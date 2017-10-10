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Победители конкурса микрофотографии Nikon Small World

12:5510.10.2017
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Клетки кожи человека. Флуоресцентные пятна - кератин
Растение крестовник обыкновенный. 2-кратное увеличение
Колония зеленых морских водорослей
Голова ленточного червя. 200-кратное увеличение
Плесень на томате, увеличенная в 3.9 раз
Снимок луковиц лилии
Эмбрион одного из видов птиц
Строение спирального органа улитки. 100-кратное увеличение
Выращивание хрящевой ткани в лаборатории с использованием костных стволовых клеток
Процесс спаривания жуков-долгоносиков
Структура внутреннего пера
Глаза паучка. 6-кратное увеличение
Ранее развитие штокрозы. 5-кратное увеличение
Глаз мухи. 20-кратное увеличение
Минералы какоксенит и нсутит. 5-кратное увеличение
Клетка мыши L929. 780-ти кратное увеличение
Тропический долгоносик. 10-ти кратное увеличение
Сечение сосновой иглы. 10-ти кратное увеличение
Группа коловраток, увеличенная в 20 раз
© Фото : Dr. Bram van den Broek, Andriy Volkov, Dr. Kees Jalink, Dr. Reinhard Windoffer & Dr. Nicole Schwarz/ Nikon Small World 2017Победителем конкурса Nikon Small World в этом году стал снимок клеток кожи человека, которые выделяют чрезмерное количество кератина (флуоресцентные пятна на снимке). Фото было сделано во время исследований, проводимых по руководством доктора Брам ван ден Брука из Нидерландского института рака (NKI). Объектив с увеличением 40х.Клетки кожи человека. Флуоресцентные пятна - кератин
© Фото : Dr. Bram van den Broek, Andriy Volkov, Dr. Kees Jalink, Dr. Reinhard Windoffer & Dr. Nicole Schwarz/ Nikon Small World 2017
Победителем конкурса Nikon Small World в этом году стал снимок клеток кожи человека, которые выделяют чрезмерное количество кератина (флуоресцентные пятна на снимке). Фото было сделано во время исследований, проводимых по руководством доктора Брам ван ден Брука из Нидерландского института рака (NKI). Объектив с увеличением 40х.
© Фото : Dr. Havi Sarfaty, Yahud-Monoson/ Nikon Small World 2017Второе место конкурса было присуждено снимку доктора Хави Сарфати из Офтальмологической клиники Яхуд-Моносона, Израиль. Фото семян крестовника обыкновенного было сделано с помощью двукратного увеличения.Растение крестовник обыкновенный. 2-кратное увеличение
© Фото : Dr. Havi Sarfaty, Yahud-Monoson/ Nikon Small World 2017
Второе место конкурса было присуждено снимку доктора Хави Сарфати из Офтальмологической клиники Яхуд-Моносона, Израиль. Фото семян крестовника обыкновенного было сделано с помощью двукратного увеличения.
© Фото : Jean-Marc Babalian/ Nikon Small World 2017Третье место конкурса - снимок Жана-Марка Бабальяна из Нанта, Франция. На фото: морские водоросли, которые выпускают свои дочерние колонии. Объектив с увеличением 100х.Колония зеленых морских водорослей
© Фото : Jean-Marc Babalian/ Nikon Small World 2017
Третье место конкурса - снимок Жана-Марка Бабальяна из Нанта, Франция. На фото: морские водоросли, которые выпускают свои дочерние колонии. Объектив с увеличением 100х.
© Фото : Teresa Zgoda/ Nikon Small World 2017Четвертое место конкурса досталось снимку Терезы Згоды из Рочестерского технологического института, США. На фото - голова ленточного червя, снятая с помощью 200-кратного увеличения.Голова ленточного червя. 200-кратное увеличение
© Фото : Teresa Zgoda/ Nikon Small World 2017
Четвертое место конкурса досталось снимку Терезы Згоды из Рочестерского технологического института, США. На фото - голова ленточного червя, снятая с помощью 200-кратного увеличения.
© Фото : Dean Lerman/ Nikon Small World 2017Пятое место конкурса у снимка Дина Лермана из Нетании, Израиль. На фото - грибок, выросший на помидоре. Объектив - 3.9х.Плесень на томате, увеличенная в 3.9 раз
© Фото : Dean Lerman/ Nikon Small World 2017
Пятое место конкурса у снимка Дина Лермана из Нетании, Израиль. На фото - грибок, выросший на помидоре. Объектив - 3.9х.
