципалитете Хинсо-де-Лимия считается самым длинным в Европе - он проходит в течение пяти уикендов, на протяжении которых одни праздничные мероприятия сменяются другими.Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Фестиваль в муниципалитете Хинсо-де-Лимия считается самым длинным в Европе - он проходит в течение пяти уикендов, на протяжении которых одни праздничные мероприятия сменяются другими.
© AFP 2018 / Miguel RiopaПервый из карнавальной серии праздников - фестиваль "Domingo Fareleiro", который называют "Мучным воскресеньем в Галисии".Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Первый из карнавальной серии праздников - фестиваль "Domingo Fareleiro", который называют "Мучным воскресеньем в Галисии".
© AFP 2018 / Miguel RiopaСуть праздника заключается в том, чтобы осыпать друзей, соседей, а также случайных прохожих мукой и отрубями.Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Суть праздника заключается в том, чтобы осыпать друзей, соседей, а также случайных прохожих мукой и отрубями.
© AFP 2018 / Miguel RiopaСогласно легенде, Domingo Fareleiro символизирует ритуал очищения и является необходимой частью подготовки к Великому посту.Мучной фестиваль Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Согласно легенде, Domingo Fareleiro символизирует ритуал очищения и является необходимой частью подготовки к Великому посту.
© AFP 2018 / Miguel RiopaВ организации карнавала участвуют местные власти. Именно они обеспечивают всех желающих праздничным "вооружением".Участник мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
В организации карнавала участвуют местные власти. Именно они обеспечивают всех желающих праздничным "вооружением".
© AFP 2018 / Miguel RiopaНа центральную площадь города к началу торжества привезли мешки, в которых было порядка 200 килограмм пшеничной муки и ржаных отрубей. Многие участники веселья принесли "боеприпасы" с собой из дома.Мужчина играет на волынке во время мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
На центральную площадь города к началу торжества привезли мешки, в которых было порядка 200 килограмм пшеничной муки и ржаных отрубей. Многие участники веселья принесли "боеприпасы" с собой из дома.
© AFP 2018 / Miguel RiopaРовно в 17.00 на главной площади началась "великая фарелада" - центральная битва фестиваля.Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Ровно в 17.00 на главной площади началась "великая фарелада" - центральная битва фестиваля.
© AFP 2018 / Miguel RiopaПосле окончания основного сражения его участники расходятся по близлежащим улицам, где "атакуют" всех зазевавшихся прохожих.Участники мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
После окончания основного сражения его участники расходятся по близлежащим улицам, где "атакуют" всех зазевавшихся прохожих.
© AFP 2018 / Miguel RiopaВо время фестиваля запрещено кидать муку "противнику" в глаза, а также нельзя засыпать лобовые стекла машин и витрины магазинов.Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Во время фестиваля запрещено кидать муку "противнику" в глаза, а также нельзя засыпать лобовые стекла машин и витрины магазинов.
© AFP 2018 / Miguel RiopaВ этом году в мучном фестивале Domingo Fareleiro приняли участие несколько сотен человек.Участник мучного фестиваля Domingo Fareleiro в Испании
© AFP 2018 / Miguel Riopa
В этом году в мучном фестивале Domingo Fareleiro приняли участие несколько сотен человек.
Участница мучного фестиваля Domingo Fareleiro в ИспанииМучной фестиваль в Испании16:2522.01.2018
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Испанская Галисия известна на весь мир своими карнавалами, самые яркие из которых проходят в провинции Оренсе незадолго до начала Великого поста. Один из них — мучной фестиваль Domingo Fareleiro, который каждый год организуется в муниципалитете Синцо-де-Лимия. Как отметили "мучное воскресенье" — в фотоленте Ria.ru.

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