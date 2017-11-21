"Ангелы" Victoria's Secret в Шанхае

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Каждый год на показе Victoria's Secret представляют особый бюстгальтер Fantasy Bra, выполненный в одном экземпляре. Появиться в нем на подиуме считается честью для модели. В этом году новый Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов представила бразильская модель Лаис Рибейро.