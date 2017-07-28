В Минобороны решили возродить традицию торжественного празднования Дня Военно-морского флота России. Генеральные репетиции парадов в Севастополе, Санкт-Петербурге и Кронштадте — в фотоленте Ria.ru.
Флот готовится к парадам: репетиции военных торжеств в городах России
18:0428.07.2017
(обновлено: 18:50 28.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБолее 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.
Более 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.
Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.
Кроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
В военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкИнтерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.
Интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.
В Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУ причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
У причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРакетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Ракетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.
Участие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
Ракетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.
Малый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМоряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.
Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
БТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
Тральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
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