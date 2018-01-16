Извержение вулкана Майон на Филиппинах

Филиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Эта имеющая форму подковы полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе Новой Гвинеи, Новой Зеландии и юго-западной Океании.