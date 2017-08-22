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Миронов в Баку, Dior в ГУМе: фотограф воспроизводит исторические снимки

08:0022.08.2017
(обновлено: 08:23 22.08.2017)
04710
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли Для своего проекта Камал Багирли выбирает не только знаковые места, но и события. Так, на этой фотографии запечатлены французские модели в ГУМе в 1959 году. Показы французского дома высокой моды Christian Dior тогда стали сенсацией для советской столицы.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Для своего проекта Камал Багирли выбирает не только знаковые места, но и события. Так, на этой фотографии запечатлены французские модели в ГУМе в 1959 году. Показы французского дома высокой моды Christian Dior тогда стали сенсацией для советской столицы.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Багирли путешествует по самым фотогеничным местам Европы, выбирая для своих снимков известные кадры разных эпох. Перед нами Лазурный Берег Франции в середине прошлого века. На фото — знаменитый отель "Негреско" на Английской набережной в Ницце.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Багирли путешествует по самым фотогеничным местам Европы, выбирая для своих снимков известные кадры разных эпох. Перед нами Лазурный Берег Франции в середине прошлого века. На фото — знаменитый отель "Негреско" на Английской набережной в Ницце.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Фотограф утверждает, что для него важнее не здания, а люди. На этом снимке, сделанном в 1950-е, молодежь гуляет по Красной площади в Москве.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Фотограф утверждает, что для него важнее не здания, а люди. На этом снимке, сделанном в 1950-е, молодежь гуляет по Красной площади в Москве.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Перед каждым путешествием Багирли тщательно готовится, выбирая старые снимки и подыскивая локации, которые до сих пор узнаваемы. На фото — одна из центральных улиц Милана.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Перед каждым путешествием Багирли тщательно готовится, выбирая старые снимки и подыскивая локации, которые до сих пор узнаваемы. На фото — одна из центральных улиц Милана.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Иногда на снимках проекта фигурируют известные люди. На этом фото — актер Андрей Миронов на съемках фильма "Бриллиантовая рука" в Баку.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Иногда на снимках проекта фигурируют известные люди. На этом фото — актер Андрей Миронов на съемках фильма "Бриллиантовая рука" в Баку.
© Фото предоставлено Камалом Багирли "Окно в прошлое" дает возможность увидеть и узнаваемые лица, и бытовые сцены с участием незнакомцев. Вот неизвестный мужчина покупает цветы на улице Via Solferino в Милане.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
"Окно в прошлое" дает возможность увидеть и узнаваемые лица, и бытовые сцены с участием незнакомцев. Вот неизвестный мужчина покупает цветы на улице Via Solferino в Милане.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Бывает, что главным героем кадра становится не архитектура или персона, а природа региона. Внимание фотографа на этом снимке привлекли лимонные деревня в итальянском приморском городе Амальфи.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Бывает, что главным героем кадра становится не архитектура или персона, а природа региона. Внимание фотографа на этом снимке привлекли лимонные деревня в итальянском приморском городе Амальфи.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Часто Багирли использует оригинальные снимки известных фотографов. В качестве основы для этого кадра взята знаменитая фотография Марио де Бьязи, снятая в центре Милана.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Часто Багирли использует оригинальные снимки известных фотографов. В качестве основы для этого кадра взята знаменитая фотография Марио де Бьязи, снятая в центре Милана.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Оригинал другого известного кадра — "Рок-н-ролл под мостом", сделанного в Париже, принадлежит фотографу Полю Альмази.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Оригинал другого известного кадра — "Рок-н-ролл под мостом", сделанного в Париже, принадлежит фотографу Полю Альмази.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Один из самых популярных фото проекта "Окно в прошлое" — кадр с Центрального железнодорожного вокзала Милана. Оригинальный снимок сделал в 1964 году французский фотограф марокканского происхождения Бруно Барби.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Один из самых популярных фото проекта "Окно в прошлое" — кадр с Центрального железнодорожного вокзала Милана. Оригинальный снимок сделал в 1964 году французский фотограф марокканского происхождения Бруно Барби.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Еще одна популярная локация фотопроекта — Испания. На снимке — знаменитая своими соборами Барселона.Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Еще одна популярная локация фотопроекта — Испания. На снимке — знаменитая своими соборами Барселона.
© Фото предоставлено Камалом Багирли Этот снимок Баку Камал Багирли посвятил памяти выдающегося французского фотографа Анри Картье-Брессона, который посетил столицу Азербайджана в 1972 году. В сентябре в Баку пройдет выставка, посвященная проекту "Окно в прошлое".Фотография из проекта Камала Багирли Окно в прошлое
© Фото предоставлено Камалом Багирли
Этот снимок Баку Камал Багирли посвятил памяти выдающегося французского фотографа Анри Картье-Брессона, который посетил столицу Азербайджана в 1972 году. В сентябре в Баку пройдет выставка, посвященная проекту "Окно в прошлое".
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Азербайджанский фотограф Камал Багирли воспроизводит старинные снимки мировых столиц, включая Москву, спустя десятки лет. У проекта "Окно в прошлое" уже появились тысячи поклонников в соцсетях. Самые интересные кадры из путешествий Багирли — в фотоленте Ria.ru.

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