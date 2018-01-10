Протесты на украинско-польской границе

С начала года на Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым без пошлины в страну можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро). При этом их вес не должен превышать 50 килограммов.