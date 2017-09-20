Землетрясение, произошедшее накануне вечером в Мексике, стало причиной многочисленных разрушений в столице и других регионах страны. Под завалами погибли порядка двухсот человек. Последствия подземных толчков и работы на месте разбора завалов — в фотоленте Ria.ru.
Последствия разрушительного землетрясения в Мексике
14:1420.09.2017
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© AFP 2017 / Alfredo EstrellaЗемлетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-востоке Мексики. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-востоке Мексики. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtЭпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtМощное землетрясение в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,0.
Мощное землетрясение в Мексике повлекло за собой одиннадцать афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,0.
© REUTERS / Carlos JassПодземные точки привели к масштабным разрушениям во многих городах страны, в том числе и в столице, где МВД ввело чрезвычайное положение после землетрясения.
Подземные точки привели к масштабным разрушениям во многих городах страны, в том числе и в столице, где МВД ввело чрезвычайное положение после землетрясения.
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaПо данным главы национальной аварийно-спасательной службы Мексики, в результате землетрясения погибли 216 человек: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке.
По данным главы национальной аварийно-спасательной службы Мексики, в результате землетрясения погибли 216 человек: 86 в Мехико, 71 в Морелосе, 43 в Пуэбле, 12 в штате Мехико, трое в Герреро и один в Оахаке.
© REUTERS / Rafael Arias/ Social MediaМинистр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что не менее 30 человек, в том числе дети, погибли при обрушении школы в Мехико.
Министр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что не менее 30 человек, в том числе дети, погибли при обрушении школы в Мехико.
© AP Photo / Marco UgarteПо меньшей мере 100 человек после землетрясения оказались заблокированы под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице.
© AP Photo / Marco Ugarte
По меньшей мере 100 человек после землетрясения оказались заблокированы под обломками семиэтажной швейной фабрики в мексиканской столице.
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaПо всему Мехико сейчас идут разборы завалов. Для этого в город введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Marina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.
По всему Мехико сейчас идут разборы завалов. Для этого в город введены силы армии и морской пехоты, задействован так называемый план Marina, в рамках которого военные оказывают помощь пострадавшим.
© AFP 2017 / Raul ArboledaСпасатели просят окружающих соблюдать тишину, чтобы услышать голоса выживших, оказавшихся под завалами и обломками зданий.
Спасатели просят окружающих соблюдать тишину, чтобы услышать голоса выживших, оказавшихся под завалами и обломками зданий.
© AP Photo / Rebecca Blackwell Сразу после землетрясения работа сотовой связи в Мехико была наружена.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Сразу после землетрясения работа сотовой связи в Мехико была наружена.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате землетрясения порядка четырех с половиной миллионов человек в Мексике остались без света. К утру 20 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено на 73%.
В результате землетрясения порядка четырех с половиной миллионов человек в Мексике остались без света. К утру 20 сентября электроснабжение в пострадавших районах было восстановлено на 73%.
© REUTERS / Henry RomeroСотни горожан принимают участие в разборе завалов и собирают продукты питания для нуждающихся.
Сотни горожан принимают участие в разборе завалов и собирают продукты питания для нуждающихся.
© AFP 2017 / Yuri CortezПапа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.
Папа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.
© AFP 2017 / Alfredo EstrellaСоболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.
Соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в Мексике выразил и генсек ООН Антониу Гутерреш. В заявлении говорится, что Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшей стране. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Мексике также предложили США, Великобритания, Израиль, Япония и Турция.
© AFP 2017 / Pedro PabloПрезидент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с произошедшим землетрясением, отметив готовность России оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков и в поиске пропавших под завалами.
Президент России Владимир Путин в телеграмме мексиканскому коллеге выразил соболезнования в связи с произошедшим землетрясением, отметив готовность России оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков и в поиске пропавших под завалами.
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