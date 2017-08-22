Миронов в Баку, Dior в ГУМе: фотограф воспроизводит исторические снимки

© Фото предоставлено Камалом Багирли

Для своего проекта Камал Багирли выбирает не только знаковые места, но и события. Так, на этой фотографии запечатлены французские модели в ГУМе в 1959 году. Показы французского дома высокой моды Christian Dior тогда стали сенсацией для советской столицы.