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Модный показ нижнего белья в Ливане

13:1521.08.2017
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Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ новых коллекций нижнего белья прошел в городе Дбайех, расположенном к северу от столицы Ливана.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ новых коллекций нижнего белья прошел в городе Дбайех, расположенном к северу от столицы Ливана.
© AFP 2017 / Joseph EidДбайех, расположенный на берегу Средиземного моря, по преимуществу христианский город, поэтому здесь возможно проведение подобных показов мод.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Дбайех, расположенный на берегу Средиземного моря, по преимуществу христианский город, поэтому здесь возможно проведение подобных показов мод.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ свадебной коллекции нижнего белья на подиуме в городе Дбайех.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ свадебной коллекции нижнего белья на подиуме в городе Дбайех.
© AFP 2017 / Joseph EidДбайех, благодаря своему удобному расположению на побережье и вблизи Бейрута, стал одним их основных туристических направлений для отдыха жителей ливийской столицы.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Дбайех, благодаря своему удобному расположению на побережье и вблизи Бейрута, стал одним их основных туристических направлений для отдыха жителей ливийской столицы.
© AFP 2017 / Joseph EidВ городе расположены несколько крупных торговых и развлекательных центров, а также множество отелей.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
В городе расположены несколько крупных торговых и развлекательных центров, а также множество отелей.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайех, Ливан.
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, ЛиванМодный показ нижнего белья в Ливане13:1521.08.2017
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В туристическом центре Ливана состоялся модный показ, на котором ведущие бренды страны продемонстрировали новые коллекции нижнего белья. Модные дефиле — в фотоленте Ria.ru.

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