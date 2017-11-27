Прощание с Хворостовским

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.
Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.
Вдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".
Церемонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОтдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).
Отдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСреди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).
Среди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоследний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.
Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУ входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.
У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.
В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.
Москва простилась с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Церемония прошла в Концертном зале имени Чайковского.
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