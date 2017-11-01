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Открытие юбилейной Недели российского интернета

15:5801.11.2017
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (второй слева) на открытии Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Посетители на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Посетительница на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко выступает на открытии Russian Internet Week. 1 ноября 2017
Директор по стратегическому планированию компании Tele2 Светлана Скворцова выступает на форуме Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра? в рамках Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Посетители на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Посетитель на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
RIW - 2017. День первый
Президент Медиа-коммуникационный союз (МКС) Павел Степанов выступает на форуме Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра? в рамках Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
Посетители на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВели церемонию открытия Недели российского интернета директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РОЦИТ Сергей Гребенников и президент Медиа-Коммуникационного союза Павел Степанов. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи стал почетным гостем церемонии.Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (второй слева) на открытии Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вели церемонию открытия Недели российского интернета директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РОЦИТ Сергей Гребенников и президент Медиа-Коммуникационного союза Павел Степанов. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи стал почетным гостем церемонии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкRussian Internet Week - это трехдневный форум, в рамках которого профессионалы и новички рынка высоких интернет-технологий могут обсудить сразу пять отраслей — интернет, медиа, телеком, софт и IT.Посетители на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Russian Internet Week - это трехдневный форум, в рамках которого профессионалы и новички рынка высоких интернет-технологий могут обсудить сразу пять отраслей — интернет, медиа, телеком, софт и IT.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПомимо множества секций конференции в рамках RIW пройдет медиа-коммуникационный форум, а также множество внепрограммных мероприятий, таких как выставка, презентации, промо-акции и вручение премий.Посетительница на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Помимо множества секций конференции в рамках RIW пройдет медиа-коммуникационный форум, а также множество внепрограммных мероприятий, таких как выставка, презентации, промо-акции и вручение премий.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМедиа-коммуникационный форум, объединяющий блок-конференции, панели, ток-шоу и дополнительные конференционные проекты — ключевая составляющая формата Недели Российского Интернета.На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медиа-коммуникационный форум, объединяющий блок-конференции, панели, ток-шоу и дополнительные конференционные проекты — ключевая составляющая формата Недели Российского Интернета.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДиректор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко выступает на открытии Russian Internet Week в Москве.Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко выступает на открытии Russian Internet Week. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко выступает на открытии Russian Internet Week в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДиректор по стратегическому планированию компании Tele2 Светлана Скворцова выступает на форуме "Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра?".Директор по стратегическому планированию компании Tele2 Светлана Скворцова выступает на форуме Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра? в рамках Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор по стратегическому планированию компании Tele2 Светлана Скворцова выступает на форуме "Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра?".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрограмма медиа-коммуникационного форума включает в себя более 20 блок-конференций, которые посетят порядка 5 000 профессиональных участников.Посетители на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Программа медиа-коммуникационного форума включает в себя более 20 блок-конференций, которые посетят порядка 5 000 профессиональных участников.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участницы Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году участники RIW станут первыми, кто узнает самые свежие данные исследований "Цифровая экономика" и "Мобильная экономика Рунета".На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В этом году участники RIW станут первыми, кто узнает самые свежие данные исследований "Цифровая экономика" и "Мобильная экономика Рунета".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОрганизатором Russian Internet Week является Российская ассоциация электронных коммуникаций.Посетитель на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Организатором Russian Internet Week является Российская ассоциация электронных коммуникаций.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники форума "Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра?".RIW - 2017. День первый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники форума "Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра?".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент "Медиа-коммуникационный союз" Павел Степанов выступает на форуме "Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра?".Президент Медиа-коммуникационный союз (МКС) Павел Степанов выступает на форуме Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра? в рамках Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент "Медиа-коммуникационный союз" Павел Степанов выступает на форуме "Цифровая экономика: сегодня. Пост-информационное общество: завтра или послезавтра?".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.На Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участницы Russian Internet Week в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ рамках блок-конференции форума пройдут обсуждения по темам реклама, digital marketing, производство и потребление медиаконтента, мобильные технологии, web-разработка, social media, электронная коммерция, кадры для отрасли, госрегулирование, информационная безопасность, web-аналитика, а также инвестиции и стартапы.Посетители на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В рамках блок-конференции форума пройдут обсуждения по темам реклама, digital marketing, производство и потребление медиаконтента, мобильные технологии, web-разработка, social media, электронная коммерция, кадры для отрасли, госрегулирование, информационная безопасность, web-аналитика, а также инвестиции и стартапы.
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В среду, 1 ноября, в Экспоцентре состоялось открытие 10-й юбилейной Недели российского интернета и выставки Internet EXPO-2017. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным мультимедийными партнером RIW-2017. Первый день работы интернет-форума — в фотоленте Ria.ru.

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