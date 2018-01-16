Извержение вулкана Майон на Филиппинах
11:4316.01.2018
(обновлено: 11:49 16.01.2018)
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© AP Photo / Earl RecamundaРасположенный на острове Лусон вулкан Майон является наиболее активным на Филиппинах. Эта "огненная гора" извергалась с 1616 года около 50 раз.
© AP Photo / Earl Recamunda
Расположенный на острове Лусон вулкан Майон является наиболее активным на Филиппинах. Эта "огненная гора" извергалась с 1616 года около 50 раз.
© REUTERS / Rhadyz BarciaВ 1814 году, когда Майон похоронил под слоем вулканической грязи целый город, погибли свыше 1200 человек. Извержение в 1993 году унесло 79 жизней. А в 2001 году новое пробуждение "огненной горы" вынудило власти эвакуировать около 50 тысяч проживавших поблизости филиппинцев.
В 1814 году, когда Майон похоронил под слоем вулканической грязи целый город, погибли свыше 1200 человек. Извержение в 1993 году унесло 79 жизней. А в 2001 году новое пробуждение "огненной горы" вынудило власти эвакуировать около 50 тысяч проживавших поблизости филиппинцев.
© REUTERS / StringerВ октябре 2004 года из-за повышенной активности вулкана правительство Филиппин ввело вокруг его кратера шестикилометровую "зону постоянной опасности".
В октябре 2004 года из-за повышенной активности вулкана правительство Филиппин ввело вокруг его кратера шестикилометровую "зону постоянной опасности".
© REUTERS / Romulo Quinto CenetaВ этот раз Майон выбросил столб пепла 14 января. После возникновения угрозы извержения вулкана почти шесть тысяч жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы из зоны опасности.
В этот раз Майон выбросил столб пепла 14 января. После возникновения угрозы извержения вулкана почти шесть тысяч жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы из зоны опасности.
© AFP 2018 / Charism SayatЗанятия в школах региона были отменены, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные.
Занятия в школах региона были отменены, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные.
© AFP 2018 / Charism SayatУже на следующий день произошло обрушение вулканического купола Майона, был зафиксирован выброс потока лавы из вершинного кратера.
Уже на следующий день произошло обрушение вулканического купола Майона, был зафиксирован выброс потока лавы из вершинного кратера.
© REUTERS / StringerВ понедельник, 15 января, города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла, число эвакуированных увеличилось до 12 тысяч человек.
В понедельник, 15 января, города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла, число эвакуированных увеличилось до 12 тысяч человек.
© AFP 2018 / Earl RecamundaЖители уезжают из городов Камалиг, Гвинобатан, Малилипот и Легапси и Дарага, которые находятся в радиусе 6 километров от вулкана.
Жители уезжают из городов Камалиг, Гвинобатан, Малилипот и Легапси и Дарага, которые находятся в радиусе 6 километров от вулкана.
© AFP 2018 / Charism SayatДля принудительной эвакуации населения задействованы полиция и военные. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.
Для принудительной эвакуации населения задействованы полиция и военные. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.
© REUTERS / StringerРостуризм призывает россиян, находящихся на Филиппинах, в связи с извержением вулкана соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.
Ростуризм призывает россиян, находящихся на Филиппинах, в связи с извержением вулкана соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.
© REUTERS / Raymund Mark NayveФилиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Эта имеющая форму подковы полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе Новой Гвинеи, Новой Зеландии и юго-западной Океании.
Филиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Эта имеющая форму подковы полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе Новой Гвинеи, Новой Зеландии и юго-западной Океании.
На Филиппинах началось извержение вулкана Майон, в близлежащих районах проходит эвакуация населения. Туристов призывают соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей. Ситуация на острове Лусон — в фотоленте Ria.ru.
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