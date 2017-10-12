В России 12 октября начали поступать в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Презентация новых купюр — в фотоленте Ria.ru.
Презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
11:4112.10.2017
(обновлено: 11:42 12.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победители конкурса - символы Севастополя и Дальнего Востока - определились всероссийским голосованием.
Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победители конкурса - символы Севастополя и Дальнего Востока - определились всероссийским голосованием.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.
В четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВвод новых купюр в стране будет проходит поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах - Дальний Восток и Крым, а также Москва.
Ввод новых купюр в стране будет проходит поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах - Дальний Восток и Крым, а также Москва.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМассовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.
Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля снижения риска появления поддельных банкнот, Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
Для снижения риска появления поддельных банкнот, Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.
На данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.
По словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ то же время, появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.
В то же время, появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВпервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года
Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года
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