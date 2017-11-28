В Москве прошла церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО "Газпром". Сразу четверо фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" завоевали призовые места этого конкурса. Работы Алексея Филиппова, Григория Сысоева, Максима Богодвида и Алексея Мальгавко — в фотоленте Ria.ru.
"Энергия побед": лучшие фото в жанре спортивного репортажа
15:3328.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди федеральных СМИ золотой награды конкурса "Энергия побед" был удостоен Алексей Филиппов за спортивную хронику с площадок открытого чемпионата Франции-2017 по теннису.
В номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди федеральных СМИ золотой награды конкурса "Энергия побед" был удостоен Алексей Филиппов за спортивную хронику с площадок открытого чемпионата Франции-2017 по теннису.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРафаэль Надаль (Испания) во время финального матча мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Стэна Вавринка (Швейцария).
Рафаэль Надаль (Испания) во время финального матча мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Стэна Вавринка (Швейцария).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЯна Цпелова (Словакия) в матче Открытого Чемпионата Франции по теннису против Симоны Халеп (Румыния).
Яна Цпелова (Словакия) в матче Открытого Чемпионата Франции по теннису против Симоны Халеп (Румыния).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкФранцузский теннисист Бенжамен Бонзи сражается против россиянина Даниила Медведева во время матча Открытого Чемпионата Франции.
Французский теннисист Бенжамен Бонзи сражается против россиянина Даниила Медведева во время матча Открытого Чемпионата Франции.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссиянка Екатерина Макарова во время игры против украинской теннисистки Леси Цуренко на Ролан Гарросе.
Россиянка Екатерина Макарова во время игры против украинской теннисистки Леси Цуренко на Ролан Гарросе.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВероника Сепеде-Ройг (Парагвай) в матче женского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Каролины Плишковой (Чехия).
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) в матче женского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Каролины Плишковой (Чехия).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСимона Халеп (Румыния) во время полуфинального матча на Ролан Гарросе против Каролины Плишковой (Чехия).
Симона Халеп (Румыния) во время полуфинального матча на Ролан Гарросе против Каролины Плишковой (Чехия).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРафаэль Надаль (Испания) в матче 1/2 финала мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Доминика Тима (Австрия).
Рафаэль Надаль (Испания) в матче 1/2 финала мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Доминика Тима (Австрия).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовак Джокович (Сербия) в матче мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Жоау Соуза (Португалия).
Новак Джокович (Сербия) в матче мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против Жоау Соуза (Португалия).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссиянин Андрей Рублев играет в квалификационном матче мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против японца Таро Даниэля.
Россиянин Андрей Рублев играет в квалификационном матче мужского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису против японца Таро Даниэля.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди региональных СМИ победу одержал Максим Богодвид за фоторассказ об участниках суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
В номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди региональных СМИ победу одержал Максим Богодвид за фоторассказ об участниках суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" в Казани.
Участница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" во время прохождения трассы на территории города-курорта "Свияжские холмы".
Участник суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" во время прохождения трассы на территории города-курорта "Свияжские холмы".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
Участник суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
Участница "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрохождение трассы суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" в Казани.
Прохождение трассы суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПреодоление препятствий во время суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы".
Преодоление препятствий во время суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник "Гонки героев", проходящей в Республике Татарстан.
Участник "Гонки героев", проходящей в Республике Татарстан.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники "Гонки героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Республике Татарстан.
Участники "Гонки героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Республике Татарстан.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
Участник суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Серебро" конкурса в номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди федеральных СМИ досталось Григорию Сысоеву за черно-белую серию снимков о юных участницах VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
"Серебро" конкурса в номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди федеральных СМИ досталось Григорию Сысоеву за черно-белую серию снимков о юных участницах VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
Участница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной Анастасия Бакалдина.
Участница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной Анастасия Бакалдина.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВыступление участниц VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной в Универсальном спортивном зале МГИМО.
Выступление участниц VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной в Универсальном спортивном зале МГИМО.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
Участница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной в Универсальном спортивном зале МГИМО.
Участница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной в Универсальном спортивном зале МГИМО.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной во время выступления в Универсальном спортивном зале МГИМО.
Участницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной во время выступления в Универсальном спортивном зале МГИМО.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРазминка участницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
Разминка участницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной в Универсальном спортивном зале МГИМО во время разминки.
Участницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной в Универсальном спортивном зале МГИМО во время разминки.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной во время выступления юной гимнастки с мячом.
Участницы VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной во время выступления юной гимнастки с мячом.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамая юная участница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной Алиса Луканина во время церемонии награждения.
Самая юная участница VI Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной Алиса Луканина во время церемонии награждения.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБронзовая награда конкурса "Энергия побед" досталась фотоистории Алексея Мальгавко об участниках Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
Бронзовая награда конкурса "Энергия побед" досталась фотоистории Алексея Мальгавко об участниках Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИгровой момент матча на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
Игровой момент матча на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБолельщики на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
Болельщики на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТренер следит за ходом игры во время Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
Тренер следит за ходом игры во время Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГолевой момент матча на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
Голевой момент матча на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОдин из участников матча на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
Один из участников матча на Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ "Кубок Газпром Нефти" в Омске.
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