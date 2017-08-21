В туристическом центре Ливана состоялся модный показ, на котором ведущие бренды страны продемонстрировали новые коллекции нижнего белья. Модные дефиле — в фотоленте Ria.ru.
Модный показ нижнего белья в Ливане
13:1521.08.2017
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© AFP 2017 / Joseph EidПоказ новых коллекций нижнего белья прошел в городе Дбайех, расположенном к северу от столицы Ливана.
Показ новых коллекций нижнего белья прошел в городе Дбайех, расположенном к северу от столицы Ливана.
© AFP 2017 / Joseph EidДбайех, расположенный на берегу Средиземного моря, по преимуществу христианский город, поэтому здесь возможно проведение подобных показов мод.
Дбайех, расположенный на берегу Средиземного моря, по преимуществу христианский город, поэтому здесь возможно проведение подобных показов мод.
© AFP 2017 / Joseph EidДбайех, благодаря своему удобному расположению на побережье и вблизи Бейрута, стал одним их основных туристических направлений для отдыха жителей ливийской столицы.
Дбайех, благодаря своему удобному расположению на побережье и вблизи Бейрута, стал одним их основных туристических направлений для отдыха жителей ливийской столицы.
© AFP 2017 / Joseph EidВ городе расположены несколько крупных торговых и развлекательных центров, а также множество отелей.
В городе расположены несколько крупных торговых и развлекательных центров, а также множество отелей.
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