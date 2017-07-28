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Флот готовится к парадам: репетиции военных торжеств в городах России

18:0428.07.2017
(обновлено: 18:50 28.07.2017)
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Малый ракетный корабль (МРК) Серпухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
Большой десантный корабль Азов во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
Самолеты Ил-78 и Ту-95 во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
Военнослужащие ВМФ РФ на корабле Черноморского флота во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
БТР 82А форсируют водную преграду и вертолеты Ка-52 Аллигатор во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
Ракетный крейсер Варяг во время генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35 во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Ракетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017
Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота. 28 июля 2017
БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
Тральщик Александр Обухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБолее 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.Малый ракетный корабль (МРК) Серпухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Более 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.Большой десантный корабль Азов во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Кроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Самолеты Ил-78 и Ту-95 во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкИнтерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.Военнослужащие ВМФ РФ на корабле Черноморского флота во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУ причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".БТР 82А форсируют водную преграду и вертолеты Ка-52 Аллигатор во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
У причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРакетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.Ракетный крейсер Варяг во время генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ракетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35 во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.Ракетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ракетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМоряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота. 28 июля 2017
© РИА Новости
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Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
БТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.Тральщик Александр Обухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Тральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
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В Минобороны решили возродить традицию торжественного празднования Дня Военно-морского флота России. Генеральные репетиции парадов в Севастополе, Санкт-Петербурге и Кронштадте — в фотоленте Ria.ru.

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