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Монумент "Стена скорби" перевезли в центр Москвы

11:4006.08.2017
(обновлено: 11:42 06.08.2017)
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Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочий закрепляет элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочие закрепляют элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов возле монумента Стена скорби
Рабочие выгружают элементы конструкции монумента Стена скорби
Рабочие закрепляют элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочие выгружают элементы конструкции монумента Стена скорби в месте его установки на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца
Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочий возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
Рабочие закрепляют элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроцессом транспортировки монумента жертвам политических репрессий "Стена скорби" руководил скульптор и автор композиции Георгий Франгулян.Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Процессом транспортировки монумента жертвам политических репрессий "Стена скорби" руководил скульптор и автор композиции Георгий Франгулян.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОткрытие "Стены скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца запланировано на 30 октября 2017 года. На фото: монумент "Стена скорби" перед началом транспортировки.Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Открытие "Стены скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца запланировано на 30 октября 2017 года. На фото: монумент "Стена скорби" перед началом транспортировки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота Франгуляна была признан лучшей из 336 проектов, которые претендовали на победу в конкурсе на создание монумента жертвам политических репрессий, учрежденном Музеем истории ГУЛАГа.Рабочий закрепляет элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Работа Франгуляна была признан лучшей из 336 проектов, которые претендовали на победу в конкурсе на создание монумента жертвам политических репрессий, учрежденном Музеем истории ГУЛАГа.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронзовая стена с прорезями, похожими на двери, состоит из множества безликих, взлетающих фигур.Рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бронзовая стена с прорезями, похожими на двери, состоит из множества безликих, взлетающих фигур.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо задумке автора, любой зритель сможет стать частью этого мемориала и осознать, что трагические последствия авторитаризма касаются каждого.Рабочие закрепляют элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По задумке автора, любой зритель сможет стать частью этого мемориала и осознать, что трагические последствия авторитаризма касаются каждого.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФрангулян заявил, что для него работа над монументом стала миссией, а ничего более значимого в его жизни не было. На фото: председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов возле монумента "Стена скорби".Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов возле монумента Стена скорби
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Франгулян заявил, что для него работа над монументом стала миссией, а ничего более значимого в его жизни не было. На фото: председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов возле монумента "Стена скорби".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фото: рабочие выгружают элементы конструкции монумента "Стена скорби".Рабочие выгружают элементы конструкции монумента Стена скорби
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фото: рабочие выгружают элементы конструкции монумента "Стена скорби".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКонцепцию государственной политики по увековечению жертв политических репрессий правительство утвердило 15 августа 2015 года.Рабочие закрепляют элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Концепцию государственной политики по увековечению жертв политических репрессий правительство утвердило 15 августа 2015 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДва года назад Владимир Путин подписал указ о создании мемориала в память о жертвах политических репрессий.Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Два года назад Владимир Путин подписал указ о создании мемориала в память о жертвах политических репрессий.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМонумент "Стена скорби" будет установлен за счет государственных средств и народных пожертвований.Рабочие выгружают элементы конструкции монумента Стена скорби в месте его установки на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монумент "Стена скорби" будет установлен за счет государственных средств и народных пожертвований.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСбором средств на создание монумента занимался Фонд Памяти, созданный в 2016 году.Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сбором средств на создание монумента занимался Фонд Памяти, созданный в 2016 году.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования на поддержку просветительских и образовательных программ, научно-исследовательских работ и мероприятий, направленных на увековечение памяти пострадавших от репрессий.

На фото: рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.Рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования на поддержку просветительских и образовательных программ, научно-исследовательских работ и мероприятий, направленных на увековечение памяти пострадавших от репрессий.

На фото: рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель попечительского совета Фонда — глава СПЧ Михаил Федотов. На фото: рабочий возле монумента "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.Рабочий возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель попечительского совета Фонда — глава СПЧ Михаил Федотов. На фото: рабочий возле монумента "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фото: рабочие закрепляют элементы конструкции монумента "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.Рабочие закрепляют элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фото: рабочие закрепляют элементы конструкции монумента "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
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