© Фото : Dr. David A. Johnston/ Nikon Small World 2017Шестое место конкурса досталось доктору Дэвиду А. Джонсону из Университетской больницы Саутгемптона, Великобритания. На фото - цветочная пыльца, снятая объективом с 63-кратным увеличением.Снимок луковиц лилии
© Фото : Dr. David A. Johnston/ Nikon Small World 2017
Шестое место конкурса досталось доктору Дэвиду А. Джонсону из Университетской больницы Саутгемптона, Великобритания. На фото - цветочная пыльца, снятая объективом с 63-кратным увеличением.
© Фото : Dr. Ryo Egawa/ Nikon Small World 2017На седьмой позиции списка жюри оказался снимок доктора Рё Эгавы из Нагойского университета, Япония. На фото - индивидуально маркированные длинные цилиндрические отростки нервной клетки ресничного узла в толще жировой клетчатки глазницы. Снимок сделан с помощью объектива с увеличением 30х.Эмбрион одного из видов птиц
© Фото : Dr. Ryo Egawa/ Nikon Small World 2017
На седьмой позиции списка жюри оказался снимок доктора Рё Эгавы из Нагойского университета, Япония. На фото - индивидуально маркированные длинные цилиндрические отростки нервной клетки ресничного узла в толще жировой клетчатки глазницы. Снимок сделан с помощью объектива с увеличением 30х.
© Фото : Dr. Michael Perny/ Nikon Small World 2017Восьмое место конкурса у снимка доктора Майкла Перни из бернского Института инфекционных заболеваний, Швейцария. На фото - ушная раковина новорожденной крысы. Зеленым помечены волосяные клетки, а красным - слуховые нейроны. Снимок сделан с помощью объектива с увеличением 100х.Строение спирального органа улитки. 100-кратное увеличение
© Фото : Dr. Michael Perny/ Nikon Small World 2017
Восьмое место конкурса у снимка доктора Майкла Перни из бернского Института инфекционных заболеваний, Швейцария. На фото - ушная раковина новорожденной крысы. Зеленым помечены волосяные клетки, а красным - слуховые нейроны. Снимок сделан с помощью объектива с увеличением 100х.
© Фото : Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard Oreffo & Dr. Rahul Tare/ Nikon Small World 2017Девятое место конкурса - снимок ученых из Института науки о жизни Саутгемптонского университета, Великобритания. На фото - лабораторное выращивание хрящевой ткани с использованием костных стволовых клеток. Зеленым помечены коллагеновые волокна, а красным - жировые отложения). Снимок коллагена сделан с 20-кратным увеличением, а жировых элементов - с 40-кратным.Выращивание хрящевой ткани в лаборатории с использованием костных стволовых клеток
© Фото : Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard Oreffo & Dr. Rahul Tare/ Nikon Small World 2017
Девятое место конкурса - снимок ученых из Института науки о жизни Саутгемптонского университета, Великобритания. На фото - лабораторное выращивание хрящевой ткани с использованием костных стволовых клеток. Зеленым помечены коллагеновые волокна, а красным - жировые отложения). Снимок коллагена сделан с 20-кратным увеличением, а жировых элементов - с 40-кратным.
© Фото : Dr. Csaba Pintér/ Nikon Small World 2017Десятое место конкурса досталось снимку доктора Чаба Пинтера с кафедры защиты растений Паннонского университета, Венгрия. На фото - жуки-долгоносики, снятые с 80-кратным увеличением.Процесс спаривания жуков-долгоносиков
© Фото : Dr. Csaba Pintér/ Nikon Small World 2017
Десятое место конкурса досталось снимку доктора Чаба Пинтера с кафедры защиты растений Паннонского университета, Венгрия. На фото - жуки-долгоносики, снятые с 80-кратным увеличением.
© Фото : Marek Miś/ Nikon Small World 2017Снимок Марека Миша из города увалки, Польша. На фото - структура внутреннего пера большой синицы, снятая с 25-кратным увеличением.Структура внутреннего пера
© Фото : Marek Miś/ Nikon Small World 2017
Снимок Марека Миша из города увалки, Польша. На фото - структура внутреннего пера большой синицы, снятая с 25-кратным увеличением.
© Фото : Emre Can Alagöz/ Nikon Small World 2017Фотография Эмре Кан Алагеза из Университета Мармара в Стамбуле была удостоена поощрительной премии конкурса. Прыгающий паук снят с шестикратным увеличением.Глаза паучка. 6-кратное увеличение
© Фото : Emre Can Alagöz/ Nikon Small World 2017
Фотография Эмре Кан Алагеза из Университета Мармара в Стамбуле была удостоена поощрительной премии конкурса. Прыгающий паук снят с шестикратным увеличением.
© Фото : Masoumeh Sahar Khodaverdi/ Nikon Small World 2017Фотография Масумеха Сахара Ходаверди с кафедры биологии растений Тебризского университета, США. Снимок представляет собой совмещение изображений различных стадий развития цветка Штокрозы розовой. Пятикратное увеличение.Ранее развитие штокрозы. 5-кратное увеличение
© Фото : Masoumeh Sahar Khodaverdi/ Nikon Small World 2017
Фотография Масумеха Сахара Ходаверди с кафедры биологии растений Тебризского университета, США. Снимок представляет собой совмещение изображений различных стадий развития цветка Штокрозы розовой. Пятикратное увеличение.
© Фото : Yousef Al Habshi/ Nikon Small World 2017Снимок Юсефа Аль Хабши из Абу-Даби. На фото - часть одного из разделов глаза мухи, снятая с 20-кратным увеличением.Глаз мухи. 20-кратное увеличение
© Фото : Yousef Al Habshi/ Nikon Small World 2017
Снимок Юсефа Аль Хабши из Абу-Даби. На фото - часть одного из разделов глаза мухи, снятая с 20-кратным увеличением.
© Фото : Emilio Carabajal Márquez/ Nikon Small World 2017Снимок Эмилио Карбахаля Маркеса из Мадрида, Испания. Фото представляет собой совмещение изображений минералов нсутита и какоксенита. Объектив с увеличением 5х.Минералы какоксенит и нсутит. 5-кратное увеличение
© Фото : Emilio Carabajal Márquez/ Nikon Small World 2017
Снимок Эмилио Карбахаля Маркеса из Мадрида, Испания. Фото представляет собой совмещение изображений минералов нсутита и какоксенита. Объектив с увеличением 5х.
© Фото : Dr. Liang Ma & Dr. Li Yu/ Nikon Small World 2017Снимок докторов Лян Ма и Ли Юй из факультета наук о жизни Университета Цинхуа, Китай. На фото - клетки соединительной ткани организма мыши, синтезирующие внеклеточный матрикс, снятые с 780-кратным увеличением.Клетка мыши L929. 780-ти кратное увеличение
© Фото : Dr. Liang Ma & Dr. Li Yu/ Nikon Small World 2017
Снимок докторов Лян Ма и Ли Юй из факультета наук о жизни Университета Цинхуа, Китай. На фото - клетки соединительной ткани организма мыши, синтезирующие внеклеточный матрикс, снятые с 780-кратным увеличением.
© Фото : Dr. Marcel Clemens/ Nikon Small World 2017Снимок доктора Марселя Клеменса из Астрономической обсерватории Падуи, Италия. На фото - тропический долгоносик, снятый с 10-кратным увеличением.Тропический долгоносик. 10-ти кратное увеличение
© Фото : Dr. Marcel Clemens/ Nikon Small World 2017
Снимок доктора Марселя Клеменса из Астрономической обсерватории Падуи, Италия. На фото - тропический долгоносик, снятый с 10-кратным увеличением.
© Фото : Alexander Klepnev/ Nikon Small World 2017Снимок Александра Клепнева из ОАО "Радиофизика", Россия. На фото - поперечный срез сосновой иглы, снятый с 10-кратным увеличением.Сечение сосновой иглы. 10-ти кратное увеличение
© Фото : Alexander Klepnev/ Nikon Small World 2017
Снимок Александра Клепнева из ОАО "Радиофизика", Россия. На фото - поперечный срез сосновой иглы, снятый с 10-кратным увеличением.
© Фото : Frank Fox/ Nikon Small World 2017Снимок Фрэнка Фокса из города Конц, Германия. На фото - микроорганизмы коловратки, передвигающиеся в воде с помощью вращения ресничек. Снято с 20-кратным увеличением.Группа коловраток, увеличенная в 20 раз
© Фото : Frank Fox/ Nikon Small World 2017
Снимок Фрэнка Фокса из города Конц, Германия. На фото - микроорганизмы коловратки, передвигающиеся в воде с помощью вращения ресничек. Снято с 20-кратным увеличением.
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Жюри международного конкурса Nikon Small World 2017 выбрало лучшие микрофотографии года. Красота и сложность жизни сквозь призму микроскопа — в фотоленте Ria.ru.

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