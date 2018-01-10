Неподражаемый МихМих: каким мы запомним Михаила Державина

© Киностудия "Ленфильм", 1979

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".