В Черноморском районе Крыма есть экологически чистый уголок природы с целебным климатом и неповторимой природой. Отдых на территории Тарханкутского природного парка — в фотоленте Ria.ru.
Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
10:0022.07.2017
01100
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+