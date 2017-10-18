РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year

16:2718.10.2017
0690
Ночной рейдер
Полярные медведи
Древний ритуал
Созерцание
Крабовый сюрприз
Инкубационная птица
Выжившие среди пальмового масла
Встреча гигантов
Хорошая жизнь
Захват чаек
Мемориал вида
Застрявший
Ледяной монстр
Гобелен жизни
Медуза-жокей
© Фото : Marcio Cabral / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Ночной захватчик" фотографа из Бразилии Марсио Кабрал победил в категории "Животные в среде их обитания". Кадр был сделан в бразильском национальном парке Эмас.Ночной рейдер
© Фото : Marcio Cabral / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Ночной захватчик" фотографа из Бразилии Марсио Кабрал победил в категории "Животные в среде их обитания". Кадр был сделан в бразильском национальном парке Эмас.
© Фото : Eilo Elvinger / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Полярное па-де-де" фотографа из Люксембурга Эйло Элвингер победил в категории "Черное и белое". Кадр, запечатлевший самку белого медведя с детенышем, был сделан с корабля, пришвартованного в ледяных водах у острова Шпицберген.Полярные медведи
© Фото : Eilo Elvinger / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Полярное па-де-де" фотографа из Люксембурга Эйло Элвингер победил в категории "Черное и белое". Кадр, запечатлевший самку белого медведя с детенышем, был сделан с корабля, пришвартованного в ледяных водах у острова Шпицберген.
© Фото : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Древний ритуал" фотографа из США Брайана Скерри победил в категории "Поведение: амфибии и рептилии". Кадр, запечатлевший возвращение самки кожистой черепахи в океан, был сделан в Национальном резервате Санди-Пойнт на территории Американских Виргинских островов.Древний ритуал
© Фото : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Древний ритуал" фотографа из США Брайана Скерри победил в категории "Поведение: амфибии и рептилии". Кадр, запечатлевший возвращение самки кожистой черепахи в океан, был сделан в Национальном резервате Санди-Пойнт на территории Американских Виргинских островов.
© Фото : Peter Delaney / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Созерцание" фотографа из Ирландии/Южной Африки Питера Делани победил в категории "Портреты животных". Кадр, запечатлевший шимпанзе Тотти, был сделан в Национальном парке Кибале в Уганде.Созерцание
© Фото : Peter Delaney / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Созерцание" фотографа из Ирландии/Южной Африки Питера Делани победил в категории "Портреты животных". Кадр, запечатлевший шимпанзе Тотти, был сделан в Национальном парке Кибале в Уганде.
© Фото : Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Крабовый сюрприз" фотографа из Австралии Джастина Гиллигана победил в категории "Поведение: беспозвоночные". Кадр был сделан у восточного побережья Тасмании.Крабовый сюрприз
© Фото : Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Крабовый сюрприз" фотографа из Австралии Джастина Гиллигана победил в категории "Поведение: беспозвоночные". Кадр был сделан у восточного побережья Тасмании.
© Фото : Gerry Pearce / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Инкубационная птица" фотографа из Великобритании/Австралии Джерри Пирса победил в категории "Птицы". На фото - самец кус­тар­ни­ко­вого большенога - птица, которая не высиживает свои яйца, а строит для них своеобразное гнездо-инкубатор, фактически закапывая их в смесь земли и опавшей листвы.Инкубационная птица
© Фото : Gerry Pearce / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Инкубационная птица" фотографа из Великобритании/Австралии Джерри Пирса победил в категории "Птицы". На фото - самец кус­тар­ни­ко­вого большенога - птица, которая не высиживает свои яйца, а строит для них своеобразное гнездо-инкубатор, фактически закапывая их в смесь земли и опавшей листвы.
© Фото : Aaron Gekoski / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Выжившие среди пальмового масла" фотографа из Великобритании/США Аарона "Берти" Гекоски победил в категории "Фотожурналист дикой природы: один кадр". На фото - три поколения слонов, живущие в штате Сабах на острове Борнео, чей ареал обитания постоянно сокращается из-за вырубки пальмовых плантаций.Выжившие среди пальмового масла
© Фото : Aaron Gekoski / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Выжившие среди пальмового масла" фотографа из Великобритании/США Аарона "Берти" Гекоски победил в категории "Фотожурналист дикой природы: один кадр". На фото - три поколения слонов, живущие в штате Сабах на острове Борнео, чей ареал обитания постоянно сокращается из-за вырубки пальмовых плантаций.
© Фото : Tony Wu / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Встреча гигантов" фотографа из США Тони Ву победил в категории "Поведение: млекопитающие". Кадр, на котором запечатлены десятки кашалотов, был сделан у северо-восточного побережья Шри-Ланки.Встреча гигантов
© Фото : Tony Wu / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Встреча гигантов" фотографа из США Тони Ву победил в категории "Поведение: млекопитающие". Кадр, на котором запечатлены десятки кашалотов, был сделан у северо-восточного побережья Шри-Ланки.
