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"Коронованная" особа: титул "Мисс мира" получила студентка из Индии

10:5019.11.2017
(обновлено: 10:58 19.11.2017)
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Участницы конкурса красоты Мисс Мира-2017. 18 ноября 2017
Участница конкурса красоты Мисс Мира-2017 Андреа Мезе из Мексики. 18 ноября 2017
Участницы конкурса красоты Мисс Мира-2017. 18 ноября 2017
Участница конкурса красоты Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар из Индии. 18 ноября 2017
Участницы конкурса красоты Мисс Мира-2017. 18 ноября 2017
Мисс Англия Стефани Джейн Хилл на конкурсе Мисс Мира - 2017 . 18 ноября 2017
Мисс Индия выигрывает конкурс Мисс Мира - 2017
Участницы конкурса Мисс Мира - 2017 в финале. 18 ноября 2017
© REUTERS / StringerФинал конкурса красоты "Мисс Мира-2017" прошел в городе Санья в Китае.

На фото: участницы конкурса красоты "Мисс Мира-2017". 18 ноября 2017Участницы конкурса красоты Мисс Мира-2017. 18 ноября 2017
© REUTERS / Stringer
Финал конкурса красоты "Мисс Мира-2017" прошел в городе Санья в Китае.

На фото: участницы конкурса красоты "Мисс Мира-2017". 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriВ конкурсе участвовали 40 девушек из разных уголков планеты.

На фото: участница конкурса красоты "Мисс Мира-2017" Андреа Мезе из МексикиУчастница конкурса красоты Мисс Мира-2017 Андреа Мезе из Мексики. 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
В конкурсе участвовали 40 девушек из разных уголков планеты.

На фото: участница конкурса красоты "Мисс Мира-2017" Андреа Мезе из Мексики
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriКонкурс проводился в новом формате. Организаторы акцентировали внимание на социальных сетях и интерактивности. Формат назвали Head-to-Head Challenge, в нем выбрано 20 из 40 лучших участниц.

На фото: участницы конкурса красоты "Мисс Мира-2017". 18 ноября 2017Участницы конкурса красоты Мисс Мира-2017. 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Конкурс проводился в новом формате. Организаторы акцентировали внимание на социальных сетях и интерактивности. Формат назвали Head-to-Head Challenge, в нем выбрано 20 из 40 лучших участниц.

На фото: участницы конкурса красоты "Мисс Мира-2017". 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriПобедительницей конкурса "Мисс мира-2017" стала 20-летняя студентка из Индии Мануш Чхиллар.

На фото: участница конкурса красоты "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар из ИндииУчастница конкурса красоты Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар из Индии. 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Победительницей конкурса "Мисс мира-2017" стала 20-летняя студентка из Индии Мануш Чхиллар.

На фото: участница конкурса красоты "Мисс Мира-2017" Мануши Чхиллар из Индии
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriВторое место заняла представительница Мексики Андреа Мезы.

На фото: участницы конкурса красоты "Мисс Мира-2017"Участницы конкурса красоты Мисс Мира-2017. 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезы.

На фото: участницы конкурса красоты "Мисс Мира-2017"
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriТретьей стала британка Стефани Хилл.

На фото: Мисс Англия Стефани Джейн Хилл на конкурсе "Мисс Мира - 2017"Мисс Англия Стефани Джейн Хилл на конкурсе Мисс Мира - 2017 . 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Третьей стала британка Стефани Хилл.

На фото: Мисс Англия Стефани Джейн Хилл на конкурсе "Мисс Мира - 2017"
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriРоссиянка Полина Попова, обладательница титула "Мисс Россия —2017" вошла в десятку лучших.

На фото: Мисс Индия Мануши Чхиллар выигрывает конкурс "Мисс Мира - 2017"Мисс Индия выигрывает конкурс Мисс Мира - 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Россиянка Полина Попова, обладательница титула "Мисс Россия —2017" вошла в десятку лучших.

На фото: Мисс Индия Мануши Чхиллар выигрывает конкурс "Мисс Мира - 2017"
© AFP 2017 / Nicolas AsfouriВ десятку лучших также пробились девушки из Индонезии, Южной Кореи, Ямайки, ЮАР, Кении и Франции.

На фото: участницы конкурса Мисс Мира - 2017 в финале. 18 ноября 2017Участницы конкурса Мисс Мира - 2017 в финале. 18 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
В десятку лучших также пробились девушки из Индонезии, Южной Кореи, Ямайки, ЮАР, Кении и Франции.

На фото: участницы конкурса Мисс Мира - 2017 в финале. 18 ноября 2017
Участница конкурса красоты Мисс Мира-2017 Мануши Чхиллар из Индии"Коронованная" особа: титул "Мисс мира" получила студентка из Индии10:5019.11.2017
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