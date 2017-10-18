Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year

© Фото : Gerry Pearce / Wildlife Photographer of the Year

Снимок "Инкубационная птица" фотографа из Великобритании/Австралии Джерри Пирса победил в категории "Птицы". На фото - самец кус­тар­ни­ко­вого большенога - птица, которая не высиживает свои яйца, а строит для них своеобразное гнездо-инкубатор, фактически закапывая их в смесь земли и опавшей листвы.