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Лучшие фото недели: танковый биатлон, "кровавая" луна и поклон Усэйну Болту

14:0111.08.2017
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Девушки из отряда Сирийских демократических сил в городе Хасака
Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
Мужчина выбежал на стадион во время чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа Выход разведывательного соединения в район сбора после выполнения задачи на международном конкурсе Отличники войсковой разведки Международных армейских игр
Жители деревни во время традиционного пробега быков на севере Испании
Палестинские дети смотрят на улицу через отверстие в заборе в Газе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН перед началом торжественного Галла-ужина на полях саммита в Маниле
Экипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
Дарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
Антиправительственные демонстранты в Каракасе, Венесуэла
Девушка перепрыгивает лужу во время дождя в Лондоне. 9 августа 2017
Девушки-барабанщицы перед началом турнира Живые шахматы на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника
Американский спортсмен Джастин Гатлин опустился на колени перед Усэйном Болтом после того, как обогнал его в забеге
Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. 8 августа 2017
Лидер группы Бригада С Гарик Сукачев и лидер группы Серьга Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Матч Англия - Испания во время Женского Кубка Мира-2017 по регби. 9 августа 2017
Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта Extreme Крым - 2017
Владимир Путин фотографируется с 4-кратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
Люди наблюдают за парадом в честь фестиваля Неку-Джатра-Матайя, или фестиваля огней, в Лалитпуре, Непал
Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
Девушки из группы поддержки футбольного клуба Каролина Пантерз выступают во время матча с Хьюстон Тексанс
Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске
Военнослужащие во время показательных выступлений на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института
Слэклайнер проходит по стропе с завязанными глазами над рекой Эльбой в Крепости Кенигштайн, Германия
Праздничный салют в честь Дня города Омска
Участницы конкурса Мисс Бум-Бум 2017 в Сан-Паулу, Бразилия
Самолет У-2 в небе во время авиашоу Взлетай, мой край родной! на аэродроме Мочище в Новосибирской области
© REUTERS / Rodi SaidДевушки из отряда Сирийских демократических сил в городе Хасака на северо-востоке Сирии.Девушки из отряда Сирийских демократических сил в городе Хасака
© REUTERS / Rodi Said
Девушки из отряда Сирийских демократических сил в городе Хасака на северо-востоке Сирии.
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное лунное затмение в небе над храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция.Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное лунное затмение в небе над храмом Посейдона на мысе Сунион, Греция.
© REUTERS / Kai PfaffenbachМужчина выбежал на трек во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.Мужчина выбежал на стадион во время чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Мужчина выбежал на трек во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Зимбабве во время прохождения пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области.Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа Выход разведывательного соединения в район сбора после выполнения задачи на международном конкурсе Отличники войсковой разведки Международных армейских игр
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время прохождения пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЖители деревни во время традиционного пробега быков в честь святого Эстебана на севере Испании.Жители деревни во время традиционного пробега быков на севере Испании
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Жители деревни во время традиционного пробега быков в честь святого Эстебана на севере Испании.
© AFP 2017 / Mahmud HamsПалестинские дети на улице в бедном районе Газы.Палестинские дети смотрят на улицу через отверстие в заборе в Газе
© AFP 2017 / Mahmud Hams
Палестинские дети на улице в бедном районе Газы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН на полях саммита в Маниле.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН перед началом торжественного Галла-ужина на полях саммита в Маниле
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД России Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН на полях саммита в Маниле.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино.Экипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.Дарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© REUTERS / Ueslei MarcelinoАнтиправительственная акция в Каракасе, Венесуэла.Антиправительственные демонстранты в Каракасе, Венесуэла
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Антиправительственная акция в Каракасе, Венесуэла.
