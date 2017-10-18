Международное жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории Лондона, назвало победителей этого года. Специалисты оценивали снимки с точки зрения их художественной композиции, технической реализации съемки и правдивости в интерпретации мира природы. Лучшие работы фотографов, снимающих дикую природу, — в подборке Ria.ru.
Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year
16:2718.10.2017
06900
© Фото : Marcio Cabral / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Ночной захватчик" фотографа из Бразилии Марсио Кабрал победил в категории "Животные в среде их обитания". Кадр был сделан в бразильском национальном парке Эмас.
© Фото : Marcio Cabral / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Ночной захватчик" фотографа из Бразилии Марсио Кабрал победил в категории "Животные в среде их обитания". Кадр был сделан в бразильском национальном парке Эмас.
© Фото : Eilo Elvinger / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Полярное па-де-де" фотографа из Люксембурга Эйло Элвингер победил в категории "Черное и белое". Кадр, запечатлевший самку белого медведя с детенышем, был сделан с корабля, пришвартованного в ледяных водах у острова Шпицберген.
© Фото : Eilo Elvinger / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Полярное па-де-де" фотографа из Люксембурга Эйло Элвингер победил в категории "Черное и белое". Кадр, запечатлевший самку белого медведя с детенышем, был сделан с корабля, пришвартованного в ледяных водах у острова Шпицберген.
© Фото : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Древний ритуал" фотографа из США Брайана Скерри победил в категории "Поведение: амфибии и рептилии". Кадр, запечатлевший возвращение самки кожистой черепахи в океан, был сделан в Национальном резервате Санди-Пойнт на территории Американских Виргинских островов.
© Фото : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Древний ритуал" фотографа из США Брайана Скерри победил в категории "Поведение: амфибии и рептилии". Кадр, запечатлевший возвращение самки кожистой черепахи в океан, был сделан в Национальном резервате Санди-Пойнт на территории Американских Виргинских островов.
© Фото : Peter Delaney / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Созерцание" фотографа из Ирландии/Южной Африки Питера Делани победил в категории "Портреты животных". Кадр, запечатлевший шимпанзе Тотти, был сделан в Национальном парке Кибале в Уганде.
© Фото : Peter Delaney / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Созерцание" фотографа из Ирландии/Южной Африки Питера Делани победил в категории "Портреты животных". Кадр, запечатлевший шимпанзе Тотти, был сделан в Национальном парке Кибале в Уганде.
© Фото : Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Крабовый сюрприз" фотографа из Австралии Джастина Гиллигана победил в категории "Поведение: беспозвоночные". Кадр был сделан у восточного побережья Тасмании.
© Фото : Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Крабовый сюрприз" фотографа из Австралии Джастина Гиллигана победил в категории "Поведение: беспозвоночные". Кадр был сделан у восточного побережья Тасмании.
© Фото : Gerry Pearce / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Инкубационная птица" фотографа из Великобритании/Австралии Джерри Пирса победил в категории "Птицы". На фото - самец кустарникового большенога - птица, которая не высиживает свои яйца, а строит для них своеобразное гнездо-инкубатор, фактически закапывая их в смесь земли и опавшей листвы.
© Фото : Gerry Pearce / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Инкубационная птица" фотографа из Великобритании/Австралии Джерри Пирса победил в категории "Птицы". На фото - самец кустарникового большенога - птица, которая не высиживает свои яйца, а строит для них своеобразное гнездо-инкубатор, фактически закапывая их в смесь земли и опавшей листвы.
© Фото : Aaron Gekoski / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Выжившие среди пальмового масла" фотографа из Великобритании/США Аарона "Берти" Гекоски победил в категории "Фотожурналист дикой природы: один кадр". На фото - три поколения слонов, живущие в штате Сабах на острове Борнео, чей ареал обитания постоянно сокращается из-за вырубки пальмовых плантаций.
© Фото : Aaron Gekoski / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Выжившие среди пальмового масла" фотографа из Великобритании/США Аарона "Берти" Гекоски победил в категории "Фотожурналист дикой природы: один кадр". На фото - три поколения слонов, живущие в штате Сабах на острове Борнео, чей ареал обитания постоянно сокращается из-за вырубки пальмовых плантаций.
