Шестой Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. В рамках панельных дискуссий участники форума обсуждают актуальные вопросы искусства, образования и сохранения культурного наследия. Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на форуме представил мультимедийный проект "Великая русская революция. Гости и участники форума — в фотоленте Ria.ru.
Гости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
15:5316.11.2017
(обновлено: 16:00 16.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКонференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРегистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнформационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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