Мучной фестиваль в Испании

Испанская Галисия известна на весь мир своими карнавалами, самые яркие из которых проходят в провинции Оренсе незадолго до начала Великого поста. Один из них — мучной фестиваль Domingo Fareleiro, который каждый год организуется в муниципалитете Синцо-де-Лимия. Как отметили "мучное воскресенье" — в фотоленте Ria.ru.