© AFP 2017 / Tolga AkmenЛивень в центре Лондона.Девушка перепрыгивает лужу во время дождя в Лондоне. 9 августа 2017
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Ливень в центре Лондона.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДевушки-барабанщицы перед началом турнира "Живые шахматы" на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника.Девушки-барабанщицы перед началом турнира Живые шахматы на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушки-барабанщицы перед началом турнира "Живые шахматы" на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
© AFP 2017 / Antonin ThuillieАмериканский спортсмен Джастин Гатлин опустился на колени перед Усэйном Болтом после того, как обогнал его в забеге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.Американский спортсмен Джастин Гатлин опустился на колени перед Усэйном Болтом после того, как обогнал его в забеге
© AFP 2017 / Antonin Thuillie
Американский спортсмен Джастин Гатлин опустился на колени перед Усэйном Болтом после того, как обогнал его в забеге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© REUTERS / Goran TomasevicЖенщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в Кении.Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. 8 августа 2017
© REUTERS / Goran Tomasevic
Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в Кении.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев и солист группы "Серьга" Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.Лидер группы Бригада С Гарик Сукачев и лидер группы Серьга Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев и солист группы "Серьга" Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУчастники серф-фестиваля "SnowaveFest-2017" на побережье Тихого океана в Камчатском крае.Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники серф-фестиваля "SnowaveFest-2017" на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
© AP Photo / PA/Brian LawlessИгровой момент матча между сборными Англии и Испании во время Женского Кубка Мира-2017 по регби.Матч Англия - Испания во время Женского Кубка Мира-2017 по регби. 9 августа 2017
© AP Photo / PA/Brian Lawless
Игровой момент матча между сборными Англии и Испании во время Женского Кубка Мира-2017 по регби.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкФлайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта Extreme Крым - 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с четырехкратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на VIII Международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи.Владимир Путин фотографируется с 4-кратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на Международном турнире по профессиональному боевому самбо Плотформа S-70
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин с четырехкратным чемпионом Бразилии по кикбоксингу, чемпионом Бразилии по боксу Луисом Сержио Мело Джуниором на VIII Международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Президентского полка во время развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие Президентского полка во время развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
© REUTERS / Navesh ChitrakarЛюди наблюдают за парадом в честь фестиваля огней Неку-Джатра-Матайя в Лалитпуре, Непал.Люди наблюдают за парадом в честь фестиваля Неку-Джатра-Матайя, или фестиваля огней, в Лалитпуре, Непал
© REUTERS / Navesh Chitrakar
Люди наблюдают за парадом в честь фестиваля огней Неку-Джатра-Матайя в Лалитпуре, Непал.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе "Автокран" в Иваново.Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе Автокран в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Участники чемпионата по кинологическому спорту на стадионе "Автокран" в Иваново.
© AP Photo / Jason E. MiczekДевушки из группы поддержки футбольного клуба "Каролина Пантерз" выступают во время матча с командой "Хьюстон Тексанс" в Шарлотте, Северная Каролина.Девушки из группы поддержки футбольного клуба Каролина Пантерз выступают во время матча с Хьюстон Тексанс
© AP Photo / Jason E. Miczek
Девушки из группы поддержки футбольного клуба "Каролина Пантерз" выступают во время матча с командой "Хьюстон Тексанс" в Шарлотте, Северная Каролина.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗдания, затопленные в результате наводнения в Уссурийске.Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здания, затопленные в результате наводнения в Уссурийске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПоказательные выступлений на международном конкурсе профессионального мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и специальной военной автотехники "Рембат" в рамках Армейских международных игр на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.Военнослужащие во время показательных выступлений на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Показательные выступлений на международном конкурсе профессионального мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и специальной военной автотехники "Рембат" в рамках Армейских международных игр на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
© AFP 2017 / DPA/ Arno BurgiСлэклайнер Кай проходит с завязанными глазами по стропе, натянутой над Эльбой в крепости Кенигштайн, Восточная Германия.Слэклайнер проходит по стропе с завязанными глазами над рекой Эльбой в Крепости Кенигштайн, Германия
© AFP 2017 / DPA/ Arno Burgi
Слэклайнер Кай проходит с завязанными глазами по стропе, натянутой над Эльбой в крепости Кенигштайн, Восточная Германия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня города в Омске.Праздничный салют в честь Дня города Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздничный салют в честь Дня города в Омске.
© AFP 2017 / Nelson AlmeidaУчастницы конкурса красоты "Мисс Бум-Бум-2017" на одной из центральных улиц в Сан-Паулу, Бразилия.Участницы конкурса Мисс Бум-Бум 2017 в Сан-Паулу, Бразилия
© AFP 2017 / Nelson Almeida
Участницы конкурса красоты "Мисс Бум-Бум-2017" на одной из центральных улиц в Сан-Паулу, Бразилия.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкСамолет У-2 во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.Самолет У-2 в небе во время авиашоу Взлетай, мой край родной! на аэродроме Мочище в Новосибирской области
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Самолет У-2 во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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