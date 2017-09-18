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Свято-Елисаветинский крестный ход в Московской области

10:3318.09.2017
(обновлено: 12:45 18.09.2017)
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Участники VI Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области
Участница VI Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
Участники VI Елисаветинского крестногой хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
Участница VI Елисаветинского крестного хода с фотографией великой княгини Елизаветы Федоровны во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области
Верующие у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
Участники VI Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области
Участники VI Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
Участники VI Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
Участники VI Елисаветинского крестного хода перед переправой через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКрестный ход приурочен ко дню именин великой княгини Елизаветы Федоровны (18 сентября), которые некогда отмечались в имении Ильинское-Усово.Участники VI Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Крестный ход приурочен ко дню именин великой княгини Елизаветы Федоровны (18 сентября), которые некогда отмечались в имении Ильинское-Усово.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного в селе Усово в Московской области после завершения крестного хода.Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного в селе Усово в Московской области после завершения крестного хода.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Есть верующие из Минска, из Екатеринбурга, из Перми, Германии… Также в крестном ходе приняла участие настоятельница храма Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим)", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.Участница VI Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Есть верующие из Минска, из Екатеринбурга, из Перми, Германии… Также в крестном ходе приняла участие настоятельница храма Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим)", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУ живописной переправы через Москву-реку верующие совершили молебен, а затем на больших плотах перебрались на другой берег реки - из села Ильинское в село Усово.Участники VI Елисаветинского крестногой хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
У живописной переправы через Москву-реку верующие совершили молебен, а затем на больших плотах перебрались на другой берег реки - из села Ильинское в село Усово.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВеликая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве Елизавета Федоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Дзержинского и в ночь на 5 июля 1918 года сброшена живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска.Участница VI Елисаветинского крестного хода с фотографией великой княгини Елизаветы Федоровны во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Великая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве Елизавета Федоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Дзержинского и в ночь на 5 июля 1918 года сброшена живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых. Ранее, в 1981 году, мученица была канонизирована Русской зарубежной церковью.Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых. Ранее, в 1981 году, мученица была канонизирована Русской зарубежной церковью.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом крестного хода.Верующие у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом крестного хода.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники Свято-Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.Участники VI Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники Свято-Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТрадицию проводить Свя-тоЕлисаветинский крестный ход возродили в 2012 году.Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Традицию проводить Свя-тоЕлисаветинский крестный ход возродили в 2012 году.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкVI Свято-Елисаветинский Крестный ход — часть программы мероприятий, приуроченных к 100-летию памяти новомучеников и исповедников Российских.Участники VI Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
VI Свято-Елисаветинский Крестный ход — часть программы мероприятий, приуроченных к 100-летию памяти новомучеников и исповедников Российских.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДо наших дней сохранились природный ландшафт и многие исторические постройки Великокняжеского имения Ильинское-Усово.Участники VI Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
До наших дней сохранились природный ландшафт и многие исторические постройки Великокняжеского имения Ильинское-Усово.
© Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники Свято-Елисаветинского крестного хода к переправы через Москву-реку.Участники VI Елисаветинского крестного хода перед переправой через Москву-реку из села Ильинское в село Усово
© Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники Свято-Елисаветинского крестного хода к переправы через Москву-реку.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское.Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское.
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Свято-Елисаветинский крестный ход, приуроченный к 100-летию революции, собрал в Подмосковье свыше 1,5 тысячи верующих.

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