Лучшие фото недели: спасение стола, горы чили и столкновения в Иерусалиме
11:5022.09.2017
(обновлено: 11:51 22.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодели перед началом показа одежды на международном фестивале "Этно Арт Фест 2017" в Москве.
Модели перед началом показа одежды на международном фестивале "Этно Арт Фест 2017" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на основном этапе стратегических учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
Президент России Владимир Путин на основном этапе стратегических учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
© REUTERS / Ricardo RojasМужчина пытается спасти стол, принадлежащий его ресторану, до того, как ураган Мария обрушится на Пунта-Кану, Доминиканская республика.
Мужчина пытается спасти стол, принадлежащий его ресторану, до того, как ураган Мария обрушится на Пунта-Кану, Доминиканская республика.
© РИА Новости / Марина КалахорраПерейти в фотобанкСторонники независимости Каталонии призывают своих сторонников выйти на улицы Барселоны и других городов в знак протеста против действий испанских властей.
Сторонники независимости Каталонии призывают своих сторонников выйти на улицы Барселоны и других городов в знак протеста против действий испанских властей.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДесантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГостьи на открытии парка цветов у высотного комплекса "Грозный сити".
Гостьи на открытии парка цветов у высотного комплекса "Грозный сити".
© AFP 2017 / Mohammed Abed Двенадцатилетний палестинский мальчик Юсеф Аль-Бахтини демонстрирует акробатические навыки, чтобы побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Двенадцатилетний палестинский мальчик Юсеф Аль-Бахтини демонстрирует акробатические навыки, чтобы побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
© AFP 2017 / Lakruwan WanniarachchiПассажиры поезда, следующего в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.
Пассажиры поезда, следующего в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainДевочка из народности рохинджа собирает дождевую воду в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар, Бангладеш.
Девочка из народности рохинджа собирает дождевую воду в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар, Бангладеш.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriРемесленники несут женскую скульптуру из стекловолокна, созданную для индуистского фестиваля Дурга-пуджа в Калькутте.
Ремесленники несут женскую скульптуру из стекловолокна, созданную для индуистского фестиваля Дурга-пуджа в Калькутте.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока.
Международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока.
© AFP 2017 / Luis RobayoМодель во время показа новой коллекции испанского бренда Victorio & Lucchino на Неделе моды Cali Exposhow в Колумбии.
Модель во время показа новой коллекции испанского бренда Victorio & Lucchino на Неделе моды Cali Exposhow в Колумбии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТанки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора.
Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора.
© REUTERS / StringerМужчина раскидывает красный перец чили для просушки в деревне Чжанье, китайская провинция Ганьсу.
Мужчина раскидывает красный перец чили для просушки в деревне Чжанье, китайская провинция Ганьсу.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож во время посещения московского офиса ИТ-компании.
Президент России Владимир Путин и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож во время посещения московского офиса ИТ-компании.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloВыступление ведущего Стивена Кольбера на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017" в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Выступление ведущего Стивена Кольбера на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017" в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Ronen ZvulunСтолкновения в Иерусалиме между полицией и ультраортодоксальными евреями на акции протеста против задержания одного из членов общины.
Столкновения в Иерусалиме между полицией и ультраортодоксальными евреями на акции протеста против задержания одного из членов общины.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКошка Лиана, пострадавшая во время пожара в одном из подсобных помещений Эрмитажа.
Кошка Лиана, пострадавшая во время пожара в одном из подсобных помещений Эрмитажа.
© AFP 2017 / Aleksandr GimanovЖители Одессы устроили акцию протеста, на которой потребовали отставки мэра города после гибели девочек во время пожара в детском лагере.
Жители Одессы устроили акцию протеста, на которой потребовали отставки мэра города после гибели девочек во время пожара в детском лагере.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПромо-модели у автомобиля на стенде Mazda на "Vladivostok International Autosalon".
Промо-модели у автомобиля на стенде Mazda на "Vladivostok International Autosalon".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы осеннего велопарада на Москворецкой набережной в российской столице.
Участницы осеннего велопарада на Москворецкой набережной в российской столице.
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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