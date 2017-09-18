Свято-Елисаветинский крестный ход в Московской области

Великая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве Елизавета Федоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Дзержинского и в ночь на 5 июля 1918 года сброшена живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска.