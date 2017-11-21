Самые высокооплачиваемые модели мира прошли по подиуму в Шанхае, чтобы показать новую коллекцию легендарного бельевого бренда Victoria's Secret. Шоу, прошедшее в азиатской столице фэшн-индустрии, — в фотоленте Ria.ru.
"Ангелы" Victoria's Secret в Шанхае
14:5621.11.2017
(обновлено: 15:40 21.11.2017)
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© REUTERS / Aly SongШоу бренда Victoria's Secret в этом году впервые прошло в Китае. На фото: топ-модель Белла Хадид.
Шоу бренда Victoria's Secret в этом году впервые прошло в Китае. На фото: топ-модель Белла Хадид.
© AP Photo / Andy WongКостюмы для показа Victoria’s Secret Show разработал креативный директор Balmain Оливье Рустен. На фото: модель Эльза Хоск.
© AP Photo / Andy Wong
Костюмы для показа Victoria’s Secret Show разработал креативный директор Balmain Оливье Рустен. На фото: модель Эльза Хоск.
© AP Photo / Andy WongКаждый год на показе Victoria's Secret представляют особый бюстгальтер Fantasy Bra, выполненный в одном экземпляре. Появиться в нем на подиуме считается честью для модели. В этом году новый Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов представила бразильская модель Лаис Рибейро.
© AP Photo / Andy Wong
Каждый год на показе Victoria's Secret представляют особый бюстгальтер Fantasy Bra, выполненный в одном экземпляре. Появиться в нем на подиуме считается честью для модели. В этом году новый Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов представила бразильская модель Лаис Рибейро.
© AP Photo / Andy WongСоздавая коллекцию для Victoria's Secret, Оливье Рустен вдохновлялся образами 70-х годов: на моделях можно увидеть рок-н-ролльные шипы, бра с кристаллами Swarovski, топы в сетку, футболки, украшенные граффити-принтами, и комплекты в панковскую красную клетку. На фото: модели Эльза Хоск и Стелла Максвелл.
© AP Photo / Andy Wong
Создавая коллекцию для Victoria's Secret, Оливье Рустен вдохновлялся образами 70-х годов: на моделях можно увидеть рок-н-ролльные шипы, бра с кристаллами Swarovski, топы в сетку, футболки, украшенные граффити-принтами, и комплекты в панковскую красную клетку. На фото: модели Эльза Хоск и Стелла Максвелл.
© AP Photo / Andy WongНовозеландская модель Джорджия Фоулер за кулисами фэшн-шоу бренда Victoria's Secret.
© AP Photo / Andy Wong
Новозеландская модель Джорджия Фоулер за кулисами фэшн-шоу бренда Victoria's Secret.
© AP Photo / Andy WongАмериканская топ-модель Тейлор Хилл.
© AP Photo / Andy Wong
Американская топ-модель Тейлор Хилл.
© AP Photo / Andy WongТоп-модель Белла Хадид.
© AP Photo / Andy Wong
Топ-модель Белла Хадид.
© REUTERS / Aly SongКитайская модель Сяо-Вэнь Дзю фотографирует "ангелов" Victoria's Secret за кулисами шоу.
Китайская модель Сяо-Вэнь Дзю фотографирует "ангелов" Victoria's Secret за кулисами шоу.
© AP Photo / Andy WongБразильская супермодель Алессандра Амбросио.
© AP Photo / Andy Wong
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио.
© AP Photo / Andy WongНидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© AP Photo / Andy Wong
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© AP Photo / Andy WongНовозеландская топ-модель Стелла Максвелл готовится к выходу на подиум.
© AP Photo / Andy Wong
Новозеландская топ-модель Стелла Максвелл готовится к выходу на подиум.
© AP Photo / Andy WongСамая популярная модель Азии, китаянка Лю Вэнь и британская модель Леоми Андерсон.
© AP Photo / Andy Wong
Самая популярная модель Азии, китаянка Лю Вэнь и британская модель Леоми Андерсон.
© REUTERS / Aly SongМодели Алесия Мораис, Мэгги Лейн и Сяо-Вэнь Дзю в гримерке шоу бренда Victoria's Secret.
Модели Алесия Мораис, Мэгги Лейн и Сяо-Вэнь Дзю в гримерке шоу бренда Victoria's Secret.
© AP Photo / Andy WongНидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© AP Photo / Andy Wong
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© AP Photo / Andy WongАмериканская топ-модель Лили Олдридж.
© AP Photo / Andy Wong
Американская топ-модель Лили Олдридж.
© AP Photo / Andy WongВсего в показе новой коллекции Victoria's Secret приняли участие 55 моделей.
© AP Photo / Andy Wong
Всего в показе новой коллекции Victoria's Secret приняли участие 55 моделей.
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