© Фото : Tony Wu / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Встреча гигантов" фотографа из США Тони Ву победил в категории "Поведение: млекопитающие". Кадр, на котором запечатлены десятки кашалотов, был сделан у северо-восточного побережья Шри-Ланки.
© Фото : Tony Wu / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Встреча гигантов" фотографа из США Тони Ву победил в категории "Поведение: млекопитающие". Кадр, на котором запечатлены десятки кашалотов, был сделан у северо-восточного побережья Шри-Ланки.
© Фото : Daniel Nelson / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Хорошая жизнь" фотографа из Нидерландов Даниэля Нельсона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Молодой фотожурналист года". Кадр, на котором запечатлена горилла Како, был сделан в Национальном парке Одзала в Республике Конго.
© Фото : Daniel Nelson / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Хорошая жизнь" фотографа из Нидерландов Даниэля Нельсона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Молодой фотожурналист года". Кадр, на котором запечатлена горилла Како, был сделан в Национальном парке Одзала в Республике Конго.
© Фото : Ekaterina Bee / Wildlife Photographer of the YearСнимок "В тисках у чаек" Екатерины Би из Италии стал победителем конкурса в категории "10 лет и младше". Фотографию сделала пятилетняя девочка, во время путешествия с семьей на лодке у берегов центральной Норвегии.
© Фото : Ekaterina Bee / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "В тисках у чаек" Екатерины Би из Италии стал победителем конкурса в категории "10 лет и младше". Фотографию сделала пятилетняя девочка, во время путешествия с семьей на лодке у берегов центральной Норвегии.
© Фото : Brent Stirton / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Мемориал виду" фотографа из ЮАР Брента Стиртона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Фотожурналист дикой природы: История". Кадр был сделан в Национальном парке Хлухлуве-Умфолози в ЮАР. Черный носорог стал жертвой нападения браконьеров.
© Фото : Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Мемориал виду" фотографа из ЮАР Брента Стиртона стал обладателем гран-при конкурса, а также победителем в категории "Фотожурналист дикой природы: История". Кадр был сделан в Национальном парке Хлухлуве-Умфолози в ЮАР. Черный носорог стал жертвой нападения браконьеров.
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Застрявшая" фотографа из США Эшли Скалли стал победителем конкурса в категории "11-14 лет". Кадр был сделан в Йеллоустонском национальном парке в долине Ламар.
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Застрявшая" фотографа из США Эшли Скалли стал победителем конкурса в категории "11-14 лет". Кадр был сделан в Йеллоустонском национальном парке в долине Ламар.
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the YearКадр "Ледяной монстр" фотографа из Франции Лоран Баллеста стал победителем конкурса в категории "Окружающая среда". Снимок подводной части айсберга был сделан во время экспедиции в Восточной Антарктиде.
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year
Кадр "Ледяной монстр" фотографа из Франции Лоран Баллеста стал победителем конкурса в категории "Окружающая среда". Снимок подводной части айсберга был сделан во время экспедиции в Восточной Антарктиде.
© Фото : Dorin Bofan / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Гобелен жизни" фотографа из Румынии Дорин Бофан стал победителем конкурса в категории "Растения и грибы". Кадр был сделан на берегу фьорда на Лофотенских островах в Норвегии.
© Фото : Dorin Bofan / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Гобелен жизни" фотографа из Румынии Дорин Бофан стал победителем конкурса в категории "Растения и грибы". Кадр был сделан на берегу фьорда на Лофотенских островах в Норвегии.
© Фото : Anthony Berberian / Wildlife Photographer of the YearСнимок "Медуза-жокей" фотографа из Франции Энтони Бербериана стал победителем конкурса в категории "Подводный мир". Кадр был сделан в открытом океане во французской Полинезии. На фото - личинка лобстера, размер которой меньше полутора сантиметров, схватившая медузу.
© Фото : Anthony Berberian / Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Медуза-жокей" фотографа из Франции Энтони Бербериана стал победителем конкурса в категории "Подводный мир". Кадр был сделан в открытом океане во французской Полинезии. На фото - личинка лобстера, размер которой меньше полутора сантиметров, схватившая медузу.
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