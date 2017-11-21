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"Ангелы" Victoria's Secret в Шанхае

14:5621.11.2017
(обновлено: 15:40 21.11.2017)
13550
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly SongШоу бренда Victoria's Secret в этом году впервые прошло в Китае. На фото: топ-модель Белла Хадид.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Шоу бренда Victoria's Secret в этом году впервые прошло в Китае. На фото: топ-модель Белла Хадид.
© AP Photo / Andy WongКостюмы для показа Victoria’s Secret Show разработал креативный директор Balmain Оливье Рустен. На фото: модель Эльза Хоск.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Костюмы для показа Victoria’s Secret Show разработал креативный директор Balmain Оливье Рустен. На фото: модель Эльза Хоск.
© AP Photo / Andy WongКаждый год на показе Victoria's Secret представляют особый бюстгальтер Fantasy Bra, выполненный в одном экземпляре. Появиться в нем на подиуме считается честью для модели. В этом году новый Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов представила бразильская модель Лаис Рибейро.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Каждый год на показе Victoria's Secret представляют особый бюстгальтер Fantasy Bra, выполненный в одном экземпляре. Появиться в нем на подиуме считается честью для модели. В этом году новый Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов представила бразильская модель Лаис Рибейро.
© AP Photo / Andy WongСоздавая коллекцию для Victoria's Secret, Оливье Рустен вдохновлялся образами 70-х годов: на моделях можно увидеть рок-н-ролльные шипы, бра с кристаллами Swarovski, топы в сетку, футболки, украшенные граффити-принтами, и комплекты в панковскую красную клетку. На фото: модели Эльза Хоск и Стелла Максвелл.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Создавая коллекцию для Victoria's Secret, Оливье Рустен вдохновлялся образами 70-х годов: на моделях можно увидеть рок-н-ролльные шипы, бра с кристаллами Swarovski, топы в сетку, футболки, украшенные граффити-принтами, и комплекты в панковскую красную клетку. На фото: модели Эльза Хоск и Стелла Максвелл.
© REUTERS / Aly SongАнгольская модель Мария Боргес.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Ангольская модель Мария Боргес.
© AP Photo / Andy WongНовозеландская модель Джорджия Фоулер за кулисами фэшн-шоу бренда Victoria's Secret.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Новозеландская модель Джорджия Фоулер за кулисами фэшн-шоу бренда Victoria's Secret.
© REUTERS / Aly SongКитайская топ-модель Мин Си.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Китайская топ-модель Мин Си.
© AP Photo / Andy WongАмериканская топ-модель Тейлор Хилл.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Американская топ-модель Тейлор Хилл.
© REUTERS / Aly SongМодель из Судана Грейс Бол и ангольская модель Мария Боргес.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Модель из Судана Грейс Бол и ангольская модель Мария Боргес.
© AP Photo / Andy WongТоп-модель Белла Хадид.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Топ-модель Белла Хадид.
© REUTERS / Aly SongКитайская модель Сяо-Вэнь Дзю фотографирует "ангелов" Victoria's Secret за кулисами шоу.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Китайская модель Сяо-Вэнь Дзю фотографирует "ангелов" Victoria's Secret за кулисами шоу.
© AP Photo / Andy WongБразильская супермодель Алессандра Амбросио.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио.
© REUTERS / Aly SongБразильская супермодель Адриана Лима.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Бразильская супермодель Адриана Лима.
© AP Photo / Andy WongНидерландская топ-модель Роми Стрейд.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© AP Photo / Andy WongНовозеландская топ-модель Стелла Максвелл готовится к выходу на подиум.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Новозеландская топ-модель Стелла Максвелл готовится к выходу на подиум.
© AP Photo / Andy WongСамая популярная модель Азии, китаянка Лю Вэнь и британская модель Леоми Андерсон.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Самая популярная модель Азии, китаянка Лю Вэнь и британская модель Леоми Андерсон.
© REUTERS / Aly SongНидерландская супермодель Санне Влоет.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Нидерландская супермодель Санне Влоет.
© REUTERS / Aly SongНовозеландская топ-модель Стелла Максвелл.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Новозеландская топ-модель Стелла Максвелл.
© REUTERS / Aly SongМодели Алесия Мораис, Мэгги Лейн и Сяо-Вэнь Дзю в гримерке шоу бренда Victoria's Secret.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Модели Алесия Мораис, Мэгги Лейн и Сяо-Вэнь Дзю в гримерке шоу бренда Victoria's Secret.
© AP Photo / Andy WongНидерландская топ-модель Роми Стрейд.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© AP Photo / Andy WongАмериканская топ-модель Лили Олдридж.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Американская топ-модель Лили Олдридж.
© REUTERS / Aly SongБразильская модель Барбара Фиальо.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Бразильская модель Барбара Фиальо.
© REUTERS / Aly SongМодель из Судана Грейс Бол.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Модель из Судана Грейс Бол.
© AP Photo / Andy WongВсего в показе новой коллекции Victoria's Secret приняли участие 55 моделей.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Всего в показе новой коллекции Victoria's Secret приняли участие 55 моделей.
© REUTERS / Aly SongМодель Айден Кертис.Показ Victoria's Secret в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Модель Айден Кертис.
Показ Victoria's Secret в Шанхае"Ангелы" Victoria's Secret в Шанхае14:5621.11.2017
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Самые высокооплачиваемые модели мира прошли по подиуму в Шанхае, чтобы показать новую коллекцию легендарного бельевого бренда Victoria's Secret. Шоу, прошедшее в азиатской столице фэшн-индустрии, — в фотоленте Ria.ru.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Василий Алибабаевич
Огонь!
15:00
21.11.2017
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