Впервые за пять лет в Новосибирском зоопарке пума принесла потомство. Знакомство юного хищника с его первой зимой — в фотоленте Ria.ru.
Долгожданный подарок: в Новосибирском зоопарке появился детеныш пумы
19:5710.01.2018
(обновлено: 20:54 10.01.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДесятилетняя самка пумы Милана, живущая в Новосибирском зоопарке имени Шило, родила в конце ноября. Первые недели она скрывала малыша и редко выходила из укрытия.
Десятилетняя самка пумы Милана, живущая в Новосибирском зоопарке имени Шило, родила в конце ноября. Первые недели она скрывала малыша и редко выходила из укрытия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОднако в конце новогодних праздников из утепленного убежища, где живут пумы, вышел один котенок.
Однако в конце новогодних праздников из утепленного убежища, где живут пумы, вышел один котенок.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо словам работников зоопарка, во время своего выхода "в свет" малыш огляделся по сторонам, походил около домика и даже попробовал мясо.
По словам работников зоопарка, во время своего выхода "в свет" малыш огляделся по сторонам, походил около домика и даже попробовал мясо.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОбычно в помете у пум насчитывается от одного до шести детенышей. Сколько котят родила Милана, пока не известно — сотрудники зоопарка решили не тревожить хищников в их укрытии.
Обычно в помете у пум насчитывается от одного до шести детенышей. Сколько котят родила Милана, пока не известно — сотрудники зоопарка решили не тревожить хищников в их укрытии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПапа малыша — 14-летний самец Гудзон, который приехал в Новосибирский зоопарк в 2007 году из Перми. Пумы стали родителями впервые за пять лет. Их первенец появился на свет в 2012 году.
Папа малыша — 14-летний самец Гудзон, который приехал в Новосибирский зоопарк в 2007 году из Перми. Пумы стали родителями впервые за пять лет. Их первенец появился на свет в 2012 году.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОкрас детенышей пумы отличается от окраса взрослых особей. Их шерсть покрыта темными пятнами, которые исчезнут к двум годам.
Окрас детенышей пумы отличается от окраса взрослых особей. Их шерсть покрыта темными пятнами, которые исчезнут к двум годам.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКотята открывают глаза через две недели после появления на свет. Сначала их глаза обычно голубого цвета, однако с возрастом становятся коричневыми или янтарными.
Котята открывают глаза через две недели после появления на свет. Сначала их глаза обычно голубого цвета, однако с возрастом становятся коричневыми или янтарными.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПума — четвертый по величине представитель семейства кошачьих в мире, крупнее нее только тигр, лев и ягуар. Самцы весят около 60-80 килограммов, самки — чуть мельче.
Пума — четвертый по величине представитель семейства кошачьих в мире, крупнее нее только тигр, лев и ягуар. Самцы весят около 60-80 килограммов, самки — чуть мельче.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПумы способны совершать прыжки длиной до шести метров и бежать со скоростью до 50 километров в час.
Пумы способны совершать прыжки длиной до шести метров и бежать со скоростью до 50 километров в час.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкХищники легко передвигаются по горным склонам, отлично лазают по деревьям и скалам и хорошо плавают.
Хищники легко передвигаются по горным склонам, отлично лазают по деревьям и скалам и хорошо плавают.
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