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Лучшие фото недели: спасение стола, горы чили и столкновения в Иерусалиме

11:5022.09.2017
(обновлено: 11:51 22.09.2017)
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Модели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля Этно Арт Фест 2017 в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
Лидер КНДР Ким Чен Ун наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017
Гостья фестиваля пьет пиво на открытии Октоберфест в Мюнхене
Мужчина пытается спасти стол, принадлежащий его ресторану до прибытия урагана Мария в Пунта-Кана, Доминиканская Республика. 20 сентября 2017 года
Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
Модели во время шоу бренда Tata Naka на Неделе моды в Лондоне. 19 сентября 2017
Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае
Гости в национальных костюмах во время открытия парка цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном, приуроченного ко дню чеченской женщины
Палестинский мальчик Yousef Al-Bahtini демонстрирует акробатические навыки, чтобы побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Пассажиры поезда в Коломбо
Модель во время показа коллекции дизайнера Андрес Сарда на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже, Франция. 21 сентября 2017
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
Девочка из народности рохинджа собирает дождевую воду во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш
Ремесленники несут женскую скульптуру во время подготовки к индуистскому фестивалю Дурга-пуджа в Калькутте
Гонщики принимают участие в международных соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока
Модель во время показа коллекции Victorio & Lucchino на Неделе моды Cali Exposhow в Колумбии
Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
Мужчина раскидывает красный перец чили для просушки в Чжанъе, Китай
генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож и Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
Столкновения между полицией и ультраортодоксальными евреями в Иерусалиме, Израиль. 17 сентября 2017
Косплееры на выставке Tokyo Game Show 2017 в Тибе, Япония
Эрмитажный кот в переноске в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек в добрые руки
Протесты в Одессе с требованием отставки мэра города после гибели детей во время пожара в детском лагере
Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon
Протестующие сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте в Маниле
Участницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодели перед началом показа одежды на международном фестивале "Этно Арт Фест 2017" в Москве.Модели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля Этно Арт Фест 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Модели перед началом показа одежды на международном фестивале "Этно Арт Фест 2017" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на основном этапе стратегических учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский".Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на основном этапе стратегических учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12.Лидер КНДР Ким Чен Ун наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12.
© REUTERS / Michaela RehleПосетители на открытии фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.Гостья фестиваля пьет пиво на открытии Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Посетители на открытии фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© REUTERS / Ricardo RojasМужчина пытается спасти стол, принадлежащий его ресторану, до того, как ураган Мария обрушится на Пунта-Кану, Доминиканская республика.Мужчина пытается спасти стол, принадлежащий его ресторану до прибытия урагана Мария в Пунта-Кана, Доминиканская Республика. 20 сентября 2017 года
© REUTERS / Ricardo Rojas
Мужчина пытается спасти стол, принадлежащий его ресторану, до того, как ураган Мария обрушится на Пунта-Кану, Доминиканская республика.
© РИА Новости / Марина КалахорраПерейти в фотобанкСторонники независимости Каталонии призывают своих сторонников выйти на улицы Барселоны и других городов в знак протеста против действий испанских властей.Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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Сторонники независимости Каталонии призывают своих сторонников выйти на улицы Барселоны и других городов в знак протеста против действий испанских властей.
© REUTERS / Mary TurnerМодели во время шоу бренда Tata Naka на Неделе моды в Лондоне.Модели во время шоу бренда Tata Naka на Неделе моды в Лондоне. 19 сентября 2017
© REUTERS / Mary Turner
Модели во время шоу бренда Tata Naka на Неделе моды в Лондоне.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДесантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае.Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017" на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГостьи на открытии парка цветов у высотного комплекса "Грозный сити".Гости в национальных костюмах во время открытия парка цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном, приуроченного ко дню чеченской женщины
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Гостьи на открытии парка цветов у высотного комплекса "Грозный сити".
© AFP 2017 / Mohammed Abed Двенадцатилетний палестинский мальчик Юсеф Аль-Бахтини демонстрирует акробатические навыки, чтобы побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.Палестинский мальчик Yousef Al-Bahtini демонстрирует акробатические навыки, чтобы побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса
© AFP 2017 / Mohammed Abed 
Двенадцатилетний палестинский мальчик Юсеф Аль-Бахтини демонстрирует акробатические навыки, чтобы побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
© AFP 2017 / Lakruwan WanniarachchiПассажиры поезда, следующего в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.Пассажиры поезда в Коломбо
© AFP 2017 / Lakruwan Wanniarachchi
Пассажиры поезда, следующего в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Показ коллекции дизайнера Андреса Сарды на Неделе моды в Мадриде.Модель во время показа коллекции дизайнера Андрес Сарда на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 
Показ коллекции дизайнера Андреса Сарды на Неделе моды в Мадриде.
