Свято-Елисаветинский крестный ход, приуроченный к 100-летию революции, собрал в Подмосковье свыше 1,5 тысячи верующих.
Свято-Елисаветинский крестный ход в Московской области
10:3318.09.2017
(обновлено: 12:45 18.09.2017)
02800
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКрестный ход приурочен ко дню именин великой княгини Елизаветы Федоровны (18 сентября), которые некогда отмечались в имении Ильинское-Усово.
Крестный ход приурочен ко дню именин великой княгини Елизаветы Федоровны (18 сентября), которые некогда отмечались в имении Ильинское-Усово.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного в селе Усово в Московской области после завершения крестного хода.
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного в селе Усово в Московской области после завершения крестного хода.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Есть верующие из Минска, из Екатеринбурга, из Перми, Германии… Также в крестном ходе приняла участие настоятельница храма Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим)", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Есть верующие из Минска, из Екатеринбурга, из Перми, Германии… Также в крестном ходе приняла участие настоятельница храма Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим)", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУ живописной переправы через Москву-реку верующие совершили молебен, а затем на больших плотах перебрались на другой берег реки - из села Ильинское в село Усово.
У живописной переправы через Москву-реку верующие совершили молебен, а затем на больших плотах перебрались на другой берег реки - из села Ильинское в село Усово.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВеликая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве Елизавета Федоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Дзержинского и в ночь на 5 июля 1918 года сброшена живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска.
Великая княгиня царствующего дома Романовых, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве Елизавета Федоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками по личному распоряжению Дзержинского и в ночь на 5 июля 1918 года сброшена живой в шахту Новая Селимская в 18 километрах от уральского Алапаевска.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых. Ранее, в 1981 году, мученица была канонизирована Русской зарубежной церковью.
В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил ее к лику святых. Ранее, в 1981 году, мученица была канонизирована Русской зарубежной церковью.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом крестного хода.
Верующие у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом крестного хода.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники Свято-Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.
Участники Свято-Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТрадицию проводить Свя-тоЕлисаветинский крестный ход возродили в 2012 году.
Традицию проводить Свя-тоЕлисаветинский крестный ход возродили в 2012 году.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкVI Свято-Елисаветинский Крестный ход — часть программы мероприятий, приуроченных к 100-летию памяти новомучеников и исповедников Российских.
VI Свято-Елисаветинский Крестный ход — часть программы мероприятий, приуроченных к 100-летию памяти новомучеников и исповедников Российских.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДо наших дней сохранились природный ландшафт и многие исторические постройки Великокняжеского имения Ильинское-Усово.
До наших дней сохранились природный ландшафт и многие исторические постройки Великокняжеского имения Ильинское-Усово.
© Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники Свято-Елисаветинского крестного хода к переправы через Москву-реку.
© Сергей Пятаков
Участники Свято-Елисаветинского крестного хода к переправы через Москву-реку.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское.
Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+