© Фото : Daniel Nelson / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Хорошая жизнь" фотографа из Нидерландов Даниэля Нельсона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Молодой фотожурналист года". Кадр, на котором запечатлена горилла Како, был сделан в Национальном парке Одзала в Республике Конго.Хорошая жизнь
© Фото : Daniel Nelson / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Хорошая жизнь" фотографа из Нидерландов Даниэля Нельсона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Молодой фотожурналист года". Кадр, на котором запечатлена горилла Како, был сделан в Национальном парке Одзала в Республике Конго.
© Фото : Ekaterina Bee / Wildlife Photographer of the YearСнимок "В тисках у чаек" Екатерины Би из Италии стал победителем конкурса в категории "10 лет и младше". Фотографию сделала пятилетняя девочка, во время путешествия с семьей на лодке у берегов центральной Норвегии.Захват чаек
© Фото : Ekaterina Bee / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "В тисках у чаек" Екатерины Би из Италии стал победителем конкурса в категории "10 лет и младше". Фотографию сделала пятилетняя девочка, во время путешествия с семьей на лодке у берегов центральной Норвегии.
© Фото : Brent Stirton / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Мемориал виду" фотографа из ЮАР Брента Стиртона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Фотожурналист дикой природы: История". Кадр был сделан в Национальном парке Хлухлуве-Умфолози в ЮАР. Черный носорог стал жертвой нападения браконьеров.Мемориал вида
© Фото : Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Мемориал виду" фотографа из ЮАР Брента Стиртона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Фотожурналист дикой природы: История". Кадр был сделан в Национальном парке Хлухлуве-Умфолози в ЮАР. Черный носорог стал жертвой нападения браконьеров.
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Застрявшая" фотографа из США Эшли Скалли стал победителем конкурса в категории "11-14 лет". Кадр был сделан в Йеллоустонском национальном парке в долине Ламар.Застрявший
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Застрявшая" фотографа из США Эшли Скалли стал победителем конкурса в категории "11-14 лет". Кадр был сделан в Йеллоустонском национальном парке в долине Ламар.
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the YearКадр "Ледяной монстр" фотографа из Франции Лоран Баллеста стал победителем конкурса в категории "Окружающая среда". Снимок подводной части айсберга был сделан во время экспедиции в Восточной Антарктиде.Ледяной монстр
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year
Кадр "Ледяной монстр" фотографа из Франции Лоран Баллеста стал победителем конкурса в категории "Окружающая среда". Снимок подводной части айсберга был сделан во время экспедиции в Восточной Антарктиде.
© Фото : Dorin Bofan / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Гобелен жизни" фотографа из Румынии Дорин Бофан стал победителем конкурса в категории "Растения и грибы". Кадр был сделан на берегу фьорда на Лофотенских островах в Норвегии.Гобелен жизни
© Фото : Dorin Bofan / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Гобелен жизни" фотографа из Румынии Дорин Бофан стал победителем конкурса в категории "Растения и грибы". Кадр был сделан на берегу фьорда на Лофотенских островах в Норвегии.
© Фото : Anthony Berberian / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Медуза-жокей" фотографа из Франции Энтони Бербериана стал победителем конкурса в категории "Подводный мир". Кадр был сделан в открытом океане во французской Полинезии. На фото - личинка лобстера, размер которой меньше полутора сантиметров, схватившая медузу.Медуза-жокей
© Фото : Anthony Berberian / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Медуза-жокей" фотографа из Франции Энтони Бербериана стал победителем конкурса в категории "Подводный мир". Кадр был сделан в открытом океане во французской Полинезии. На фото - личинка лобстера, размер которой меньше полутора сантиметров, схватившая медузу.
Мемориал видаПобедители конкурса Wildlife Photographer of the Year16:2718.10.2017
Статуя в Летнем саду в Санкт-ПетербургеКарнавал красок: осень в регионах России13:1418.10.2017
Как сделать осенний венок из сухоцветов и листьев: мастер-классКак сделать осенний венок из сухоцветов и листьев: мастер-класс11:2318.10.2017
Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в ЖуковскийПервый дальний перелет лайнера МС-2116:2417.10.2017
Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017"Достали до самой печенки": массовая акция протеста в Киеве15:4517.10.2017
Модели во время показа коллекции дизайнера Фахада Хусейн на Неделе свадебной моды ПакистанеПакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре14:4217.10.2017
Торт, который построил архитектор: найди совпадения с реальными зданиямиТорт, который построил архитектор: найди совпадения с реальными зданиями13:5617.10.2017
Посетители на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в БахрейнеОружейная выставка BIDEC-2017 в Бахрейне11:5417.10.2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в ПанамеПляжные коллекции на Panama Fashion Week15:0216.10.2017
Больше гламура: как выглядит современный гламур в интерьереБольше гламура: как выглядит современный шик в интерьере13:5716.10.2017
Все фотоленты

Международное жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории Лондона, назвало победителей этого года. Специалисты оценивали снимки с точки зрения их художественной композиции, технической реализации съемки и правдивости в интерпретации мира природы. Лучшие работы фотографов, снимающих дикую природу, — в подборке Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена