Победители конкурса микрофотографии Nikon Small World

© Фото : Dr. Bram van den Broek, Andriy Volkov, Dr. Kees Jalink, Dr. Reinhard Windoffer & Dr. Nicole Schwarz/ Nikon Small World 2017

Победителем конкурса Nikon Small World в этом году стал снимок клеток кожи человека, которые выделяют чрезмерное количество кератина (флуоресцентные пятна на снимке). Фото было сделано во время исследований, проводимых по руководством доктора Брам ван ден Брука из Нидерландского института рака (NKI). Объектив с увеличением 40х.