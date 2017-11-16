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Гости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума

15:5316.11.2017
(обновлено: 16:00 16.11.2017)
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Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Посетители на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Участники конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец (в центре) на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
Участники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума перед торжественным открытием
Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".Посетители на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКонференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".Участники конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец (в центре) на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.Участники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРегистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнформационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума перед торжественным открытием
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форумеГости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума15:5316.11.2017
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Шестой Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. В рамках панельных дискуссий участники форума обсуждают актуальные вопросы искусства, образования и сохранения культурного наследия. Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на форуме представил мультимедийный проект "Великая русская революция. Гости и участники форума — в фотоленте Ria.ru.

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