© РИА Новости / Виктория Иванова Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже.Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже, Франция. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainДевочка из народности рохинджа собирает дождевую воду в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар, Бангладеш.Девочка из народности рохинджа собирает дождевую воду во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Девочка из народности рохинджа собирает дождевую воду в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар, Бангладеш.
© REUTERS / Rupak De ChowdhuriРемесленники несут женскую скульптуру из стекловолокна, созданную для индуистского фестиваля Дурга-пуджа в Калькутте.Ремесленники несут женскую скульптуру во время подготовки к индуистскому фестивалю Дурга-пуджа в Калькутте
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
Ремесленники несут женскую скульптуру из стекловолокна, созданную для индуистского фестиваля Дурга-пуджа в Калькутте.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока.Гонщики принимают участие в международных соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока.
© AFP 2017 / Luis RobayoМодель во время показа новой коллекции испанского бренда Victorio & Lucchino на Неделе моды Cali Exposhow в Колумбии.Модель во время показа коллекции Victorio & Lucchino на Неделе моды Cali Exposhow в Колумбии
© AFP 2017 / Luis Robayo
Модель во время показа новой коллекции испанского бренда Victorio & Lucchino на Неделе моды Cali Exposhow в Колумбии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТанки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора.Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора.
© REUTERS / StringerМужчина раскидывает красный перец чили для просушки в деревне Чжанье, китайская провинция Ганьсу.Мужчина раскидывает красный перец чили для просушки в Чжанъе, Китай
© REUTERS / Stringer
Мужчина раскидывает красный перец чили для просушки в деревне Чжанье, китайская провинция Ганьсу.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож во время посещения московского офиса ИТ-компании.генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож и Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож во время посещения московского офиса ИТ-компании.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloВыступление ведущего Стивена Кольбера на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017" в Лос-Анджелесе.Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Выступление ведущего Стивена Кольбера на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017" в Лос-Анджелесе.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкНа одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре.На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре.
© REUTERS / Ronen ZvulunСтолкновения в Иерусалиме между полицией и ультраортодоксальными евреями на акции протеста против задержания одного из членов общины.Столкновения между полицией и ультраортодоксальными евреями в Иерусалиме, Израиль. 17 сентября 2017
© REUTERS / Ronen Zvulun
Столкновения в Иерусалиме между полицией и ультраортодоксальными евреями на акции протеста против задержания одного из членов общины.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКосплееры на выставке видеоигр Tokyo Game Show 2017 в Тибе, Япония.Косплееры на выставке Tokyo Game Show 2017 в Тибе, Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Косплееры на выставке видеоигр Tokyo Game Show 2017 в Тибе, Япония.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКошка Лиана, пострадавшая во время пожара в одном из подсобных помещений Эрмитажа.Эрмитажный кот в переноске в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Кошка Лиана, пострадавшая во время пожара в одном из подсобных помещений Эрмитажа.
© AFP 2017 / Aleksandr GimanovЖители Одессы устроили акцию протеста, на которой потребовали отставки мэра города после гибели девочек во время пожара в детском лагере.Протесты в Одессе с требованием отставки мэра города после гибели детей во время пожара в детском лагере
© AFP 2017 / Aleksandr Gimanov
Жители Одессы устроили акцию протеста, на которой потребовали отставки мэра города после гибели девочек во время пожара в детском лагере.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПромо-модели у автомобиля на стенде Mazda на "Vladivostok International Autosalon".Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Промо-модели у автомобиля на стенде Mazda на "Vladivostok International Autosalon".
© REUTERS / Romeo RanocoПротестующие сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте в Маниле.Протестующие сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте в Маниле
© REUTERS / Romeo Ranoco
Протестующие сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте в Маниле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы осеннего велопарада на Москворецкой набережной в российской столице.Участницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участницы осеннего велопарада на Москворецкой набережной в российской столице.
Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International AutosalonЛучшие фото недели: спасение стола, горы чили и столкновения в Иерусалиме11:5022.09.2017
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