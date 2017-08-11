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Лучшие фото недели: танковый биатлон, "кровавая" луна и поклон Усэйну Болту
14:0111.08.2017
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© REUTERS / Rodi SaidДевушки из отряда Сирийских демократических сил в городе Хасака на северо-востоке Сирии.
Девушки из отряда Сирийских демократических сил в городе Хасака на северо-востоке Сирии.
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное лунное затмение в небе над храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное лунное затмение в небе над храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция.
© REUTERS / Kai PfaffenbachМужчина выбежал на трек во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Мужчина выбежал на трек во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Зимбабве во время прохождения пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области.
Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время прохождения пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЖители деревни во время традиционного пробега быков в честь святого Эстебана на севере Испании.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Жители деревни во время традиционного пробега быков в честь святого Эстебана на севере Испании.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН на полях саммита в Маниле.
Глава МИД России Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН на полях саммита в Маниле.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино.
Экипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.
Президент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Дарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДевушки-барабанщицы перед началом турнира "Живые шахматы" на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Девушки-барабанщицы перед началом турнира "Живые шахматы" на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
© AFP 2017 / Antonin ThuillieАмериканский спортсмен Джастин Гатлин опустился на колени перед Усэйном Болтом после того, как обогнал его в забеге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Американский спортсмен Джастин Гатлин опустился на колени перед Усэйном Болтом после того, как обогнал его в забеге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© REUTERS / Goran TomasevicЖенщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в Кении.
Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в Кении.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев и солист группы "Серьга" Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
Лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев и солист группы "Серьга" Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУчастники серф-фестиваля "SnowaveFest-2017" на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
Участники серф-фестиваля "SnowaveFest-2017" на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
© AP Photo / PA/Brian LawlessИгровой момент матча между сборными Англии и Испании во время Женского Кубка Мира-2017 по регби.
© AP Photo / PA/Brian Lawless
Игровой момент матча между сборными Англии и Испании во время Женского Кубка Мира-2017 по регби.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкФлайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".
Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с четырехкратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на VIII Международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи.
Президент России Владимир Путин с четырехкратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на VIII Международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Президентского полка во время развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
Военнослужащие Президентского полка во время развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
© REUTERS / Navesh ChitrakarЛюди наблюдают за парадом в честь фестиваля огней Неку-Джатра-Матайя в Лалитпуре, Непал.
Люди наблюдают за парадом в честь фестиваля огней Неку-Джатра-Матайя в Лалитпуре, Непал.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе "Автокран" в Иваново.
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе "Автокран" в Иваново.
© AP Photo / Jason E. MiczekДевушки из группы поддержки футбольного клуба "Каролина Пантерз" выступают во время матча с командой "Хьюстон Тексанс" в Шарлотте, Северная Каролина.
© AP Photo / Jason E. Miczek
Девушки из группы поддержки футбольного клуба "Каролина Пантерз" выступают во время матча с командой "Хьюстон Тексанс" в Шарлотте, Северная Каролина.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗдания, затопленные в результате наводнения в Уссурийске.
Здания, затопленные в результате наводнения в Уссурийске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПоказательные выступлений на международном конкурсе профессионального мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и специальной военной автотехники "Рембат" в рамках Армейских международных игр на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
Показательные выступлений на международном конкурсе профессионального мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и специальной военной автотехники "Рембат" в рамках Армейских международных игр на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
© AFP 2017 / DPA/ Arno BurgiСлэклайнер Кай проходит с завязанными глазами по стропе, натянутой над Эльбой в крепости Кенигштайн, Восточная Германия.
Слэклайнер Кай проходит с завязанными глазами по стропе, натянутой над Эльбой в крепости Кенигштайн, Восточная Германия.
© AFP 2017 / Nelson AlmeidaУчастницы конкурса красоты "Мисс Бум-Бум-2017" на одной из центральных улиц в Сан-Паулу, Бразилия.
Участницы конкурса красоты "Мисс Бум-Бум-2017" на одной из центральных улиц в Сан-Паулу, Бразилия.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкСамолет У-2 во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
Самолет У-2 во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
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